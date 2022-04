Australischer Fußballstar Jed Anderson leidet nach zweiter COVID-Impfung an Myokarditis

Das australische Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass bei Empfängern von Covid-19-Impfstoffen mit Boten-RNA, wie den Impfstoffen von Pfizer und Moderna, ein leicht erhöhtes Risiko für Herzbeutelentzündung und/oder Myokarditis besteht. Dies geschah, nachdem der australische Fußballstar Jed Anderson nach seiner zweiten COVID-Impfung an Myokarditis erkrankt war.

Jed Anderson von den North Melbourne Kangaroos hat bekannt gegeben, dass er nach seiner zweiten Covid-Impfung, mit der er seine AFL-Karriere aufrechterhalten wollte, an einer Herzmuskelentzündung erkrankte.

Anderson hatte gezögert, sich zum zweiten Mal impfen zu lassen, nachdem er auf seine erste Impfung negativ reagiert hatte. Die Vorschrift, dass alle AFL-Sportler doppelt geimpft werden müssen, führte zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Anderson und dem Verein.

Er erhielt schließlich die zweite Impfung und wurde seitdem mit einer Perikarditis, einer Schwellung und Reizung der dünnen, sackartigen Membran, die das Herz umgibt, ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonntag postete er eine Nachricht auf Instagram, in der er erklärte, warum er seit 2022 nicht mehr gesehen wurde, und er äußerte sich optimistisch, zum Spiel der Kangaroos gegen die Bulldogs am Freitag zurückzukehren.

Viele von euch wissen nicht, warum ich nicht gespielt habe. Bei mir wurde eine Perikarditis diagnostiziert, eine Entzündung im Herzbereich“, schrieb er.

Ich war weg und habe mich mit Medikamenten erholt. Es war eine sehr stressige Zeit für mich und meine Familie.

Ich bin wieder voll im Training und kann es kaum erwarten, an diesem Wochenende auf den Platz zu gehen und hoffentlich alles hinter mir zu lassen und meinen Traumjob weiter zu machen.

Dies wurde bekannt, nachdem in der Sunday Footy Show vermutet wurde, dass der Krankenhausaufenthalt von Port Adelaide-Star Ollie Wines am Donnerstag mit der Covid-Impfung zusammenhängen könnte.

Wines wurde am Donnerstag aufgrund von Schwindel und Übelkeit aus dem Spiel genommen und ins Krankenhaus gebracht, wo er unter Herzklopfen litt.

Man vermutete, dass Wines an Myokarditis litt, einer anderen Herzerkrankung, die mit den Covid-Impfungen in Verbindung gebracht wurde, wie im Internet vielfach vermutet wurde.

Das Gesundheitsministerium der australischen Regierung hat bestätigt, dass bei Empfängern von Covid-19-Impfstoffen mit Boten-RNA, wie den Impfstoffen von Pfizer und Moderna, ein leicht erhöhtes Risiko für Herzbeutelentzündung und/oder Myokarditis besteht.

In der Zwischenzeit hatten Wines und sein Kardiologe eine Myokarditis als Ursache für sein Herzklopfen bereits ausgeschlossen.

Damit hat es nichts zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun“, sagte Wines am Montag gegenüber den Medien.

Es ist eher ein Herzproblem, das bei älteren Menschen und Spitzensportlern recht häufig auftritt.

Matthew Lloyd, ein Podiumsgast der Sunday Show und ehemaliger Spieler von Essendon, hat sich vor kurzem von der Bell’schen Lähmung, einer Art Gesichtslähmung, erholt.

Er hat auch die Covid-Impfung mit diesem Umstand in Verbindung gebracht.

Lloyd antwortete: „Die Herzprobleme und die Bell’sche Lähmung sind seit den Impfungen und den Covid-Impfungen stark angestiegen.

Wir hatten [den Sportjournalisten] Michelangelo Rucci am Freitagabend auf [3AW], und er sagte, dass es eine Station gibt, die voll von Leuten mit ähnlichen Symptomen wie Ollie Wines ist – Übelkeit, Herzprobleme – also muss da mehr dahinterstecken.

#Australia Sunday Footy Show host ADMITS live on air that #covid19 booster shots are causing multiple players to suffer serious Heart Issues & Bells Palsy.



“Wards filled with people suffering the same issues”



Finally some truth coming out about #vaccines.#SARSCoV2 #Covid19 pic.twitter.com/NudG9f1r0a