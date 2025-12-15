Von Kit Klarenberg

Von The Grayzone geprüfte durchgesickerte Dateien zeigen, dass die US-Regierung im Vorfeld eines gewaltsamen Staatsstreichs heimlich nepalesische Jugendgruppen finanziert hat. Die Schattenarmee der „Generation Z“ wurde mobilisiert, als die USA versuchten, den Einfluss Chinas und Indiens auf Kathmandu zu neutralisieren – das Land wird nun von einem Führer regiert, der durch eine informelle Umfrage in den sozialen Medien ausgewählt wurde.

Die US-Regierungsorganisation National Endowment for Democracy (NED) gab Hunderttausende Dollar aus, um Dutzende nepalesischer Jugendlicher in „Strategien und Fähigkeiten zur Organisation von Protesten und Demonstrationen” zu schulen, bevor es im September 2025 zu einem gewaltsamen Staatsstreich kam, der die Regierung Nepals stürzte, wie aus durchgesickerten Dokumenten hervorgeht.

Die Dokumente enthüllen eine geheime Kampagne, die von einer NED-Abteilung namens International Republican Institute (IRI) organisiert wurde und darauf abzielte, ein nepalesisches „Netzwerk” junger politischer Aktivisten aufzubauen, das ausdrücklich dazu bestimmt war, „eine wichtige Kraft zur Unterstützung der US-Interessen zu werden”. In den durchgesickerten Dokumenten heißt es, dass das Programm des IRI „lebhafte Jugendliche … und politische Führer miteinander verbindet” und „umfassende Schulungen zur Durchführung von Kampagnen und Protesten anbietet”.

Die unter dem Dach der NED organisierten Demonstrationen würden sich auf „vom Institut und seinen lokalen Kooperationspartnern ausgewählte Themen“ beziehen und so „sicherstellen, dass die Bedenken der USA hinsichtlich der Demokratie in Nepal ausgeräumt werden“, heißt es in einem Bericht des IRI. Wie The Grayzone berichtete, trug eine ähnliche Initiative des IRI in Bangladesch dazu bei, im August 2024 einen Staatsstreich herbeizuführen.

Nepal wurde im September 2025 von sogenannten „Gen Z“-Protesten erschüttert, nachdem die Behörden den Zugang zu sozialen Medienplattformen wie Facebook, YouTube und Twitter/X gesperrt hatten, mit der Begründung, dass die Unternehmen sich nicht an die lokalen Vorschriften gehalten hätten, die eine Registrierung bei der Regierung vorschreiben. Bei den darauf folgenden Ausschreitungen wurden mindestens 76 Menschen getötet, darunter mehrere Polizisten, was weniger als eine Woche nach Beginn der Gewalt zum Rücktritt des kommunistischen Premierministers K. P. Sharma Oli führte.

Tage später wurde er durch einen Interimsführer ersetzt, der in einer anonymen Umfrage gewählt wurde, bei der weniger als 10.000 Stimmen von Discord-Konten registriert wurden.

Sushila Karki



– First female chief justice of Nepal



– First female prime minister (interim) of Nepal



– First prime minister in the world to be chosen through a Discord poll pic.twitter.com/nxgrzX8VwS — Rohit (@neorohit) September 12, 2025

Übersetzung von „X“: Sushila Karki

– Erste weibliche Oberste Richterin Nepals

– Erste weibliche Premierministerin (Interims-) Nepals

– Erste Premierministerin weltweit, die durch eine Discord-Umfrage gewählt wurde

Obwohl die Unruhen in den westlichen Medien weitgehend als friedlicher und demokratischer Aufstand gegen eine autoritäre Regierung dargestellt wurden, zeigten Videos von den Ausschreitungen Demonstranten, die mit halbautomatischen Gewehren bewaffnet waren und in den Städten randalierten. Die Jolly-Roger-Flagge aus der beliebten Anime-Serie One Piece war dabei ebenso prominent zu sehen wie bei den jüngsten regierungsfeindlichen „Gen Z“-Aufständen auf den Philippinen, in Indonesien und Mexiko. Aufgrund ihrer Nähe zu China oder den USA gelten alle diese Länder auch als wichtige Schachfiguren im Spiel der internationalen Politik.

