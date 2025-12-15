China, Iran und Russland verurteilen die Lügen Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs zum iranischen Atomprogramm

von Amir Saeid Iravani , Fu Cong , Vassily Nebenzia

Wir schreiben Ihnen als Antwort auf das gemeinsame Schreiben der Ständigen Vertreter Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs (E3) vom 20. November 2025 (S/2025/759) und möchten an das gemeinsame Schreiben der Außenminister der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation vom 2. September 2025 (A/79/1004-S/2025/546) erinnern, die unsere Positionen zum Mechanismus der Rückkehr zu Sanktionen wie folgt ausdrücklich darlegten:

„Als der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA) entwickelt wurde, als der Mechanismus zur Rückkehr zu Sanktionen eingeführt wurde, hätte niemand vorhersehen können, dass die Vereinigten Staaten als Erste ihre Verpflichtungen nicht erfüllen würden. Die Entscheidung der Vereinigten Staaten im Mai 2018, einseitig aus dem JCPOA auszutreten und die Resolution zu untergraben, beeinflusste grundlegend die Modalitäten zur Auslösung des Mechanismus der Rückkehr zu den Sanktionen, der nicht mehr gegen Iran angewendet werden kann, ohne vorher das Problem der erheblichen Nichteinhaltung der Vereinigten Staaten angemessen anzugehen.

Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sowie die Europäische Union haben sich nicht nur darauf geeinigt, die von den Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängten illegalen und diskriminierenden Sanktionen einzuhalten, sondern haben auch eigene restriktive Maßnahmen ergriffen, die gegen die Resolution 2231 (2015) des Sicherheitsrats (2015) und das JCPOA verstoßen, trotz der daraus resultierenden Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf das Übergangsdatum des 18. Oktober 2023. Es ist ermessenswert, in diesem Zusammenhang an ein zentrales Prinzip des Völkerrechts zu erinnern, das vom Internationalen Gerichtshof befürwortet wurde: „Eine Partei, die auf ihre Verpflichtungen verzichtet oder ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, kann nicht als berechtigt angesehen werden, die Rechte zu behalten, die sie aus der Beziehung zu ziehen beansprucht.“

Im Gegensatz dazu wurden Irans Abhilfemaßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Umsetzung der JCPOA-Verpflichtungen, ausschließlich als Reaktion auf den Rückzug der Vereinigten Staaten und die Verletzung aller Verpflichtungen ergriffen, nachdem der Iran seine Verpflichtungen lange erfüllt hatte, während die E3-Länder und die Europäische Union keine Maßnahmen zur Behebung der Situation ergriffen. Irans gegenseitige Maßnahmen können nicht als Grundlage für die Auslösung des Mechanismus zur Rückkehr zu Sanktionen herangezogen werden. Es ist inakzeptabel, dass dieser Mechanismus missbraucht wird, um den Austritt der Vereinigten Staaten und das anschließende Versagen der E3/EU-Länder bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen, einschließlich derjenigen, die in der Erklärung am Ende der JCPOA-Sitzung der Gemeinsamen Kommission am 25. Mai 2018 dargelegt wurden, zu belohnen.

Die Resolution 2231 (2015) des Sicherheitsrats bildet ein unteilbares Ganzes, und das JCPOA ist ein untrennbarer Teil davon. Zu diesem Zweck kann Absatz 11 der Resolution nicht isoliert von den Absätzen 36 und 37 des JCPOA gelesen werden. Tatsächlich ist die E3-Gruppe nicht befugt, Absatz 11 anzuwenden und den Sicherheitsrat über ein Problem zu informieren, das sie als erhebliche Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dem JCPOA ansieht, bevor die Bedingungen von Absatz 36 erfüllt sind.

Die Behauptungen der E3-Gruppe, das Verfahren nach Absatz 36 des JCPOA ausgeschöpft zu haben, sind falsch. Tatsächlich wurde die JCPOA-Gemeinsame Kommission nicht einberufen, um die Stellungnahme von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vom 14. Januar 2020 zu prüfen.

Der Streitbeilegungsmechanismus wurde aufgrund von Verfahrensfehlern, die es unmöglich machten, die Angelegenheit auf Ministerebene oder durch den Beirat zu diskutieren, nicht aktiviert. Da die in den Absätzen 36 und 37 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die Mitteilung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs nicht als Mitteilung eines JCPOA-Mitgliedsstaates gemäß Absatz 11 der Resolution 2231 (2015) betrachtet werden. »

Daher bekräftigen wir, dass der Versuch der E3-Gruppe, die Überholtseins-Regel auszulösen, grundsätzlich rechtlich und verfahrensmäßig ungültig ist und dass die von der E3-Gruppe erhobenen Vorwürfe in ihrem oben genannten Schreiben irrelevant und unbegründet sind.

Unter diesen Umständen bekräftigen wir, dass gemäß Absatz 8 der Sicherheitsratsresolution 2231 (2015) alle Bestimmungen dieser Resolution nach dem 18. Oktober 2025 ausgelaufen sind. Wir bekräftigen außerdem, dass der rechtzeitige Abschluss der Resolution 2231 (2015) in ihrer Gesamtheit das Ende der Prüfung der iranischen Nuklearfrage durch den Sicherheitsrat markiert und zur Stärkung der Autorität des Rates sowie zur Glaubwürdigkeit multilateraler Diplomatie beiträgt.

Die Islamische Republik Iran, die Volksrepublik China und die Russische Föderation bleiben voll und ganz einem konstruktiven diplomatischen Dialog mit allen Mitgliedern des Rates verpflichtet. Wir sind bereit, kollektives Handeln zu unterstützen, um den ausschließlich friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms aufrechtzuerhalten. Wir betonen, dass es unerlässlich ist, dass alle beteiligten Parteien sich verpflichtet fühlen, eine politische Lösung zu finden, die die Anliegen aller Parteien durch diplomatische Zusammenarbeit und Dialog auf Grundlage des Prinzips des gegenseitigen Respekts berücksichtigt, und dass sie auf einseitige Sanktionen, Androhungen mit Gewalt oder andere Maßnahmen verzichten, die die Lage verschärfen könnten, und dass alle Länder zur Schaffung einer Atmosphäre und Bedingungen beitragen, die der Diplomatie förderlich sind.

Wir wären dankbar, wenn Sie den Text des vorliegenden Briefes als Dokument des Sicherheitsrats zirkulieren lassen.