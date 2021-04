Australien: Grenzen könnten nicht geöffnet werden, selbst wenn das ganze Land durchgeimpft ist

Australien noch nicht reif für den Great Reset?

Gesundheitsminister Greg Hunt hat sich geweigert, zu garantieren, dass Australiens Grenzen auch dann geöffnet werden, wenn das ganze Land gegen COVID-19 geimpft ist.

Australiens Grenzen sind seit März 2020 geschlossen und werden mindestens bis Mitte Juni geschlossen bleiben, so dass mehr als 36.000 Australier in Übersee gefangen sind, die aufgrund von Obergrenzen für die Anzahl der Quarantäneplätze nicht zurückkehren können.

Die Schließung verbietet auch Bürgern, das Land zu verlassen, es sei denn, sie haben eine Ausnahmegenehmigung oder reisen nach Neuseeland.

Hunt deutete auf einer Pressekonferenz in Canberra am Dienstag an, dass die internationalen Grenzschließungen viel länger andauern könnten und auch dann bestehen blieben, wenn die gesamte Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft worden wäre.

„Die Impfung allein ist keine Garantie dafür, dass man die Grenzen öffnen kann“, sagte Hunt.

„Wenn das ganze Land geimpft wäre, könnte man nicht einfach die Grenzen öffnen.

„Wir müssen immer noch eine Reihe von verschiedenen Faktoren betrachten: Übertragung, Langlebigkeit [des Impfschutzes] und die globalen Auswirkungen – und das sind Faktoren, über die die Welt gerade lernt“, sagte er.

Herr Hunt sagte, dass es eine gemeinsame Entscheidung der Chefminister, der Premierminister und des Premierministers sein würde, ob Australien jemals von seiner Null-Toleranz gegenüber dem Virus abweichen würde und sagte, dass sich das Land unter seinem derzeitigen Ansatz „schrittweise“ öffnen würde.

Lucy Morrell von strandedaussies.com sagte, dass die Worte von Herrn Hunt sie um die Zukunft derjenigen, die in Übersee festsitzen, besorgt zurückließen.

„Wenn ich Aussagen wie die von Herrn Hunt höre … fühle ich eine Angst, die hoffentlich irrational ist“, sagte sie.

„Die Befürchtung ist, dass Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, die immer noch in Übersee gestrandet sind, weil sie weder reich genug für ein Business-Class-Ticket noch arm genug für DFAT-Hilfe sind, auf unbestimmte Zeit staatenlos bleiben werden.

„Während der Anzac Day näher rückt, ist es ein Gräuel zu denken, dass wir Australier in einer Pandemie zurücklassen, aber die Menschen, die sie erleben, können zu keinem anderen Schluss kommen.“

Gesundheitsexperten haben wiederholt gesagt, dass es für die Welt unmöglich sei, COVID-19 auszurotten, wie es Australien und Neuseeland getan haben, und sagten, das Virus würde auf der ganzen Welt endemisch sein und sich wie die Grippe verbreiten. Mehr Details in der Original Quelle.