“Gen Z uprisings” in Mexico City and Nepal rally around the One Piece Jolly Roger Flag, much as the US govt-sponsored color revolutions of the 2000s did with the fist symbol pic.twitter.com/9WXxc5jAbc — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) November 17, 2025

Übersetzung von „X“: Die „Aufstände der Generation Z“ in Mexiko-Stadt und Nepal versammeln sich um die One Piece Jolly Roger Flagge, ähnlich wie es die von der US-Regierung geförderten Farbrevolutionen der 2000er Jahre mit dem Faustsymbol taten.

Die geleakten Dokumente zeigen, dass Nepal für das IRI von besonderer Bedeutung war. Das Institut schwärmte von Nepals „strategisch günstiger geografischer Lage“ zwischen China und Indien, die das Land zu einem „Kernstück“ der „Indo-Pazifik“-Ambitionen Washingtons mache – nämlich Peking mit gefügigen Regierungen und US-Militärstützpunkten zu umzingeln. Die Initiativen des IRI, die Jugend Kathmandus dazu zu erziehen, „ihre Macht für politische Interventionen zu nutzen“ und „nationale Entscheidungsprozesse“ zu beeinflussen, sollten laut Prognosen eine Wirkung haben, die „über die Lebensdauer“ der zugrunde liegenden Projekte hinausgeht. Die Absolventen sollten nicht nur darauf vorbereitet werden, Unruhen auf der Straße zu verursachen, sondern auch politische Parteien zu gründen und für Ämter zu kandidieren.

Die durchgesickerten Dateien zeigen, dass sich das IRI von den sogenannten „Enough is Enough“-Protesten inspirieren ließ, die im Sommer 2020 in Nepal als Reaktion auf die COVID-Maßnahmen der Regierung stattfanden. Für das Institut bewiesen diese Demonstrationen die Fähigkeit junger Menschen, „die nepalesische Politik mitzugestalten und eine bedeutende Rolle darin zu spielen“ und Zugeständnisse von der Regierung zu erwirken – ein „Erfolg“, den die NED-Tochtergesellschaft unbedingt „aufrechterhalten“ und „nutzen“ wollte. Das Institut beschloss daher, der Jugend des Landes „Möglichkeiten und Plattformen zur Entwicklung umfangreicher, nachhaltiger Netzwerke zu bieten, um sich wirksam für gemeinsame Anliegen einzusetzen und sich erfolgreich für einen von den USA unterstützten demokratischen Wandel einzusetzen“.

Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat der NED jahrzehntelang heimlich ähnliche Initiativen auf der ganzen Welt finanziert, um souveräne Regierungen zu stürzen. Einer seiner Gründer prahlte offen, dass „vieles von dem, was wir heute tun, vor 25 Jahren heimlich von der CIA getan wurde“. Die Dokumente deuten stark darauf hin, dass das Chaos, das sich im September in Kathmandu abspielte, möglicherweise den Höhepunkt der Bemühungen Washingtons darstellte, eine politische Führung in Nepal zu kultivieren, die seiner „Indo-Pazifik-Strategie“ förderlich ist. Da die Region angesichts der jüngsten Annäherung Indiens an China und Russland zunehmend vernetzt ist, würde die nationale Sicherheitsbehörde der USA zweifellos die Einsetzung einer gefügigeren Regierung in dem geopolitisch wichtigen Land Nepal begrüßen.

Junge Aktivisten fördern „von den USA befürwortete Reformen“

Zu den wichtigsten IRI-Projekten in Nepal gehörte ein Programm namens „Yuva Netritwa: Paradarshi Niti“ (Jugendführung: Transparente Politik), das von Juli 2021 bis Juni 2022 mit anfänglichen Kosten von 350.000 US-Dollar durchgeführt wurde. Das IRI-Projekt zielte darauf ab, „aufstrebenden Führungskräften mehr Möglichkeiten zu bieten, um Impulse für jugendlichen Aktivismus zu setzen und Druck auf die politischen Entscheidungsträger Nepals auszuüben”, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Das Programm sollte 60 bis 70 jungen Nepalesen „zugute kommen”.

