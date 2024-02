Autoritäre Politik im Nachkriegseuropa, oder: Warum Faschismus ein schlechter Ausdruck für die Geschehnisse in Deutschland ist

Von Eugyppius

Der Beitrag vom Samstag über die autoritäre Wende in der deutschen Politik ist zu einem der am häufigsten geteilten Artikel geworden, die ich je geschrieben habe. Ich bin allen meinen Lesern sehr dankbar, dass sie mir helfen, über die Geschehnisse in meinem Land zu berichten.

Viele haben mir vorgeworfen, dass meine Vergleiche mit der DDR nicht zutreffend sind. Sie meinen, der Nationalsozialismus sei eine bessere historische Analogie und wir sähen hier eine erneute Manifestation der klassischen deutschen faschistischen Tendenzen. Ich halte das für eine Fehlinterpretation, und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, werde ich versuchen zu erklären, warum. In einem zweiten Beitrag im Laufe dieser Woche werde ich weiter über den Faschismus und sein Wesen schreiben, weil ich glaube, dass dies ein Ort besonderer Verwirrung ist, insbesondere in der Anglosphäre. (Das wird ein viel komplizierterer Aufsatz, aber ich werde versuchen, ihn bis Mittwoch fertig zu stellen; hier müssen Sie nur wissen, dass ich Begriffe wie „Faschismus“ und „Totalitarismus“ ganz bewusst vermeide, aus Gründen, die ich bald klären werde).

Am Anfang stand der Liberalismus. Dabei handelt es sich um eine politische und moralische Ideologie, die die Rechte des Einzelnen und die Gleichheit betont und die neben dem „Kapitalismus“ aufkam, der lediglich ein belasteter Begriff für die wirtschaftlichen Beziehungen ist, die in der Industriegesellschaft spontan entstanden sind. Der Liberalismus war bestrebt, dem Staat strenge Grenzen zu setzen, ursprünglich zum Schutz der individuellen Freiheiten, und als Ideologie hatte er seine Kritiker. Auf der Linken griffen Sozialisten und Kommunisten den Liberalismus an, weil er nicht in der Lage war, eine wirkliche Gleichheit der Menschen zu erreichen. Diese Linken glaubten, dass illiberale Eingriffe in die Marktwirtschaft und in viele andere Bereiche der menschlichen Gesellschaft erforderlich seien, um egalitäre Ideale zu erreichen. Auf der gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums lehnten die Rechtsnationalisten die universalistischen Ansprüche des Liberalismus und der sozialistischen Linken ausdrücklich ab. Diese Rechtsnationalisten waren in der Regel ethnische Partikularisten, die sich ausdrücklich zur sozialen Hierarchie bekannten.

Wichtig ist, dass sowohl die sozialistische Linke als auch die nationalistische Rechte einige liberale Elemente und Vokabeln beibehielten. Die Kommunisten predigten, dass eine Revolution des Proletariats wahre menschliche Freiheit und Demokratie erreichen würde, während die Rechtsnationalisten einige liberale und sogar sozialistische Begriffe übernahmen und oft egalitäre Anliegen für ethnische In-Gruppen zum Ausdruck brachten. Es ist daher am besten, sich Liberalismus, Sozialismus/Kommunismus und Rechtsnationalismus als sich überlappende Elektronenwolken vorzustellen, die nur an den Extremen gegenseitige Exklusivität erreichen.

Man hört häufig, dass links und rechts politische Illusionen sind und dass sie für die moderne Politik nicht mehr gelten. Das liegt daran, dass der Zweite Weltkrieg den Rechtsnationalismus als sinnvolle politische Kraft zerstört hat. Der westliche Kommunismus überlebte bis zum Fall der Mauer im Jahr 1989, und in abgeschwächter Form lebt die sozialistische Ideologie in unseren jeweiligen liberalen Demokratien weiter. In dieser neuen Welt hat „rechts zu sein“ eine andere Bedeutung bekommen; es bedeutet einfach „nicht links zu sein“. So finden sich Libertäre, Anhänger des freien Marktes, traditionell Religiöse, Waffennarren, Verfechter der Meinungsfreiheit und sogar bestimmte Arten von Umweltschützern, die sich keine Sorgen um Kohlendioxid machen, alle „rechts“. Das ist zwar ziemlich dumm, aber es bedeutet nicht, dass das politische Spektrum eine Illusion oder reine Propaganda ist. Die Linke gibt es immer noch, und Linke sind leicht an ihrem egalitären, universalistischen Anspruch zu erkennen. Funktional gesehen ist die Linke eine politische Technologie, bei der eine Elite an der Spitze der Gesellschaft klientelistische Beziehungen zu Klienten am unteren Rand der Gesellschaft unterhält und verspricht, den Reichtum und die Privilegien entweder einer verdrängten Elite oder der Mittelschicht umzuverteilen.

