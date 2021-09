Australiens Covid-Konzentrationslager

Der Autor ist in Australien

Die Howard Springs Quarantäneeinrichtung in Darwin für Australier, die aus Übersee zurückkehren, hat schon viele Namen bekommen. Die Regierung hat sie – ohne beabsichtigte Ironie – als „Zentrum für nationale Resilienz“ und „Goldstandard“ bezeichnet. Die zutreffendere Bezeichnung ist „obligatorische überwachte Quarantäne“. Mit anderen Worten: Wir trauen den zurückkehrenden Landsleuten, die wahrscheinlich ein Vermögen an die Fluggesellschaften gezahlt haben, um hierher zurückzukehren, nicht zu, dass sie sich ehrenhaft verhalten und sich selbst an einem Ort ihrer Wahl unter Quarantäne stellen. Andere waren in ihren Beschreibungen der Einrichtung in Howard Springs nicht so freundlich, da immer neue Geschichten über die grausame Behandlung von „Insassen“, die sich nicht benehmen, auftauchen.

Die Berichte über Misshandlungen in australischen Quarantäneeinrichtungen sind nicht neu. Viele von uns haben sich kürzlich über Katie Hopkins‘ Beitrag über die neue australische Art der Gastfreundschaft gegenüber Besuchern amüsiert. Dazu gehören nicht die verschiedenen Minister der Regierung, die sie aus dem Land geworfen haben, das muss man wissen. (Ich glaube, dass es ihr derzeit in Florida gut geht, wo die Behandlung eines Covid-Widerspenstigen etwas humaner ist als in diesen Strafkolonien des einundzwanzigsten Jahrhunderts).

Es gab die entsetzlichen Berichte über das Quarantäne-Fiasko von Melbourne im Jahr 2020, das zu einer Untersuchungskommission, aber leider zu keiner Bestrafung der politischen und bürokratischen Täter führte. (Die Untersuchung wurde als „Schönfärberei“ bezeichnet). Das lag daran, dass niemand in der Regierung zugab, die Entscheidung getroffen zu haben, private Auftragnehmer mit der Sicherung des Hotelquarantänesystems zu beauftragen, und die Kommission konnte nicht beweisen, wer die Entscheidung getroffen hatte. Die Kommission konnte nicht nachweisen, wer die Entscheidung getroffen hatte. Der Auftrag wurde an Mitarbeiter des berüchtigten Premierministers von Victoria, Daniel Andrews, vergeben, bei denen sich später herausstellte, dass sie Sex mit Insassen hatten, was zu einer Reihe von Problemen führte, zu denen auch Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften und das Fehlen einer angemessenen Ausbildung gehörten.

Die mehr als 700 Menschen, die im Winter 2020 in Melbourne durch Covid starben, machen immer noch die große Mehrheit der australischen Todesfälle aus, die auf Covid zurückzuführen sind. Das war letztes Jahr. In diesem Jahr ist die Zahl der Todesfälle trotz des aktuellen Anstiegs in New South Wales geringer und betrifft vor allem Menschen über achtzig Jahre. Es gelten weiterhin strenge Quarantänebedingungen, und in den sozialen Medien werden erschreckende Geschichten über die Bedingungen in den Quarantänehotels verbreitet.

Ein „Insasse“ beschrieb seine Erfahrungen für cairnsnews.org: „Keine Luft, kein Verlassen des Zimmers für 338 Stunden, das zweite Mal in meinen 11 Tagen hier, dass jemand sein Zimmer total verwüstet hat, schreiende Babys. Ich glaube, dieser Typ dachte, er würde heute abreisen, obwohl er in Wirklichkeit heute Abend um 23.59 Uhr abreist. Man wird verrückt, wenn man ganz allein ist. Ist das wirklich nötig? Ich selbst hatte 9 negative Tests, bevor mir die Quarantäne zu Hause verweigert wurde, und ich bin geimpft. Aber warum? Was ist der Preis für die geistige Gesundheit der Victorianer? interessiert das überhaupt jemanden? Diesem Mann drohen die Behörden, ihn zu vergasen, wenn er sich nicht beruhigt.‘

Ein anderer kommentierte die Situation in Howard Springs auf Twitter.

Howard Springs CV Quarantänelager in Australien für alle „gefährlichen“ Menschen für die Gesellschaft. Jetzt tauchen Berichte auf, dass Insassen (das ist kein Fehler) nicht gefüttert werden, wenn sie kleinere Regeln verletzen. Darf ich Sie fragen. Erinnert Sie das an einen Teil unserer Geschichte? Können Sie es schon erkennen?

Howard Springs CV Quarantine Camp in Australia for all the “dangerous” people to society.

Reports now surfacing of inmates (that's not a mistake) not being fed if they breach minor rules.

Let me ask you. Does this remind you of any part of our history? Can you see it yet? pic.twitter.com/ki2EQ21iCL — Awakened World (@AwakenedLegal) September 11, 2021

Ich fürchte, dies ist ein Internierungslager, und wenn ihr das nicht erkennt, seid ihr verloren. Eine 33-jährige Frau packte ihre Koffer, ging zum Zaun, warf ihr Gepäck hinüber, kletterte über die Absperrung und ging weg, während fassungslose Menschen sie mit ihren Handys filmten. Die Polizei erwischte sie 15 Minuten später, und sie wurde zu einer Geldstrafe von fast 4 000 Dollar verurteilt.

I'm afraid this is an internment camp and if you can't see otherwise you are doomed.