In Nepal sollten „Netzwerke von jugendlichen Aktivisten und politischen Führern“ aufgebaut werden, denen „Fähigkeiten, Ressourcen und Plattformen zum Aufbau von Verbindungen“ zur Verfügung gestellt werden sollten, um ihre Beschwerden öffentlich zu kommunizieren. Anschließend sollten sie darin geschult werden, „sich für Anliegen wie politische Unruhen, Korruption in der Regierung und nationale Politikgestaltung einzusetzen“, heißt es in den Unterlagen. Die Anliegen Washingtons sollten durch „Kampagnen und Proteste angegangen werden, um die nepalesische Regierung dazu zu bewegen, ihren Anliegen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die von den USA befürworteten demokratischen Reformen voranzutreiben“.

Sobald eine ausreichende Anzahl nepalesischer „Jugendführer“, die die „Werte“ der USA „unterstützen und vertreten“, ausgebildet worden war, konnten sie mobilisiert werden, „um Kampagnen zu nepalesischen Themen zu starten, die für die USA von Interesse sind“. Das IRI versprach, eine Emerging Leaders Academy (ELA) einzurichten, um sein Projekt zu unterstützen, und beschrieb diese als „ein IRI-Programm, das junge zivilgesellschaftliche Aktivisten und politische Führungskräfte zusammenbringen will … und ihnen die Fähigkeiten, Plattformen und Ressourcen vermittelt, die sie benötigen, um positive Veränderungen in ihren Gemeinschaften anzustoßen“.

Das Institut rühmte sich damit, dass seine anderen ELA-Programme „anderswo in Asien“, beispielsweise in Sri Lanka und Indonesien, „Erfolge“ bei der Vorbereitung seiner handverlesenen jugendlichen Aktivisten „auf die Übernahme von Führungspositionen in ihren Gemeinden und Parteien“ erzielt hätten.

Das IRI verpflichtete sich, „speziell Bewerbungen“ für seine nepalesische ELA „von jungen Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen – darunter politische Parteien, Zivilgesellschaft und Medien“ – einzuholen. Diesen „Jugendführern“ würden „die Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, um sicherzustellen, dass künftige Advocacy-Bemühungen und Proteste wirksam und nachhaltig genug sind, um mehr Menschen zu ermutigen, sich“ an von den USA gebilligten politischen Aktionen zu beteiligen, heißt es in dem Bericht.

Nach ihrer Rückkehr in ihren Alltag würde das Institut „die Teilnehmer ermutigen und unterstützen, höhere Positionen in [ihren] jeweiligen politischen Parteien anzustreben“.

Das IRI zeigte sich zuversichtlich, dass es ein nepalesisches „Jugendnetzwerk“ schaffen würde, das „ein Mitspracherecht bei nationalen Entscheidungen hat“. Die vom Institut handverlesenen jungen Unruhestifter würden „Methoden lernen, um Botschaften von Advocacy-Kampagnen und Protesten wirksam zu verbreiten“, schrieben die Autoren des Berichts und hoben dabei insbesondere „soziale Medien und andere webbasierte Tools“ als ideale Mittel zur Verbreitung der Botschaft hervor. Letztendlich würden „die bemerkenswerten Ergebnisse der Advocacy-Kampagnen und Proteste immer mehr jungen Menschen bekannt werden und ihr Interesse an einer Beteiligung wecken“, prognostizierte das IRI.

Im August 2021, als das IRI 500.000 Dollar für ein lokales „Projekt zur politischen Bildung von Jugendlichen“ beantragte, verwies es auf interne Untersuchungen, wonach 90 % der jungen Nepalesen „sich nicht für Politik interessieren“. Da junge Menschen 40 % der Bevölkerung des Landes ausmachten, wurde es als entscheidend angesehen, zukünftige zivile und politische Führungskräfte auszubilden, die „die Entwicklung einer nachhaltigen, starken föderalistischen Nation unterstützen, die für die Indo-Pazifik-Strategie der USA von entscheidender Bedeutung ist“. Das IRI rühmte sich, „in einzigartiger Weise darauf vorbereitet zu sein, seine zivilgesellschaftlichen und politischen Kontakte zu nutzen“, um dieses Ziel zu unterstützen. Es ist nicht bekannt, ob diese Mittel letztendlich ausgezahlt wurden.