Der Autoritarismus ist ideologisch viel neutraler, als oft angenommen wird. Illiberale Sozialisten wie auch Rechtsnationalisten haben kein Problem damit, repressive Maßnahmen gegen ihre eigene Bevölkerung zu ergreifen. Was den Liberalismus betrifft, so ist die Sache etwas komplizierter. Der Liberalismus stellt sich selbst als antiautoritär dar, und der historische Wohlstand liberaler Staaten hat es liberalen Regimen ermöglicht, zumindest einige ihrer Versprechen zur Anerkennung individueller Freiheiten zu erfüllen. Menschen, die fett und glücklich sind, sind im Allgemeinen mit ihrem politischen Establishment zufrieden, ganz gleich, welcher Art es ist. Angesichts widerspenstiger oder sogar potenziell widerspenstiger Bürger können liberale Systeme jedoch recht repressiv werden. Das haben wir während des Covid sehr deutlich gesehen.

Selbst wenn es keine Volksaufstände gibt, haben liberale Regime seit Generationen immer autoritärere politische Programme ausgearbeitet, weil die Ausübung von Kontrolle einfach etwas ist, was Staaten tun. In dem Maße, in dem sich die politischen Anliegen von den liberalen Kernanliegen entfernen, lassen sich auch autoritäre Interventionen leichter rechtfertigen. Ein hypothetischer liberaler Staat, der von rechtsnationalistischen Parteien beherrscht wird, würde die individuellen Freiheiten im Dienste nationaler Ziele zurückstellen. Zwar gibt es solche Staaten in der heutigen Welt kaum noch, doch wecken Kriege oder andere äußere Sicherheitsbedrohungen selbst in linken Regierungen nationalistische Gefühle und führen zu ähnlichem Verhalten.

Weitaus häufiger sind im Westen nominell liberale Staaten, die von linken oder sozialistischen Parteien dominiert werden, deren Politiker liberale Verpflichtungen als Hindernis für ihr egalitäres Programm betrachten. Auf nationaler Ebene haben diese linken Regime die liberalen Zwänge umgangen, indem sie eine ausgefeilte Ideologie der positiven Rechte entwickelt haben. Wie ihre negativen Vorläufer sind auch die positiven Rechte so konstruiert, dass sie den demokratischen Vorrechten des Volkes übergeordnet sind und zu ihrer Durchsetzung staatliche Macht erfordern. Das gesamte Bürgerrechtsregime in den Vereinigten Staaten und die grüne Politik, die derzeit die deutsche Wirtschaft zerstört, entfalten sich alle im Rahmen eines universalistischen Regimes positiver Rechte.

International hat der Linksliberalismus gelernt, die autonome Politik des Nationalstaates zu verabscheuen, sowohl als Nährboden für seine Feinde auf der „Rechten“ als auch als Schuldige für das Gemetzel der großen Kriege des 20. Jahrhunderts. Diese Linksliberalen haben eine ganze globalistische Nachkriegsordnung errichtet, die von internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union über Lobbyorganisationen wie dem Weltwirtschaftsforum bis hin zu vielen anderen Nichtregierungsorganisationen und philanthropischen Unternehmen reicht. Häufig ist zu lesen, dass dieses Phänomen irgendwie faschistisch sei, aber das ist ein schwerwiegendes Missverständnis. Es handelt sich um Institutionen, die von liberalen egalitären Ideen und der Befürchtung inspiriert sind, dass ein Zuviel an nationaler Demokratie (rechten) antidemokratischen Akteuren in die Hände spielt. Gerade wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit verfügt Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 über robuste Durchsetzungsmechanismen, um unsere demokratische Verfassung gegen unerwünschte demokratische Ergebnisse zu verteidigen. Diese werden nun in einer ähnlichen Manifestation des illiberalen Liberalismus im Inland gegen fiktive „Rechtsextremisten“ eingesetzt.

Was in Deutschland geschieht, ist also ganz einfach: Unsere linksliberale Regierung gibt angesichts einer konkreten Wahlbedrohung für ihren Machterhalt immer mehr ihrer liberalen Skrupel auf, um ihre Position zu halten. Das macht sie zunehmend illiberal, aber es macht sie nicht zu Faschisten. (Der Faschismus ist, wie ich am Mittwoch darlegen werde, ein spezifisches historisches Phänomen, das auf der Rechten als Reaktion auf den Druck der Moderne und die sozialen Folgen des Ersten Weltkriegs entstanden ist.) Die von Nancy Faeser skizzierten Maßnahmen richten sich alle gegen vermeintliche Feinde auf der „Rechten“, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine „offene Gesellschaft“ zu erhalten. Das klingt wie ein lächerlicher Scherz und ist es auch, aber es verrät auch die grundlegend linken, universalistischen Impulse, die hinter dieser Kampagne stehen.