"There was a 33-year-old woman who packed her bags, walked to the fence, threw her luggage over, climbed the barrier and walked away, as stunned people filmed her on their cellphones. — Awakened World (@AwakenedLegal) September 11, 2021

Es ist äußerst schwierig, diesen Berichten auf den Grund zu gehen, da die Konzernmedien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk solche Geschichten nie veröffentlichen oder Misshandlungsvorwürfen nachgehen, die das offizielle Covid-Narrativ in Frage stellen könnten. Natürlich findet man auch keine dieser Berichte in einer Suchmaschine, die abweichende Meinungen so effizient zum Schweigen bringt. Was man tun kann, ist zu fragen, ob die Geschichten über die Quarantäneeinrichtungen angesichts dessen, was wir sonst wissen, plausibel sind. Und wir wissen eine Menge. Wir wissen das:

Die Polizei hat in den Straßen von Melbourne Gummigeschosse auf Demonstranten abgefeuert und Pfefferspray eingesetzt;

Der Polizeichef von Victoria, Shane Patton, hat angekündigt, dass zwei getrennte Covid-Kommandos eingerichtet wurden, die mindestens bis Ende 2022 und möglicherweise auf unbestimmte Zeit im Einsatz bleiben;

Victoria baut eine Quarantäneeinrichtung, ebenso wie Queensland (eine Einrichtung mit 1.000 Betten auf dem reizvoll benannten Flughafen „Wellcamp“ westlich von Brisbane);

Die Bewohner der von der NSW-Gesundheitsbehörde gesperrten Wohnblocks in Sydney werden im Rahmen einer Politik zur Begrenzung des täglichen Alkoholkonsums (sechs Biere oder entsprechende Mengen Wein und Spirituosen) kontrolliert, wobei jeder überschüssige Alkohol konfisziert wird;

Sowohl in Melbourne als auch in Sydney wurden Ausgangssperren verhängt, um Menschen nach 21 Uhr in ihren Häusern einzusperren;

Aktivisten wie Monica Smit von Reignite Democracy Australia wurden wegen der Organisation von Protesten verhaftet und ins Gefängnis gesteckt;

Schulkinder in Sydney wurden in polizeilich gesicherte Stadien „geleitet“, um sich impfen zu lassen, nachdem sie im Zusammenhang mit den bevorstehenden Prüfungen für das Higher School Certificate unter Druck gesetzt wurden;

Massive Geldstrafen werden für die Nichteinhaltung einer Reihe von Anordnungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verhängt;

Die Regierung von NSW entlässt ihre eigenen Lehrer, weil sie sich nicht impfen lassen, und das in einem Bundesstaat, in dem der Premierminister gesagt hat: „Wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, ist das Ihre Entscheidung, aber erwarten Sie nicht, dass Sie alles tun können, was geimpfte Menschen tun, selbst wenn wir 80 Prozent [doppelt geimpft] erreichen“;

Bewaffnete Wachen und die Armee haben Gebäude in Vororten von Sydney abgeriegelt;

Nach dem kürzlich veröffentlichten „Fahrplan“ von NSW für die Abschaffung der Abriegelung dürfen Ungeimpfte die Geimpften nicht besuchen. Warum sollte man angesichts all dieser eklatanten Verstöße gegen die Menschenrechte und den demokratischen Prozess den Berichten aus den Quarantäneeinrichtungen keinen Glauben schenken? Angesichts dessen, was unsere Schlägerpolizei in der Öffentlichkeit zu tun bereit ist, sollte uns nichts überraschen, was sie hinter verschlossenen Türen anstellt. Ich finde diese Berichte völlig plausibel.

Es ist schön und gut, wenn sich Medienlieblinge wie Claire Lehman von Quillette über diejenigen in Australien und den Vereinigten Staaten lustig machen, die um unsere Zukunft fürchten und uns (völlig zu Recht) mit totalitären Regimen mit bewaffneten Lagern vergleichen, und sie der Übertreibung bezichtigen. Ihrer Ansicht nach sind wir nach wie vor „eine Nation, die sich noch Bürgerstolz und Gemeinschaftssinn bewahrt hat“. Die wahre Geschichte in unseren verängstigten Vorstädten, Geisterstädten, elenden Wohntürmen, in denen die Eingesperrten leise oder laut in den Wahnsinn getrieben werden, und eindeutig brutalen Quarantänelagern deutet auf eine ganz andere Nation hin als die, die sich Lehman vorstellt. Ich nehme an, dass sie diese Entwicklungen als einen Preis betrachtet, der für eine im Vergleich zu anderen Ländern (der nördlichen Hemisphäre) niedrige Covid-Todesrate zu zahlen ist. Ein Ergebnis, das im Übrigen nichts mit unseren extremen nicht-medizinischen Interventionen zu tun hat. Vielleicht ist ihr die beeindruckende internationale Literatur über die medizinische Nutzlosigkeit von Lockdowns und die verschiedenen Erklärungen für die niedrige Covid-Todesrate in Australien nicht bekannt.

Das Verhalten der politischen Klasse gleicht häuslicher Gewalt und Missbrauch. Es weist alle Merkmale und Taktiken missbräuchlichen Verhaltens auf, wobei die hervorgerufene Angst der Misshandelten lediglich das offensichtlichste Anzeichen dafür ist, dass dies geschieht. Dies hat in Australien zu einem rasanten Niedergang des zivilen Lebens geführt, in dem laut Daniel Andrews „nur die Geimpften in der Lage sein werden, an der Wirtschaft der Zukunft teilzunehmen“. Was sich hinter verschlossenen Quarantänetüren abzuspielen scheint, steht im Einklang mit einem außer Kontrolle geratenen Polizeistaat.

Die Zerstörung unserer Würde, um uns zu schützen.