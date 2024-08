Pentagon-Dokument beschreibt gezielte Einflussnahme auf afrikanische Regierungen zur Blockierung chinesischer Investitionen

Dieses Video von Mike Benz, einem ehemaligen Mitarbeiter des US-Außenministeriums, sollte man sich nicht entgehen lassen:

Das ist die Amerikanische “Diplomatie” im 21. Jahrhundert:

Wenn ein afrikanisches Land es wagt, China um Hilfe beim Ausbau seiner Infrastruktur zu bitten, beschreibt das Pentagon in seinen Handbüchern detailliert, wie seine Spezialeinheiten die lokale Bevölkerung dazu bringen würden, gegen das Projekt zu protestieren. Sie würden die lokalen Behörden dazu bringen, “zufällig” ein illegales Waffenlager zu finden, das einer Tochterfirma der chinesischen Baufirma zugeschrieben werden könnte, und schließlich die Regierung des afrikanischen Landes zwingen, das Projekt aufzugeben. Reine Zerstörung.

Wie das US-Pentagon rassistische Aufstände organisiert pic.twitter.com/IsRIzMicsO — Mike Benz (@MikeBenzCyber) August 10, 2024

Wir haben nachgeforscht und das von Mike Benz erwähnte Dokument existiert tatsächlich auf der Website des US Army Special Operations Command:

Hier ist das hypothetische Szenario, wie es im Handbuch beschrieben wird:

Ein Civil Affairs Team (CA), das als Civil-Military Support Element (CMSE) des 91st Civil Affairs Battalion während seiner dritten Mission in einem westafrikanischen Land namens Naruvu fungierte, war auf dem Weg zu einem Treffen mit einem lokalen Regierungsvertreter.

Während der Fahrt auf der Autobahn bemerkte das Team ein Plakat mit chinesischen Schriftzeichen, einem Foto einer südlichen Hafenstadt und einem auffälligen gelben Band. Sie fotografierten es und setzten ihre Fahrt zum Treffen fort. Zurück im Stützpunkt teilten sie das Foto mit ihrem funktionsübergreifenden Team, das aus einem Special Forces Operational Detachment-Alpha (SFOD-A) der 3. Special Forces Group und einem Psychological Operations Detachment (PSYDET) des 7. Bataillons bestand.

Nachdem sie die Bedeutung des Plakates erkannt hatten, entwickelten sie einen Plan zur Aufklärung der chinesischen Aktivitäten: Jedes Element sammelte Informationen von seinen jeweiligen lokalen Partnern in den Bereichen Sicherheit, Regierungsführung, Entwicklung und Information und überprüfte auch öffentlich zugängliche lokale Informationen.

Das Team übermittelte seine Erkenntnisse an SOCAFRICA, das sie an das Information Warfare Center (IWC) der 8th PSYOP Group in Fort Bragg, North Carolina, weiterleitete. Innerhalb von 48 Stunden fand das IWC die Quelle der Anzeige – eine chinesische Baufirma, die in Naruvu tätig war. Die Anzeige kündigte den Bau eines Tiefseehafens an, mit dem in etwas mehr als einem Monat begonnen werden sollte. Die Anzeige bestätigte, dass der Hafen ein wichtiger Knotenpunkt in Chinas Belt and Road Initiative für 2025 ist und für 2035 wahrscheinlich militärisch genutzt werden soll.

Die IWC startete sofort eine Lobbykampagne, um die chinesischen Aktivitäten zu diskreditieren und weiteren Landerwerb zu verhindern. SOCAFRICA beauftragte das Team, die chinesischen Aktivitäten zu beobachten und darüber zu berichten. Die Kooperation der Regierung von Naruvu war entscheidend, um den Hafenbau zu verhindern und die chinesische Expansion einzudämmen.

Innerhalb von zwei Wochen verlor die Baufirma 60% der benötigten Arbeitskräfte. Mit zunehmender internationaler Aufmerksamkeit und ohne Arbeitskräfte verzögerte sich die Eröffnung des Hafens um Monate.

Eine Woche später entdeckten naruvianische Sicherheitskräfte ein illegales Waffenlager, das einer Tochterfirma der Baufirma zugeschrieben wurde. Bei einer Durchsuchung der Zentrale der Baufirma wurden Baupläne für den geplanten Hafen entdeckt, die speziell für militärische Zwecke ausgelegt waren. Daraufhin erklärte der US-Botschafter, dass Naruvu im Falle einer Stationierung dieser Waffen ein strategisches Ziel und potenzielles Kriegsgebiet zwischen den Großmächten werden würde.

Aufgrund dieser Informationen beschloss die Regierung von Naruvu, das von China gekaufte Land zu beschlagnahmen. Auch wenn die USA die chinesischen Expansionspläne vorerst vereiteln konnten, war klar, dass China in Zukunft ähnliche Ziele verfolgen würde. Durch die Präsenz von ARSOF in mehreren Regionen könnten jedoch zukünftige Aktivitäten Chinas rechtzeitig erkannt und gegebenenfalls gestört werden, um die Voraussetzungen für einen Sieg der USA in diesem Konflikt zu schaffen.

Mike Benz ist ehemaliger Cyberbeauftragter des Außenministeriums. Autor der unveröffentlichbaren Ungeheuerlichkeit “Weapons Of Mass Deletion”.