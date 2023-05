Australier zittern durch den kältesten Mai aller Zeiten, während die Temperaturen im ganzen Land sinken – hier ist der Zeitpunkt, wann er enden wird

Temperaturen von bis zu -2,7°C in Queensland

Kältester Mai seit Beginn der Aufzeichnungen in Bankstown, NSW, mit 0,7°C

Hochdrucksystem wird ab Dienstag schwächer

Die Australier sind mit eisigen Temperaturen aufgewacht, und in einigen Städten wurde der kälteste Mai-Morgen aller Zeiten verzeichnet.

Am Sonntagmorgen wurde in Teilen von Queensland, dem Northern Territory, New South Wales und Westaustralien verbreitet Frost gemeldet.

Das Bureau of Meteorology verzeichnete im Postamt von Injune in Queensland Tiefsttemperaturen von bis zu -2,7 Grad.

Rekorde wurden in Hughenden, Queensland, gebrochen, wo die Bewohner bei -1,4 Grad aufwachten, während Bankstown und Penrith mit 0,7 Grad und 0,6 Grad die kältesten Mai-Temperaturen aller Zeiten verzeichneten.

Tamworth verzeichnete mit -4,8 Grad ebenfalls seinen kältesten Mai-Morgen.

Am Samstag wurden Rekorde gebrochen: In Observatory Hill in Sydney wurde um 7:04 Uhr eine Mindesttemperatur von 6,9 °C gemessen – der kälteste Mai-Morgen seit 24 Jahren, während in Bega mit -1,6 °C der kälteste seit 15 Jahren gemessen wurde.

Auch in den NSW-Vororten Camden und Tibooburra wurden die kältesten Morgen des Monats seit 12 Jahren gemessen, mit Mindesttemperaturen von -1,2°C bzw. 3,8°C.

In Perth sank die Temperatur bis 5.30 Uhr auf 1,1 °C und war damit der kälteste Mai-Morgen seit 59 Jahren in diesem Gebiet.

Der kühle Start war nur 2,4 °C wärmer als das Rekordminimum von -1,3 °C, das am 17. Juni 2006 am Flughafen Perth gemessen wurde.

Die Sky News Wettermeteorologin Alison Osborne sagte, dass die Kältewelle in den kommenden Tagen anhalten wird und in vielen Gebieten Temperaturen „weit unter dem Durchschnitt“ erwartet werden.

In Sydney und Canberra ist es mit Abstand am kältesten, und eine Reihe von Mai- und Herbstrekorden am unteren Ende der Skala werden leicht gebrochen“, so Osbourne.

Es wird erwartet, dass weite Gebiete nahe dem Gefrierpunkt liegen werden.

Die Behörde hat außerdem eine Seewindwarnung für Tasmanien, Victoria, New South Wales, Queensland und Südaustralien herausgegeben, während das System durchzieht.

Frau Osbourne sagte, dass am Montag in Westaustralien, Queensland und dem Northern Territory erneut Frost erwartet wird, wobei die Temperaturen erneut unter fünf Grad liegen sollen.

Frost ist zwar normal für diese Jahreszeit, kann aber für die Landwirte ein Problem darstellen“, sagte sie.

Auch für die australischen Alpen wird Schnee vorhergesagt, aber Frau Osbourne sagte, dass es sich nur um ein leichtes Stäubchen handeln werde.

In Sydney werden am Sonntag Höchsttemperaturen von 18 Grad erwartet, in Melbourne von bis zu 15 Grad.

In Queensland soll es etwas wärmer werden, dort werden Höchsttemperaturen von 22 Grad erwartet.

In Adelaide fielen in der Nacht 5-20 mm Regen, und im Südosten des Landes werden Schauer erwartet.

Die Behörde prognostiziert, dass dies das Ergebnis eines schwachen Troges sein wird, der über den Südosten zieht und die Bewölkung und die Schauer verstärkt.

Für den Rest des Tages ist mit klarem Himmel, leichtem Wind und kühlen Morgenstunden zu rechnen“, so das Amt.

Ein Hochdrucksystem über dem Land sorgt für das für die Jahreszeit ungewöhnlich kalte Wetter und wird wahrscheinlich bis zum Montag weitere tiefe Temperaturen bringen.