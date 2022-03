Autopsiebericht eines Teenagers, der kurz nach der zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer starb, liegt vor

„Myokarditis unklarer Ätiologie“ verursacht Tod eines Teenagers in Michigan nach Impfung

Der Autopsiebericht eines Teenagers aus Michigan, Jacob Michael Clynick, der kurz nach der zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer starb, liegt vor. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Todesursache „Myokarditis unklarer Ätiologie“ war. Die Autopsie wurde von Randy Tashjian durchgeführt, der zu dem Schluss kam: „Ob die zweite Impfstoffdosis, die dieser Jugendliche erhalten hat, zu seinem Tod beigetragen hat, ist derzeit nicht bekannt“. Der Autopsiebericht wurde durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz in Erfahrung gebracht.

Der Autopsiebericht steht in krassem Gegensatz zu zwei anderen Berichten über die Todesursache, die zeitgleich veröffentlicht wurden. Der erste war ein Artikel desselben Gerichtsmediziners in der Zeitschrift Archives in Pathology and Laboratory Medicine mit dem Titel „Autopsy Histopathologic Cardiac Findings in Two Adolescents Following the Second COVID-19 Vaccine Dose“. Die Fälle wurden in anonymer Form vorgestellt, aber die Details des Falles, einschließlich der Herz- und Lungenmasse, bestätigen den Teenager aus Michigan als einen der Fälle. In dem Artikel wird behauptet, dass die COVID-19-Impfung die Ursache für die beobachtete Myokarditis war: „Die Myokardschädigung, die in diesen Herzen nach der Impfung zu sehen ist, unterscheidet sich von einer typischen Myokarditis und ähnelt am ehesten einer Katecholamin-vermittelten (toxischen) Stress-Kardiomyopathie“.

Eine andere, stark kontrastierende Sichtweise auf den Todesfall wurde in einer Erklärung des ehemaligen medizinischen Untersuchungsbeamten von Saginaw County, Russell Bush, am 4. November 2021 geäußert. Die Erklärung lautete wie folgt: „Die von der CDC und den örtlichen Ermittlern gezogenen Schlussfolgerungen ergaben keinen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang zwischen der Verabreichung des Impfstoffs und dem Tod dieses jungen Mannes.“ Über die Erklärung wurde am 3. Februar 2022 in ABC12 News aus Flint, Michigan, berichtet.

Ein bekannter Streitpunkt war die Feststellung einer Sepsis in der CDC-Untersuchung des Todesfalls. Der Autopsiebericht verweist auf eine unabhängige CDC-Untersuchung, die eine mikroskopische Untersuchung, die Verwendung spezieller Färbemittel, immunhistochemische Färbungen und molekulare Tests umfasste. Diese Untersuchung ergab Ergebnisse, die auf eine durch Clostridium septicum verursachte Sepsis hindeuteten. Dieser Befund wurde im Autopsiebericht angezweifelt: „… das Fehlen einer eindeutigen Infektionsquelle, das Fehlen signifikanter Anzeichen und Symptome, die auf eine überwältigende bakterielle Infektion hindeuten, und die Diskrepanz zwischen der relativ spärlichen immunhistochemischen Färbung von Clostridium septicum im Herzen und der ausgedehnten Verteilung der Myokardentzündung machen es schwierig, die Myokarditis dieses Individuums zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Clostridien-Sepsis zurückzuführen.“