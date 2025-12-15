Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Back to the roots – Nur Bares ist Wahres

Zugegeben:

Bargeld ist lästig, unpraktisch,
unterliegt der Inflation
und trägt keine Zinsen.

Es ist verständlich, dass Handel und Gastronomie, ebenso wie die Gebühreneinzugszentrale und viele Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs am liebsten überhaupt kein Bargeld mehr annehmen würden. Wenn überall nur noch „per Karte“ gezahlt wird, ist schon mal das Problem mit dem Wechselgeld weg. Man muss am Abend auch nicht den Kassenbestand zählen und prüfen, muss nicht die Geldbombe bei der Bank einwerfen, und vor allem geht das Bezahlen viel schneller, das heißt, man braucht weniger Kassenschlangen und vor allem weniger teures Kassenpersonal, um den Umsatz bewältigen zu können.

