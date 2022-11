Russisches Verteidigungsministerium dementiert Angriff auf Polen

Die Äußerungen polnischer Medien und Beamter über den angeblichen Einschlag „russischer“ Raketen in der Nähe des Dorfes Przewodów sind eine bewusste Provokation, um die Situation zu eskalieren, so das russische Veteidigungsministerium in Moskau.

Russland hat keine Angriffe auf Ziele in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze durchgeführt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag nach Berichten über den Einschlag einer vermeintlich russischen Rakete in dem Dorf Przewodów, bei dem zwei Zivilisten getötet wurden.

Die Raketensplitter, deren Fotos von polnischen Medien vor Ort veröffentlicht wurden, „haben nichts mit russischen Waffen zu tun“, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Russland habe keine Angriffe auf das Gebiet entlang der ukrainischen Grenze zu Polen durchgeführt, fügte das Militär hinzu. Äußerungen polnischer Medien und Beamter über den angeblichen Einschlag“russischer“ Raketen in der Nähe des Dorfes Przewodów seien „eine bewusste Provokation, um die Situation zu eskalieren“, so das russische Militär.

Polen hat für Dienstagabend eine Dringlichkeitssitzung seines nationalen Sicherheitsrates einberufen, nachdem berichtet wurde, dass mindestens zwei Zivilisten getötet wurden, als eine oder mehrere Raketen in dem Dorf in der Region Lublin, gleich hinter der Grenze zur Ukraine, einschlugen. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf einen ungenannten „hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeiter“, dass russische Raketen nach Polen eingedrungen seien, doch das Pentagon lehnte es ab, diese Behauptung zu bestätigen.