Ein großer australischer Fleischproduzent hat vor einem Plan gewarnt, dem Vieh einen neu entwickelten mRNA-Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche zu injizieren, den ersten seiner Art weltweit.

Die Regierung des Bundesstaates New South Wales und das amerikanische Biotechnologieunternehmen Tiba Biotech gaben Anfang des Monats bekannt, dass sie im Rahmen eines Projekts, das zuvor von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt wurde, einen „bahnbrechenden“ Impfstoff gegen die in Australien nicht vorkommende Maul- und Klauenseuche (MKS) entwickelt haben.

Tiba Biotech, ein privates Unternehmen, das auch von der US-Regierungsbehörde National Institutes of Health (NIH) Zuschüsse für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen durch Zecken übertragene Krankheiten erhalten hat, verlor letzte Woche die Finanzierung für ein nicht damit zusammenhängendes RNA-Projekt, als Gesundheitsminister RFK Jr. Verträge im Wert von 500 Millionen Dollar stornierte.

Die Ministerin für Landwirtschaft und Western NSW, Tara Moriarty, erklärte, das Ziel des neuen Impfstoffs sei der Schutz vor einem potenziell katastrophalen MKS-Ausbruch, der die Wirtschaft 80 Milliarden Dollar kosten könnte, doch das Fleischunternehmen Stockman Steaks zeigte sich „zutiefst besorgt“ über das Projekt.

„mRNA-Impfstoffe stellen eine Verlagerung hin zu genetischen Eingriffen in unsere Lebensmittelversorgung dar. Obwohl sie von einigen als innovativ gepriesen werden, bleiben Fragen zu den langfristigen Auswirkungen auf die Tiergesundheit, die Fleischqualität und den menschlichen Verzehr offen“, teilte das Unternehmen den Kunden mit.

„Der Impfstoff muss noch von der australischen Behörde für Schädlingsbekämpfungsmittel und Tierarzneimittel (APVMA) genehmigt werden, aber sobald er grünes Licht erhält, könnte er weit verbreitet werden.

Tiba Biotech hebt die Vorteile der Lagerung und die Sicherheit bei hohen Dosen hervor, doch diese Technologie ist nun für Nutztiere bestimmt. Welche unbeabsichtigten Folgen könnte das haben?“

Am 4. August gab Tiba Biotech die Ergebnisse einer vom deutschen Friedrich-Loeffler-Institut durchgeführten Studie über die Wirksamkeit des neuen Impfstoffs bei Rindern bekannt und erklärte, dass „alle geimpften Tiere vollständig geschützt waren und keine Anzeichen von Virusausscheidungen oder unerwünschten Wirkungen zeigten“.

„Der Impfstoff wurde von Tiba-Wissenschaftlern im Rahmen einer internationalen Forschungskooperation mit dem Elizabeth Macarthur Agricultural Institute und dem RNA Institute an der Universität von New South Wales entwickelt, mit Unterstützung des NSW Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) und **Meat & Livestock Australia (MLA)“, so Tiba Biotech.

„Dieser Erfolg baut auf früheren Forschungen zu Impfstoffen für Nutztiere auf, die von der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Kanadischen International Development Research Centre (IDRC) unterstützt wurden.“

Peter McGrath, Mitbegründer von Tiba und Leiter der australischen Niederlassung, sagte:

„Wir sind stolz darauf, mit dieser bahnbrechenden Lösung der nächsten Generation zur Sicherung der australischen Viehwirtschaft und der Zukunft der Tiergesundheit beitragen zu können.

Im Gegensatz zu den derzeitigen mRNA-Technologien können unsere Impfstoffe langfristig bei Standardkühltemperaturen und mindestens einen Monat lang bei Raumtemperatur gelagert werden – ein entscheidender Vorteil bei Anwendungen in der Tierhaltung.

Wir konzentrieren uns jetzt darauf, eng mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass der Impfstoff die höchsten Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards für Nutztiere und Verbraucher erfüllt.“

Die Entwicklung des Impfstoffs habe 18 Monate gedauert und etwa 2,5 Millionen Dollar gekostet, sagte Frau Moriarty. Er wird nun weiter getestet, um sicherzustellen, dass er den APVMA-Standards entspricht, bevor er für den Notfalleinsatz im Falle eines MKS-Ausbruchs zugelassen werden kann.

Tiba Biotech hat mehrere Zuschüsse für mRNA-Impfstoffe von den NIH erhalten, die auch die mit dem Wuhan Institute of Virology verbundene US-NGO EcoHealth Alliance in den Jahren vor der Covid-Pandemie finanziert haben.

Die Warnung von Stockman Steaks erfolgt, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr angekündigt hatte, den methanreduzierenden Futterzusatzstoff Bovaer nicht mehr zu verwenden, der Befürchtungen hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit ausgelöst hatte, nachdem der Supermarktriese Coles aufgedeckt hatte, dass seine Lieferanten den Zusatzstoff verwenden.