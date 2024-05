“One Health” ist ein Kult, der auf Gaia-Anbetung, Wicca und Neuheidentum basiert

Von: Patrick Wood

Der erste Verfassungszusatz beginnt mit: “Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einrichtung einer Religion betrifft oder die freie Ausübung derselben verbietet.” Der Kongress hat größtenteils geschlafen, da die Kräfte in der Verwaltung die “One Health”-Politik verbreitet haben, die darauf abzielt, Mensch und Erde zu einer Einheit zu verschmelzen. Dies ist jedoch eine uralte Religion, die mit Heidentum, Wicca und Gaiaismus in Verbindung gebracht wird, und sie muss als das bezeichnet werden, was sie ist!

Das Center for Disease Control (CDC) definiert One Health als,

One Health ist ein kollaborativer, sektorübergreifender und transdisziplinärer Ansatz, der auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene arbeitet, mit dem Ziel, optimale Gesundheitsergebnisse zu erzielen und dabei die Zusammenhänge zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt zu berücksichtigen.

Weitere 19 Bundesbehörden sind in das One-Health-Mantra verwickelt, da sie in den Strudel des unter der Clinton-Administration geschaffenen “whole-of-government” hineingesogen wurden. Aufgrund der unzähligen Vorschriften, die zu seiner Durchsetzung geschaffen wurden, sind auch die Bundesstaaten, Landkreise und Städte davon durchdrungen.

Die Abbildung unten zeigt einen winzigen Mann, der mit der öffentlichen Gesundheit, der globalen Gesundheit, der einen Gesundheit und schließlich der planetarischen Gesundheit zu tun hat. Da der Planet krank ist, hauptsächlich durch die Handlungen des Menschen, muss er geheilt, wiederbelebt und wieder ganz gemacht werden.

Gaia-Anbetung, Wicca und Heidentum

Eine okkultistische Website erklärt:

Der Gaianismus ist eine erdzentrierte philosophische, spirituelle, ganzheitliche, wissenschaftlich-rationale Anschauung, die Ausdrucksformen mit verschiedenen Religionen wie Erdreligionen und Heidentum teilt, sich aber nicht ausschließlich mit einer bestimmten Religion identifiziert. Anhänger des Gaianismus werden “Gaianer” oder manchmal auch Gaianisten genannt. Die Anhänger dieser Philosophie gehen in der Regel davon aus, dass wir die Erde ehren, die Auswirkungen des Menschen auf die Erde verringern oder abmildern und allem Leben auf der Erde mit Respekt begegnen sollten. Die letztgenannte Perspektive erstreckt sich auf alle Lebensformen, ob Pflanzen, Tiere oder Menschen, und die Anhänger versuchen oft, eine enge Beziehung zum Planeten zu pflegen.

Auf einer anderen Website, die sich mit Wicca befasst, heißt es:

In einer von Technologie und Schnelllebigkeit geprägten Welt ist es wichtiger denn je, sich wieder mit den tiefen Energien der Erde zu verbinden. Eine faszinierende Facette dieser Verbindung ist das Konzept von Gaia, einer Gottheit, die in verschiedenen spirituellen Traditionen die Erde selbst verkörpert. Gaia: Die Erdmutter

Gaia, die oft als Erdmutter verehrt wird, symbolisiert die Verbundenheit aller Lebewesen. In der alten griechischen Mythologie ist Gaia die Urgöttin, die die Titanen gebar und der Welt das Leben schenkte. In modernen Kontexten wird Gaia von Anhängern verschiedener spiritueller Pfade, einschließlich Wicca und Heidentum, als Darstellung der nährenden und lebensspendenden Essenz der Erde betrachtet. Der Geist von Gaia im Wicca

Für Wicca ist Gaia eine elementare Kraft, die eng mit dem Gewebe ihres Glaubens verwoben ist. Die Ehrfurcht vor der Natur und ihren Zyklen fügt sich nahtlos in das Wicca-Jahresrad ein, in dem die Praktizierenden den Wechsel der Jahreszeiten feiern und die reichen Gaben der Erde ehren. Gaias Präsenz ist in Ritualen spürbar, die die Erdung, die Verbindung mit dem Land und die Förderung einer harmonischen Beziehung zur Umwelt betonen.

Im Heidentum „wird der Mensch als Teil der Natur angesehen, zusammen mit anderen Tieren, Bäumen, Steinen, Pflanzen und allem anderen, was es auf dieser Erde gibt.“

James Lovelock, Technokrat

Der “Erfinder” des Gaiaismus war der Wissenschaftler James Lovelock (1918-2022), ein Klimaalarmist, der die Erde als einen lebenden Organismus betrachtete. Er war auch ein Technokrat, der erklärte: “Wir brauchen eine autoritärere Welt. Wir sind zu einer Art frecher, egalitärer Welt geworden, in der jeder seine Meinung sagen kann […] es könnte notwendig sein, die Demokratie für eine Weile auf Eis zu legen.“

Zwei Wissenschaftler der University of Westminster fuhren fort,

Diese Gefahr des Öko-Autoritarismus wird oft mit einer zunehmenden Tendenz zur Technokratie in Verbindung gebracht, die besagt, dass Entscheidungen denjenigen überlassen werden sollten, die über einschlägiges wissenschaftliches und technisches Fachwissen verfügen: Dies, so die Annahme, wird die Entscheidungsfindung beschleunigen und effektivere grüne Ergebnisse hervorbringen.

Neue staatlich verordnete Religion

Seit uns Onc Health von der Regierung aufgedrängt wurde, kann man mit Sicherheit sagen, dass eine neue staatlich verordnete Religion ausgerufen wurde. Der endgültige Beweis ist folgender: Versuchen Sie einfach, sie zu kritisieren (vor allem, wenn Sie Christ sind) und sehen Sie, wohin das führt.