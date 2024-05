Automatisierte Apartheid: ein Spaziergang durch die Smart City Hebron

Ein unauffälliger Wächter wacht über jede Ecke in den belebten Straßen von Hebron, der größten Stadt im Westjordanland, wo das alte Echo der Geschichte mit dem modernen Summen des täglichen Lebens kollidiert. Bei diesem Wächter handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um ein Netz von Überwachungstechnologien, das unter dem ominösen Namen “Hebron Smart City” bekannt ist. Dieses von den israelischen Behörden entwickelte System umspannt die Stadt mit einem Netz aus Kameras, Sensoren und sogar automatischen Waffen, die jede Bewegung der palästinensischen Einwohner verfolgen.

“Die Palästinenser in Hebron sind die am stärksten überwachten Menschen auf der Welt”, erklärt der Journalist und Aktivist Mnar Adley und verweist auf die allgegenwärtige Präsenz von Kameras und Gesichtserkennungstechnologie. Adley zufolge ist das Gebiet, das von den Palästinensern auch als al-Khalil bezeichnet wird, zu einem Testgebiet für Israels Überwachungsapparat geworden, in dem fortschrittliche Technologien wie das Überwachungssystem “Wolf Pack” eingesetzt werden. Dieses System sammelt große Mengen an Daten über Palästinenser, einschließlich ihrer persönlichen Daten und Bewegungen, und schafft so eine Atmosphäre ständiger Überwachung.

Izzat Karake, ein Mitglied von Youth Against Settlements (Jugend gegen Siedlungen), schließt sich dieser Meinung an und weist auf das Unbehagen hin, das die ständige Überwachung verursacht. “Wo immer ich als Palästinenser hingehe, sehe ich Kameras”, sagte er gegenüber MintPress und wies auf Dutzende von israelischen Militärkameras hin, die die Straßen säumen. “Wir stehen ständig unter Beobachtung.”

Die Hebron Smart City, erklärt Adley, ist mehr als nur eine Ansammlung von Kameras und Sensoren; sie ist ein Symbol für Israels unerbittliche Bemühungen, jeden Aspekt des palästinensischen Lebens zu kontrollieren. Kameras mit Gesichtsscannern, bekannt als Red Wolf, säumen jede Straße und erfassen mit ihrem blinzelnden Blick die Gesichter aller Passanten ohne deren Zustimmung. Diese Bilder werden dann in die israelische Wolfs-Pack-Datenbank eingespeist, eine riesige Sammlung von Informationen über Palästinenser, die über eine mobile App zugänglich sind und es ihnen ermöglichen, Personen mit Leichtigkeit zu verfolgen und zu überwachen.

Amnesty International hat dieses Massenüberwachungsprojekt verurteilt und es in einem vernichtenden Bericht als “automatisierte Apartheid” bezeichnet. Das System verstärke die bestehenden Praktiken der Diskriminierung und Segregation und führe zu einer weiteren Aushöhlung der Rechte der Palästinenser in Hebron durch die israelischen Behörden, die, so die Menschenrechtsgruppe, “eine Reihe von diskriminierenden und unmenschlichen Handlungen begangen haben, die ein System der Apartheid aufrechterhalten. “Die israelischen Behörden sind in der Lage, Gesichtserkennungssoftware – insbesondere an Kontrollpunkten – einzusetzen, um bestehende Praktiken der diskriminierenden Polizeiarbeit, der Segregation und der Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu festigen und damit die Grundrechte der Palästinenser zu verletzen”, heißt es in dem Bericht.

Diese invasive Überwachungstechnologie, die auf Palästinenser abzielt und sie überwacht, verstärkt ein bereits bestehendes System der Apartheid in Hebron, wo die Stadt in zwei Zonen, H1 und H2, aufgeteilt wurde. Diese beiden Teile Hebrons sind durch einen militarisierten Kontrollpunkt getrennt, der die Aufrechterhaltung und Erweiterung einer illegalen israelischen Siedlung mitten im Viertel Tel Rumeida ermöglicht, das den Marktplatz der palästinensischen Stadt überragt.

