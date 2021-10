Autopsie bestätigt, dass eine Frau aus Michigan nach einem Impfstoff von J&J an Blutgerinnseln starb

childrenshealthdefense.org: Ein Pathologe aus Michigan bestätigte, dass die 60-jährige Sandra Jacobs an einer zerebralen Venenthrombose, einer seltenen Blutgerinnungsstörung, starb, nachdem sie den Impfstoff COVID von Johnson & Johnson erhalten hatte.

Eine 60-jährige Frau starb an Blutgerinnseln, nachdem sie den COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) erhalten hatte. Dies geht aus einem Autopsiebericht hervor, der am 20. September von Dr. Michael Caplan, einem Gerichtsmediziner für Michigan Medicine, veröffentlicht wurde.

Sandra Jacobs „scheint einer seltenen, aber dennoch dokumentierten“ Komplikation im Zusammenhang mit dem viralen Vektorimpfstoff – der zerebralen Venensinusthrombose (CVST) – erlegen zu sein“, schrieb Caplan in der Zusammenfassung.

Laut Johns Hopkins Medicine tritt eine CVST auf, wenn sich ein „Blutgerinnsel in den Venensinus des Gehirns bildet“, das den Abfluss des Blutes aus dem Gehirn verhindert. „Infolgedessen können Blutzellen brechen und Blut in das Hirngewebe austreten, wodurch eine Blutung entsteht.

Dieser Zustand führte zu einem „hämorrhagischen Hirninfarkt“, einem Schlaganfall, der durch eine Hirnblutung verursacht wurde, und zu einer Hirnschwellung, schrieb Caplan.

In der Sterbeurkunde, die Jacobs‘ Tochter, Tatum Strieter-Byron, nach einigen Schwierigkeiten erhielt, wird die Todesursache als „Komplikationen einer zerebralen Venenthrombose“ und die „kürzliche Verabreichung“ eines COVID-Impfstoffs als Ursache angegeben.

Caplan stufte die Art des Todes als „natürlich“ ein. Es könne auch als „therapeutische Komplikation“ betrachtet werden, da es sich um ein bekanntes Impfstoffproblem handele, schrieb er. Unter „endgültige Diagnose“ führte Caplan zunächst den COVID-Impfstoff auf.

Jacobs starb 13 Tage, nachdem sie am 8. April in einer CVS-Apotheke den J&J-Impfstoff in einer Einzeldosis erhalten hatte – nur fünf Tage bevor die Bundesgesundheitsbehörden den Impfstoff vorübergehend aussetzten, um eine ungewöhnliche Blutgerinnungsstörung zu untersuchen, wie Michigan Live berichtete.

Obwohl es Monate dauerte, bis es bestätigt wurde, wusste Strieter-Byron von Anfang an, dass ihre Mutter an dem Impfstoff starb.

„Sie war ein echter Mensch. Sie ist kein Stück fiktiver politischer Propaganda, in der behauptet wird, es gäbe sie nicht“, sagte Strieter-Byron. „Das ist nicht wahr. Sie existiert wirklich. Sie war eine echte Person mit einem echten Leben.“

Michigan Live hat Caplan um einen Kommentar gebeten, aber die Bemühungen waren erfolglos. „In Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde von Washtenaw County haben wir beschlossen, Dr. Caplan oder das Büro des Gerichtsmediziners nicht zu diesem Fall Stellung nehmen zu lassen“, schrieb Dr. Allecia Wilson, die leitende Gerichtsmedizinerin des Bezirks, in einer E-Mail.

J&J reagierte auch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Arzt des COVID-Impfstoffsicherheitsteams des Herstellers rief einen Reporter an, aber nur, um die Informationen von Strieter-Byron zu erhalten, der bis zum 15. Oktober nichts von dem Arzt gehört hatte.

Am 13. April pausierten die Bundesbehörden den COVID-Impfstoff von J&J, der von der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird, während sie die mögliche Verbindung des Impfstoffs zu potenziell gefährlichen Blutgerinnseln untersuchten.

Auf der Sitzung am 23. April teilte der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mit, dass bei 15 Frauen seltene Blutgerinnsel diagnostiziert worden seien, von denen drei gestorben seien. Nur zwei der Frauen waren älter als 50 Jahre, wobei das Risiko bei Frauen zwischen 30 und 39 Jahren am höchsten war.

Der ACIP bezeichnete den Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem COVID-Impfstoff von J&J als „plausibel“, kam jedoch zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen, und empfahl den Impfstoff für Personen ab 18 Jahren in den USA im Rahmen der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) der US Food and Drug Administration (FDA).

Am 26. April änderte die FDA ihre EUA für den Impfstoff von J&J, um dem Risiko seltener Blutgerinnsel Rechnung zu tragen, und erklärte, die Impfungen könnten sofort wieder aufgenommen werden.

Nach den jüngsten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Oktober 2021 22.896 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon entfielen 15.190 Meldungen auf Pfizer, 5.092 auf Moderna und 2.551 auf J&J.

Ohne die Meldungen aus dem Ausland, d. h. die von außerhalb der USA bei VAERS eingereichten Meldungen, gab es 10.131 Meldungen über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.407 Berichte Pfizer zugeschrieben, 3.654 Berichte Moderna und 2.018 Berichte J&J.

Der Defender hat über zahlreiche Fälle von Blutgerinnseln nach der COVID-Impfung berichtet:

Jessica Berg Wilson, eine 37-jährige Mutter, die an einer impfstoffbedingten thrombotischen Thrombozytopenie starb, nachdem sie den COVID-Impfstoff von J&J als Bedingung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Schule ihres Kindes erhalten hatte.

Emma Burkey, ein 18-jähriger Teenager, wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und musste wegen Blutgerinnseln dreimal am Gehirn operiert werden, nachdem sie den Impfstoff von J&J erhalten hatte.

Anne VanGeest, eine gesunde 35-Jährige, starb 11 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J an einer Hirnblutung.

Brad Malagarie, 43, erlitt wenige Stunden nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J einen Schlaganfall aufgrund von Blutgerinnseln. Der Schlaganfall führte dazu, dass er weder gehen noch sprechen konnte und eine Lähmung der linken Körperhälfte erlitt.

Everest Romney, 17, entwickelte nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer Blutgerinnsel.

Der Impfstoff von J&J wurde auch mit dem Guillain-Barré-Syndrom (GBS) in Verbindung gebracht, einer „ernsten, aber seltenen“ neurologischen Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise einen Teil des peripheren Nervensystems angreift – das Netzwerk der Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark. GBS kann von einem sehr milden Fall mit kurzer Schwäche bis hin zu Lähmungen reichen, die dazu führen können, dass der Betroffene nicht mehr selbstständig atmen kann.

Die FDA kam zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Gefahren überwiegen, fügte jedoch eine Warnung in Merkblättern über das Medikament für Anbieter und Patienten hinzu.