Der COVID-Pornfear ist zurück

Die unermüdlichen Hacks der BBC sind erneut aus ihren Bunkern aufgetaucht, um die Öffentlichkeit zu terrorisieren, indem sie tapfer Krankenhäuser besichtigen und Hysterie über den neuesten Grippeausbruch schüren. „Buchstäblich Hunderte“ von Patienten hätten die Notaufnahmen bombardiert, so scheint es laut Gesundheitsredakteur Hugh Pym und Chloe Hayward, die mutig an der Front unterwegs sind:

Kaum hat ein Patient seinen Raum in der Akutstation des Leicester Royal Infirmary verlassen, warten bereits Reinigungskräfte draußen. Er ist kaum aus dem Raum, da wird das Bett bereits abgezogen und Bleichmittel versprüht. Der nächste Patient wartet schon darauf, hereingebracht zu werden. Über zwei Tage hinweg erhielt die BBC Zugang zu dem Krankenhaus, um aus erster Hand mitzuerleben, wie es mit einer frühen Welle von Wintervirusfällen zurechtkommt. Die Grippesaison hat dieses Jahr einen Monat früher eingesetzt als normal, und Experten warnen, dass offenbar ein schwerwiegenderer Virusstamm – das mutierte H3N2 – zirkuliert. Krankenhäuser im ganzen Land, wie dieses in Leicester, tun alles, um zu vermeiden, völlig überlastet zu werden.

„Völlig überlastet.“ Kommt das bekannt vor?

Sie sind im Royal Infirmary in Leicester und lassen es nach der Schilderung einiger ausgewählter Fallstudien keine Gelegenheit aus, so klingen zu lassen, als stünde das Ende der Welt unmittelbar bevor:

„In jedem Kabinett liegen Patienten“, sagt Konsiliararzt Saad Jawaid, als Paige hereingeschoben wird. „Es ist gerade noch ein Rettungswagen vorgefahren.“ Wir beobachten, wie er mit Kollegen in der Reanimationseinheit verzweifelt nach dringend benötigten Bettenplätzen sucht. „Wenn die Betten voll sind, müssen wir Leute verlegen – manchmal bedeutet das, dass diejenigen, die sitzen können, aus den Betten in Stühle umgesetzt werden“, sagt er.

Ungeachtet der Situation im Krankenhaus und der Bandbreite der Beschwerden, mit denen die Menschen auftauchen, stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie der blumige Text der Geschichte nahelegt:

Richard Mitchell ist seit 2021 Chief Executive des University Hospitals Leicester NHS Trust – und hat aus erster Hand miterlebt, wie es mit jedem Winter, der vergeht, schwieriger wird, zurechtzukommen. „Wir sehen bereits jetzt ein sehr hohes Maß an Grippe“, sagt er uns. Er erwartet, dass die Zahlen bis in den Januar hinein ansteigen werden. „Das ist einer der vielen Punkte, die mich derzeit beunruhigen. „An diesem Punkt habe ich das Gefühl, dass wir an den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit arbeiten.“

Was genau hatte er erwartet? Einen müßigen Leerlauf bis zum April, bevor er in einen wohlverdienten Sommerurlaub fährt? Das wirft die interessante Frage auf, womit Menschen, die für den NHS arbeiten, im Großbritannien des 21. Jahrhunderts ihrer Meinung nach konfrontiert werden dürften.

Die Geschichte endet mit der vorhersehbaren Aufforderung, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Neulich berichtete der Telegraph, dass der derzeit verfügbare Impfstoff ohnehin eine „schlechte Übereinstimmung“ mit dem derzeit kursierenden Stamm sei.

Genug gesagt. Aber wenn Sie sich nostalgisch fühlen und unter Covid-Ära-Entzugserscheinungen leiden, wird Sie die Geschichte der BBC in die guten alten Zeiten zurückversetzen. Das Einzige, was fehlt, sind ein paar rücksichtslose Modellrechnungen.

Lesenswert in voller Länge – es sei denn, Sie sind nervös veranlagt.

Stop Press: Nick Triggle von der BBC (oft in den Covid-Jahren eine Stimme relativer Vernunft) hat in Frage gestellt, wie beispiellos diese Grippewelle wirklich ist, und darauf hingewiesen, dass die Daten des NHS nur bis 2021 zurückreichen!