Der Nachkriegsliberalismus hat eine ganze Mythologie über sich selbst entwickelt, die in seinem Triumph über die rechtsnationalistischen Achsenmächte wurzelt, und infolgedessen sind „Rechtsextremisten“ zu den einzig denkbaren Feinden geworden. Es ist verständlich, dass vielen Beobachtern angesichts des autoritären Verhaltens des linksliberalen Establishments keine andere Möglichkeit als „Faschismus“ einfällt, um diese neue Politik zu bezeichnen. Ich möchte das Geschehen lediglich mit anderen Begriffen beschreiben, denn eine Welt, in der hinter jeder Ecke ein Zombie-Faschismus winkt, ist genau das, was Nancy Faeser zur Rechtfertigung ihrer repressiven Phantasien benutzt.

Nun zu einigen Nebensächlichkeiten.

Alle historischen Analogien sind ungenau, und das gilt auch für meine Verweise auf Ostdeutschland. Ich stimme denjenigen zu, die bezweifeln, dass eine oberflächliche Schulmeisterin wie Nancy Faeser auch nur im Entferntesten in der Lage ist, die DDR neu zu gründen. Wie ich schon oft gesagt habe, verfügen die Staaten des liberalen Westens nur über „weiche“ autoritäre Mittel, und ihr Durchsetzungsapparat sieht im Vergleich zu dem der ehemaligen Regime des Warschauer Paktes geradezu abgemagert aus. Unsere Machthaber werden ernsthafte Probleme haben, die AfD und den Rest der politischen Opposition zu unterdrücken, und es ist genauso wahrscheinlich, dass sie es vermasseln und die Dinge für sich selbst noch schlimmer machen, wie dass sie erfolgreich sind. In gewisser Weise ist das bereits geschehen: Die AfD verdankt einen großen Teil ihres Erfolges der kurzsichtigen Dreiecksbeziehung, mit der Angela Merkel die rechte Flanke ihrer eigenen CDU im Stich gelassen hat. Die Fehler ihrer Nachfolger sind noch um Größenordnungen ungeheuerlicher und werden wahrscheinlich noch spektakulärer scheitern. Dennoch sind diese Verrückten alles andere als zahnlos; sie können den einfachen Menschen großen Schaden zufügen.

Einige Leser fragten, ob es sich bei Faesers Maßnahmen gegen den „Rechtsextremismus“ nur um einen Versuchsballon handelt oder um einen Vorschlag zur Erprobung der Lage. Ich muss leider berichten, dass dies alles sehr real und unmittelbar ist. Das Innenministerium ist der Meinung, dass der größte Teil dieser Befugnisse bereits in seiner Zuständigkeit liegt. Nur in einigen wenigen Bereichen, wie z. B. bei ihrem Eifer, in die finanziellen Angelegenheiten der normalen Deutschen hineinzuschnüffeln, stoßen sie auf rechtliche Hürden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen werden diese leicht zu überwinden sein. Wie ich bereits erwähnt habe, verfügt Deutschland mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) über einen umfangreichen politischen Vollzugsapparat. Das BfV ist direkt dem Innenministerium unterstellt, und es ist trivial, seine Befugnisse gegen politische Gegner zu richten. Das BfV ist der politischen Opposition schon seit Jahren auf den Fersen.

Andere haben mich gefragt, was man dagegen tun kann. Ich habe diese Frage vor einigen Wochen angesprochen; die kurze und entmutigende Antwort lautet: Ich weiß es nicht. Es hilft zu erkennen, dass Faesers repressive Pläne selbst eine Reaktion auf die von weiten Teilen der deutschen Wählerschaft angestrebte Lösung sind, die ihr Los mit der Anti-Establishment-AfD gezogen haben. In dissidenten Kreisen liest man oft, dass das Wählen völlig nutzlos sei, aber ich denke, das ist eine Übertreibung; sicherlich scheinen unsere Herrscher alles andere als unbeeindruckt von den Wahlpräferenzen der normalen deutschen Bevölkerung zu sein. Natürlich glaube ich nicht, dass das bloße Wählen die einzige Antwort ist, und im Moment fürchte ich, dass wir in jedem Fall auf dem Trockenen sitzen, egal was wir tun.