US-Regimewechsel-Organisation schult nepalesische Jugendliche in der „Organisation von Protesten“

Eine weitere durchgesickerte Datei beschreibt, wie das IRI „Schulungshandbücher für Jugendförderungsworkshops“ entwickelte, um die Ziele sowohl von Yuva Netritwa: Paradarshee Neeti als auch der lokalen ELA-Sektion des NED voranzutreiben. Diese Veranstaltungen sollten junge Nepalesen aus dem ganzen Land anziehen, die „sowohl politisch engagiert als auch ungebunden waren, um ihre Fähigkeit zu stärken, positive Veränderungen herbeizuführen … und ihre Führungsqualitäten zu entwickeln“. Die Sitzungen sollten den Teilnehmern helfen, ihre Fähigkeiten in den Bereichen „öffentliches Sprechen, strategische Kommunikation, Mobilisierung von Ressourcen, Advocacy-Kampagnen und Protestmanagement sowie effektive Regierungsführung“ aufzufrischen, heißt es in dem Dokument.

Den Workshop-Teilnehmern wurde vermittelt, wie junge Aktivisten weltweit „sozioökonomische und politische Veränderungen“ erreicht hatten, und sie erhielten Tipps, wie sie diese Bewegungen auf lokaler Ebene nachahmen können. Gleichzeitig wurden sie individuell auf ihr „Führungspotenzial“ hin bewertet und erhielten Tutorials, die darauf abzielten, „die Teilnehmer zu inspirieren und zu motivieren, rationale, gute und effektive Führungskräfte zu sein, um Veränderungen voranzutreiben“. Sie wurden auch dazu ermutigt, „Führungsqualitäten zu üben“, mit Lektionen darüber, „wie junge Führungskräfte durch Proteste politische Veränderungen vorantreiben können“.

Das letzte Modul konzentrierte sich auf die „Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer“, um ihnen dabei zu helfen, „Rechenschaftspflicht“ von „Amtsträgern“ einzufordern. Dies sollte durch die Schulung der Teilnehmer „im Umgang mit moderner Technologie zur Datenerfassung, Verfolgung von Anliegen der Gemeinschaft und Artikulation dieser Anliegen“ durch Online-Kampagnen erreicht werden, „unter Nutzung digitaler Tools, die von den technischen Experten der IRI-Praxis für digitale Demokratie identifiziert wurden“.

Der geheime Lehrplan des IRI umfasste auch Unterrichtseinheiten zu „Strategien und Fähigkeiten zur Organisation von Protesten und Demonstrationen“, um Einfluss auf die „lokale, provinzielle und nationale“ Politik zu nehmen. Gleichzeitig beauftragte das Institut eine in Kathmandu ansässige Firma, Solutions Consultant, mit der Durchführung umfangreicher Fokusgruppendiskussionen von Februar bis April 2022, um „die Hindernisse zu identifizieren und zu bewerten, denen nepalesische Jugendliche bei ihrer Beteiligung am politischen Prozess gegenüberstehen“.

Solutions Consultant sollte sieben Fokusgruppendiskussionen durchführen und „8 bis 10 Teilnehmer für jede persönliche Gruppe oder 5 bis 7 Teilnehmer für jede Online-Gruppe sowie 2 bis 3 Ersatzteilnehmer für den Fall rekrutieren, dass einer der ursprünglichen Teilnehmer nicht teilnehmen kann“. Die Kosten für diese Maßnahme beliefen sich auf 9.135 US-Dollar, ein vernachlässigbarer Bruchteil der 350.000 US-Dollar, die das IRI jährlich in seine Aktivitäten zur „Stärkung der Jugend“ in Nepal investierte. Dies lässt darauf schließen, dass eine beträchtliche Anzahl von Einheimischen befragt wurde, wobei jedoch unklar ist, wie viele davon insgesamt radikalisiert wurden.

