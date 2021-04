Russland würde den Kalten Krieg 2.0 „wirklich nicht wollen“

Von Pepe Escobar

Der dreifache Yoda, Nikolai Patruschew, hofft, dass kühlere Köpfe Sanktionen wie die SWIFT-‚Nuklearoption‘ vermeiden können…

The Beltway hat den verstorbenen Andrew Marshall – der für das Pentagon aufkommende oder zukünftige Bedrohungen identifizierte und zu dessen Schützlingen Dick Cheney, Donald Rumsfeld und Paul Wolfowitz gehörten – immer gerne als Yoda bezeichnet.

Nun, wenn das der Fall ist, dann ist der chinesische Oberste der nationalen Sicherheit Yang Jiechi – der kürzlich in Alaska aus Tony Blinken eine Haifischflossensuppe machte – ein Doppel-Yoda.

Und Nikolai Patruschew – Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation – ist der dreifache Yoda.

Inmitten der derzeitigen eiskalten Beziehungen zwischen den USA und Russland – die in ihren schlimmsten Zustand seit dem Ende des Kalten Krieges gestürzt sind – bleibt Triple Yoda, diskret, diplomatisch und immer scharf wie ein Dolch, eine beruhigende Stimme der Vernunft, wie in einem verblüffenden Interview der Tageszeitung Kommersant gezeigt wurde.

Patruschew, geboren 1951, ist ein Armeegeneral, der zu Zeiten der UdSSR für die KGB-Gegenspionage in Leningrad arbeitete. Ab 1994 war er der Leiter einiger FSB-Abteilungen. Von 1999 bis 2008 war er FSB-Direktor und leitete von 2001 bis 2003 die Anti-Terror-Operationen im Nordkaukasus. Seit Mai 2008 ist er Russlands oberster Sicherheitsberater.

Patruschew spricht selten mit den Medien. Daher ist es für die Weltöffentlichkeit wichtig, einige seiner wichtigsten Erkenntnisse hervorzuheben. Hoffen wir, dass der Beltway zuhören wird.

Patruschew stellt klar, dass Russland keinen Kalten Krieg 2.0 will: „Das würden wir wirklich nicht wollen.“ Und er hofft, dass sich „der gesunde Menschenverstand in Washington durchsetzen wird“.

Patruschew sagt:

Zu Bidens Erklärung, Putin sei ein „Mörder“: „Ich möchte keine Parallelen ziehen, aber vor genau 75 Jahren, im März 1946, hielt Churchill in Anwesenheit von Präsident Truman die berühmte Fulton-Rede, in der er unser Land, seinen jüngsten Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition, zum Feind erklärte. Dies markierte den Beginn des Kalten Krieges.“

Über die Ukraine und den Donbass: „Ich bin überzeugt, dass dies eine Folge ernsthafter interner Probleme in der Ukraine ist, von denen die Behörden versuchen, auf diese Weise abzulenken. Sie lösen ihre Probleme auf Kosten des Donbass, während das Kapital aus dem Land seit langem ins Ausland fließt … und Kiew verkauft an Ausländer – wie sie jetzt sagen, zu demokratischen Preisen – die Reste der Industrie, die sich noch über Wasser halten konnten.“

Das ist der erste Auftrag für die USA und Russland: Es ist „die Sphäre der strategischen Stabilität und der Rüstungskontrolle. Hier gibt es bereits ein positives Beispiel. Es ist unsere gemeinsame Entscheidung, den Vertrag über strategische Offensivwaffen zu verlängern, was der US-Regierung sicher nicht leicht gefallen ist.“

Zu möglichen Bereichen der Zusammenarbeit: „Es gibt ein gewisses Potenzial für die gemeinsame Arbeit an Themen wie dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus und Extremismus … sowie Syrien, die Beilegung des Nahen Ostens, das Nuklearproblem der koreanischen Halbinsel, das JCPOA mit dem Iran … Es ist längst überfällig, Fragen der Cybersicherheit zu diskutieren, vor allem angesichts der Bedenken Russlands und der Vorwürfe, die seit einigen Jahren an uns herangetragen werden.“

Zu den Kontakten mit Washington: „Sie gehen weiter. Ende März hatte ich ein Telefongespräch mit dem Assistenten des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, Herrn Sullivan ….. Es fand übrigens in einer ruhigen, geschäftsmäßigen Atmosphäre statt, und wir haben recht gründlich und konstruktiv kommuniziert.“

Darüber, dass er keine Illusionen über eine Entschuldigung der USA hat: „Die Vereinigten Staaten haben völlig unnötigerweise Atombomben auf Japan abgeworfen – obwohl sie genau wussten, dass die Rote Armee Feindseligkeiten gegen die japanische Gruppierung in der Mandschurei begann; sie wussten, dass Tokio bereit war, zu kapitulieren. Und den Japanern, ja der ganzen Welt, wurde ein Dreivierteljahrhundert lang erzählt, die Atomschläge seien unvermeidlich … eine Art Strafe von oben. Erinnern Sie sich, was Obama in seiner Rede bei der Hiroshima-Trauerveranstaltung sagte? ‚Der Tod fiel vom Himmel.‘ Und er wollte nicht sagen, dass dieser Tod auf Befehl des amerikanischen Präsidenten aus einem amerikanischen Flugzeug fiel.“

