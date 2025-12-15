„Eine Lüge jagte die nächste“ – Die Entlarvung des windigen Herrn Drosten

Prof. Christian Drosten, eine der globalen Schlüsselfiguren der Corona-Krise, wurde am 1.12.2025 in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages von dem Sachverständigen Prof. Homburg und den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. med. Christina Baum und Kay-Uwe Ziegler befragt. In einem Video hat Prof. Homburg diesen Teil der Befragung genauestens analysiert und kommt zu dem Fazit, es sei unter Zeitdruck schwierig gewesen, „jemanden zu stellen, der täuscht, die Unwahrheit sagt, ausweicht und den Empörten spielt. … Strukturierte und inhaltlich belastbare Antworten vermochte er nicht zu geben. Mimik und Gestik waren skurril, und er schien jedes Mal heilfroh, wenn er sich mit dem Gong in die Ecke retten konnte.“ – Nachfolgend unser Transkript des Videos. (hl)

Die Vernehmung des Herrn Drosten

Prof. Dr. Stefan Homburg

Die Corona-Enquete-Kommission des deutschen Bundestags hatte wieder einmal eine spannende Sitzung (am 1.12.2025). Zum ersten Mal überhaupt waren bewaffnete Polizisten mit Schutzwesten im Saal, weil mit Herrn Drosten ein Gast erwartet wurde, der nicht allseits beliebt ist. Ich war froh, ihm zum ersten Mal direkt zu begegnen. Fünf Jahre lang war das nicht möglich gewesen, weil Drosten alle Einladungen zu Formaten ablehnt, bei