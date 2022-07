Das feindselige Verhalten des „Westens“ gegenüber China und Russland hat Folgen.

Die Internationale Raumstation verliert die russischen Module, die sie zum Manövrieren braucht. Die USA werden sofort neue Antriebsmodule bauen müssen, wenn sie sie retten wollen.

Russland will sich nach 2024 aus der Internationalen Raumstation zurückziehen

Die Vereinigten Staaten hatten geplant, die Station bis 2031 zu betreiben:

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die NASA Pläne für die ISS, nach denen die 444.615 kg schwere Struktur im Januar 2031 aus der Umlaufbahn genommen und auf einen „Raumschiff-Friedhof“ verlegt werden könnte, wobei das Labor noch bis 2030 in Betrieb bleiben soll, seine langfristige Zukunft aber nicht gesichert ist.

Das Enddatum wird nun wahrscheinlich früher liegen als von der NASA geplant. Wie in einem früheren Bericht erläutert:

Russland liefert den Treibstoff und die Triebwerke, die für den regelmäßigen Neustart der Station benötigt werden – eine entscheidende Fähigkeit, die die NASA derzeit nicht ersetzen kann. Ein Northrop Grumman Cygnus Frachtschiff, das Anfang dieser Woche eintraf, ist das erste US-Fahrzeug nach dem Space Shuttle, das in der Lage ist, die Station zu reboosten, aber es kann die russische Fähigkeit allein nicht ersetzen.

Ohne die russischen Triebwerksmodule wird die Station kontinuierlich langsamer werden und in Richtung Erde sinken, bis sie in der Atmosphäre zerbricht und verbrennt.

Die USA bräuchten für den Bau ihrer eigenen Triebwerksmodule sehr wahrscheinlich mehr als zwei Jahre. Sie kämen wahrscheinlich zu spät, um die Station zu retten.

Russland hat Pläne für den Bau einer neuen Raumstation. Eine Alternative dazu könnte der Anschluss an die chinesische Raumstation sein, die letztes Jahr gestartet wurde. Gestern erhielt sie ihr zweites großes Modul, ein Labor. Ein drittes großes Modul soll noch in diesem Jahr hinzugefügt werden.

China hat seine eigene Raumstation gebaut, weil es von den USA von der Teilnahme an der ISS ausgeschlossen wurde:

China ist seit 2011 von der ISS ausgeschlossen, als der Kongress ein Gesetz verabschiedete, das den offiziellen amerikanischen Kontakt mit dem chinesischen Raumfahrtprogramm aus Sorge um die nationale Sicherheit verbot. „Nationale Sicherheit“ ist natürlich die lingua franca Ausrede für jedes Land, alles zu tun, was es will, auch wenn es nichts mit der Sicherheit der Nation zu tun hat. Aber was soll’s.