Zur Verbesserung der Beziehungen: „Angesichts der beispiellos schwierigen inneren Situation in den USA kann man die Aussichten für die weitere Entwicklung der Beziehungen kaum als ermutigend bezeichnen.“

Über die USA, die Russland als „Bedrohung“ sehen, und ob dies auf Gegenseitigkeit beruht: „Wir sehen die Hauptbedrohung jetzt in einer Pandemie. Für die Vereinigten Staaten war das übrigens der Moment der Wahrheit. Die Probleme, die amerikanische Politiker vor ihren Mitbürgern verbargen, wurden offensichtlich, auch indem sie ihre Aufmerksamkeit auf die Legenden vom ‚aggressiven Russland‘ lenkten.“

Über US-Biolabore: „Ich schlage vor, dass Sie der Tatsache Aufmerksamkeit schenken, dass die Zahl der biologischen Labors unter US-Kontrolle weltweit sprunghaft ansteigt. Und – durch einen seltsamen Zufall – vor allem an den russischen und chinesischen Grenzen … Natürlich haben wir und unsere chinesischen Partner Fragen. Man sagt uns, dass es in der Nähe unserer Grenzen friedliche sanitäre und epidemiologische Stationen gibt, aber aus irgendeinem Grund erinnern sie eher an Fort Detrick in Maryland, wo die Amerikaner seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Militärbiologie arbeiten. Übrigens ist es notwendig, darauf zu achten, dass in den angrenzenden Gebieten Ausbrüche von Krankheiten verzeichnet werden, die für diese Regionen untypisch sind.“

Zu den Vorwürfen der USA, dass Russland chemische Waffen einsetzt: „Es gibt null Beweise, es gibt auch keine Argumentation; manche Spekulationen halten nicht einmal einem elementaren Test stand … Als es in Syrien zu chemischen Zwischenfällen kam, wurden sofort Schlussfolgerungen gezogen, die auf den Informationen der berüchtigten ‚Weißhelme‘ beruhten. Die Organisation arbeitete so ‚gut‘, dass sie ihre Berichte manchmal schon vor den eigentlichen Vorfällen veröffentlichte.“

Zur NATO: „Es stellt sich die Frage: Wer hält hier wen zurück? Halten Washington und Brüssel Russland zurück, oder ist es ihre Aufgabe, die Entwicklung von Deutschland, Frankreich, Italien und anderen europäischen Staaten aufzuhalten? Im Großen und Ganzen kann man die NATO kaum als militärisch-politischen Block bezeichnen. Erinnern Sie sich daran, wie in den Tagen des Feudalismus die Vasallen verpflichtet waren, dem Herrn auf dessen erstes Verlangen mit ihren Armeen zu erscheinen? Nur müssen sie heute noch unabhängig von ihrer finanziellen Situation dem Patron Waffen abkaufen, sonst stellen sich Fragen nach ihrer Loyalität.“

Zu Europa: „Das Zusammengehen mit Europa ist wichtig. Aber mit Europa um jeden Preis zusammen zu sein, ist keine Lösung für die russische Geopolitik. Trotzdem halten wir die Türen offen, weil wir sehr wohl verstehen, dass es eine momentane Situation gibt, von der sich westliche Politiker leiten lassen, und gleichzeitig gibt es historische Verbindungen, die sich seit Jahrhunderten zwischen Russen und Europäern entwickelt haben.“

Zur Multipolarität: „Es gibt heute eine Reihe von Problemen in der Welt, die im Prinzip nicht ohne eine normale Zusammenarbeit zwischen den führenden Akteuren der Welt – Russland, den USA, der EU, China und Indien – gelöst werden können.“

Die „nukleare Option“ von SWIFT

Patruschews Einsichten sind besonders relevant, da sich die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China von Minute zu Minute verfestigt; Außenminister Lawrow hat in Pakistan buchstäblich alle, „einschließlich der Europäischen Union“, dazu aufgerufen, sich Russlands Vision eines Groß-Eurasiens anzuschließen; und alle warten auf eine Konfrontation im Donbass.

Patruschews diplomatische Finesse kann das unbehagliche Gefühl in den Kanzleien in ganz Eurasien über die eindeutige Möglichkeit eines bevorstehenden Aufflammens im Donbass nicht auslöschen – mit einigen äußerst beunruhigenden Konsequenzen.

In den Brüsseler Korridoren werden offen gefährliche Szenarien diskutiert, vor allem eines, bei dem die US/NATO-Kombo nach einem kurzen heißen Krieg eine De-facto-Teilung erwartet – wobei Noworossija sogar Odessa absorbieren würde.

Wenn das als Tatsache vor Ort festgestellt wird, wird eine neue harte Runde von US-Sanktionen folgen. Der Eiserne Vorhang 2.0 würde in Kraft treten; der Druck zur Absage von Nord Stream 2 würde einen Fieberpegel erreichen; und sogar der Ausschluss Russlands aus SWIFT würde in Betracht gezogen werden.

Dmitri Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, nannte Letzteres einmal „die nukleare Option“. Patruschew war diplomatisch genug, um die vulkanischen Folgen nicht anzusprechen.