Hier wurde “Jugend gegen Siedlungen” ins Leben gerufen, nachdem ein palästinensisches Gebäude, das zunächst vom israelischen Militär und später von israelischen Siedlern besetzt war, durch eine gewaltfreie direkte Aktion und eine juristische Kampagne für die palästinensische Nutzung zurückerobert wurde. Tel Rumeida, einst ein belebtes palästinensisches Viertel, beherbergt heute über 700 illegale israelische Siedler, die schwer bewaffnet sind und vom Militär geschützt werden. Die Hauptdurchgangsstraße, die früher als Shuhada Street bekannt war, wurde von den israelischen Behörden in “Chicago Street” umbenannt, um das palästinensische Erbe auszulöschen.

Jedes Jahr veranstalten Izzat und seine Kollegen von Youth Against Settlements einen Marsch mit dem Namen Open Shuhada Street, der die internationale Aufmerksamkeit auf die illegale Belagerung der Stadt lenkt. Israel hat dieses Viertel nicht nur besetzt und zersplittert, um Platz für israelische Siedler zu schaffen, sondern es verändert dieses Gebiet auch, um es zu judaisieren – das heißt, es plant eine Ausweitung der Kolonisierung des Gebiets, um Palästinenser ethnisch zu säubern und von hier zu vertreiben, damit israelische Siedler es übernehmen können. Diese militärische Strategie dient dazu, andere jüdische Siedlungen in der Nähe zu schützen, zu erweitern und miteinander zu verbinden, um einen ethnisch-jüdischen Staat zu schaffen.

In Hebron kam es zu einigen der gewalttätigsten Übergriffe von Siedlern auf Palästinenser, insbesondere nach dem Überraschungsangriff der Hamas und dem anschließenden Angriff Israels auf Gaza. In vielen Fällen werden die bewaffneten Siedler von israelischen Soldaten eskortiert und geschützt. Stacheldraht umgibt palästinensische Häuser, die eingezäunt sind, um sie vor Angriffen und Schikanen der israelischen Siedler zu schützen. Doch die Einschüchterung hört damit nicht auf.

Auf einem Kontrollpunkt in der Shuhada-Straße sitzt ein KI-Smartshooter, der direkt auf den Marktplatz von Hebron zielt, wo täglich Tausende von Palästinensern vorbeikommen. Israel installierte den ferngesteuerten automatischen Geschützturm im Jahr 2022. Nach Angaben eines Sprechers der israelischen Armee wird der KI-Smart-Shooter “im Rahmen der verbesserten Vorbereitungen der Armee auf die Konfrontation mit Ordnungsstörern als Dispersionsmaßnahme” eingesetzt. Die Einführung von KI-Technologien wie dem Smartshooter hat die Spannungen in der Stadt jedoch nur verschärft. Die Bewohner gehen mit einem Gefühl des Unbehagens durch ihre eigenen Stadtteile, da sie wissen, dass sie immer unter Beobachtung stehen.

Genauso wie der Gazastreifen zu einem Labor und Ausstellungsraum für Israels “kampferprobte” Waffen geworden ist, wird der Erfolg der Hebron Smart City Gesichtserkennungstechnologie und der Datenbank von Wolf Pack zum Aufspüren von Palästinensern dazu genutzt werden, dass Israel weiterhin von seiner illegalen militärischen Besetzung Palästinas und der Überwachung palästinensischer Zivilisten profitiert.

Diese “automatisierte Apartheid” führt die Segregation der Palästinenser nur weiter fort und erweitert Israels Apartheidsystem und die ethnische Säuberung der Palästinenser.

Mnar Adley ist eine preisgekrönte Journalistin und Redakteurin und die Gründerin und Leiterin von MintPress News. Außerdem ist sie Präsidentin und Direktorin der gemeinnützigen Medienorganisation Behind the Headlines. Adley ist außerdem Co-Moderatorin des MintCast-Podcasts und Produzentin und Moderatorin der Videoserie Behind the Headlines. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com oder folgen Sie ihr auf Twitter unter @mnarmuh.