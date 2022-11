Australien empfiehlt KEINEN 3. COVID-Booster für alle

Die australischen Gesundheitsbehörden erklärten, dass sie ihre bestehenden Empfehlungen für COVID-19-Auffrischungsimpfungen nicht ändern werden, d. h. sie werden trotz steigender Fall- und Hospitalisierungszahlen keine dritte Auffrischungsimpfung (fünfte Dosis) für alle Altersgruppen empfehlen.

In einer Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Mark Butler heute, dass die Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI) ihre Entscheidung im Wesentlichen auf die Erkenntnisse der jüngsten COVID-19-Welle in Singapur stützt, wo schwere Erkrankungen und Todesfälle bei Personen, die mindestens zwei Impfdosen erhalten hatten, selten waren.

Butler wies darauf hin, dass die Fälle in Australien in der letzten Woche um 47 % gestiegen sind, aber immer noch 85 % unter dem vorherigen Höchststand vom Juli liegen. Er fügte hinzu, dass eine Verringerung der Übertragung durch die Hinzufügung einer fünften Dosis nach Ansicht der ATAGI wahrscheinlich nur minimal sein würde.

Der Chief Medical Officer der ATAGI, Paul Kelly, unterstützte die Entscheidung mit der Begründung, der Fall in Singapur deute darauf hin, dass die derzeitige Welle schnell ihren Höhepunkt erreichen und dann abklingen werde.

Laut Dr. Robert W. Malone haben die australischen Gesundheitsbehörden jedoch die umfangreichen Daten nicht erwähnt, die zeigen, dass die Genesung ungeimpfter Patienten nach einer COVID-19-Infektion „einen überlegenen, lang anhaltenden Schutz vor Krankheit und Tod bietet“, so dass es wahrscheinlich ist, dass auch Personen mit „natürlicher Immunität“ weiterhin geschützt sein werden.

Die australischen Gesundheitsbehörden gingen auch nicht auf die Daten ein, die zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Infektionen auf Empfänger von mehrfachen mRNA-COVID-19-Auffrischungsimpfstoffen zurückzuführen sind, so Malone.

Malone sagte dem Defender:

„Eine vernünftige Schlussfolgerung aus all dem ist, dass die derzeit zirkulierenden Omikron-Varianten trotz der weitverbreiteten Propagierung von COVID-Angstmache durch die Medien der Konzerne keine große Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen, basierend auf den jüngsten Daten aus den Erfahrungen in Singapur mit diesen Varianten, und dass die Risiken der Nebenwirkungen einer zusätzlichen Auffrischung die Krankheitsrisiken der derzeit zirkulierenden Varianten bei weitem überwiegen.“

Ebenfalls heute hat die ATAGI den bivalenten Impfstoff von Pfizer als Alternative zu allen bestehenden mRNA-COVID-19-Impfstoffen für Personen ab 18 Jahren zugelassen.

Deutet die Empfehlung auf eine veränderte Strategie hin?

Dr. Lucas de Toca, Leiter des Bundesgesundheitsministeriums für die Primärversorgung mit COVID-19, sagte in einer Anhörung des Senats in der vergangenen Woche, dass die ATAGI zwar weiterhin Beweise und Trends im Zusammenhang mit der Impfstoffzulassung prüft, dass sich die technische Beratungsgruppe jedoch auf die Erhöhung der Durchimpfungsrate bei den Gruppen konzentriert, die für bestehende Auffrischungsimpfungen infrage kommen.

ATAGI-Mitglied Allen Cheng, Ph.D., räumte ebenfalls ein, dass das Risiko einer Myokarditis und der fehlende Nutzen zusätzlicher Auffrischungsimpfungen eine Änderung des empfohlenen Impfschemas für jüngere Menschen unwahrscheinlich machen.

„Impfungen sind auch für jüngere Menschen nützlich und schützend, aber je mehr Dosen man erhält, desto weniger Nutzen hat man davon, und dann fangen wir an, uns Sorgen über Nebenwirkungen zu machen“, sagte Cheng.

In der Anhörung erkannte Kelly die Existenz einer starken „hybriden Immunität“ an, die sich aus früheren Infektionen und Impfungen ergibt. Er betonte, dass gefährdete Personen bei einem positiven Test schnell antivirale Mittel erhalten sollten.

Die ATAGI-Mitglieder empfahlen weiterhin, dass gefährdete Personen ihre Impfungen auffrischen sollten.

Während der COVID-19-Pandemie verhängte Australien einige der drakonischsten Beschränkungen für seine Bevölkerung.

Das Land investiert jedoch weiterhin stark in den Aufbau eines globalen Biosicherheitsapparats. Am Montag hat Australien 50 Millionen Dollar für den neuen globalen Pandemiefonds der Weltbank zugesagt.