Die französische Zeitung Le Figaro veröffentlichte kürzlich einen Artikel der Kriegsjournalistin Anne-Laure Bonnel, die über Gräueltaten der ukrainischen Armee an der Zivilbevölkerung in der Ostukraine berichtet.

Dies widerspricht dem Narrativ (Russland schlecht, Ukraine gut). Es dauerte nicht lange, bis der Artikel entfernt wurde. beschwerte sich Bonnel auf Twitter. „Warum diese Zensur?“, fragte sie.

„Meine Arbeit enthält keine politische Botschaft. Ich filme und fotografiere jeden Tag Dutzende von Toten und Verwundeten, das ist alles“, sagte Bonnel dem Nachrichtensender CNews. Sie findet es inakzeptabel, dass die Regierung in Kiew die Menschen in der Ostukraine als Terroristen betrachtet.

The French war reporter Anne-Laure Bonnel , currently in Ukraine and much talked about at the moment, films a scene of war that takes place in the Donbass in Ukraine. She reminds us that this war started in 2014 and that the Ukrainian army has been bombing the Russian-speaking pic.twitter.com/GCd1v6rRYT