Die Mitarbeiter von IRI wollten „die Fokusgruppendiskussionen persönlich oder aus der Ferne beobachten“ und verlangten von Solutions Consultant „hochwertige“ Aufzeichnungen der Treffen „mit klarem Ton“ sowie „vollständige wortgetreue Transkripte in englischer Sprache“. Das Unternehmen sollte außerdem sicherstellen, dass „jeder Teilnehmer“ „anhand einer Nummer oder seines Vornamens“ identifiziert werden konnte, um seine Kommentare mit seinem „genauen Alter, Bildungsniveau, Wohnort und Beruf“ in Verbindung zu bringen. Die Teilnehmer waren „zwischen 18 und 35 Jahre alt, wobei jede Sitzung in etwa geschlechterausgewogen war“.

„Die Jugendlichen werden politische Führer und Aktivisten sein, darunter unter anderem Jugendflügel politischer Parteien, politisch unabhängige Aktivisten und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie Jugendliche, die nicht bürgerlich aktiv sind“, erklärte das IRI. Das Institut bemühte sich auch um „Interviews mit wichtigen Informanten“ unter „Aktivisten der Zivilgesellschaft und Politikern“, um dieser Frage nachzugehen. Solutions Consultant wurde beauftragt, „potenzielle Interviewpartner“ zu kontaktieren, die vom IRI bereitgestellt wurden, „mit dem Ziel, sie für ein Interview zu gewinnen und/oder Empfehlungen für potenzielle zusätzliche oder alternative Interviewpartner zu erhalten“.

Putsch ebnet den Weg für die Rückkehr der Monarchie

Das IRI wies die Moderatoren der Fokusgruppendiskussionen ausdrücklich an, „zu betonen, dass es wichtig ist, dass die Teilnehmer frei und offen sprechen“, und dass die Teilnehmer „verstehen müssen, dass ihre positiven wie negativen Kommentare dazu beitragen, die Hindernisse zu verstehen und zu beseitigen, die einer uneingeschränkten Beteiligung junger Menschen an der Politik im Wege stehen“. Das IRI beschrieb seinen „Leitfaden“ als Mittel, „den Moderator mit den Fragen und Themen vertraut zu machen, die wir gerne behandelt sehen würden“.

Solange sich die Moderatoren auf die vom IRI ausgewählten Themen konzentrierten, konnten sie „Fragen kombinieren, ändern, Fragen weglassen, die nicht zu funktionieren schienen, und Fragen hinzufügen, wenn sich interessante Trends abzeichneten“.

Das Endprodukt mit dem Titel „Qualitative Studie zur politischen Beteiligung von Jugendlichen in Nepal“ bot umfassende Einblicke in die wahrgenommenen Hindernisse für politisches Engagement vor Ort. Ironischerweise äußerten mehrere Befragte ihre Frustration darüber, dass junge Bürger von etablierten politischen Parteien, die nur ihre eigenen Ziele verfolgen, „oft benutzt und dann weggeworfen“ würden. Ein namentlich nicht genannter 24-jähriger Mann merkte an, dass die Kongresspartei in Kathmandu „Jugendliche bei Demonstrationen“ ausnutze, wenn es ihr gelegen komme, um sie später und ihre Anliegen zu ignorieren. Sie deuteten an, dass diese von der Partei gesponserten Demonstranten dazu angestiftet worden seien, gewalttätige Taktiken anzuwenden.

„Die Regierung schafft politische Rahmenbedingungen, und die Jugend demonstriert dagegen”, fügte der Teilnehmer hinzu. An anderer Stelle wurde ein anonymer Informant der oppositionellen Bibeksheel Sajha-Partei mit den Worten zitiert, dass „fähige junge Menschen von der bedeutungsvollen Politik ferngehalten und nur dazu benutzt werden, die Demonstrationen und Unruhen zu verstärken”, die von den „traditionellen Parteien” gegen die damalige Regierung Nepals inszeniert wurden. Junge Aktivisten würden „benutzt, um auf der Straße zu kämpfen und die Positionen der Führer zu sichern, aber sie haben kein Mitspracherecht bei der Entwicklung ihres Landes“, beklagte der Informant.

Diese Dynamik, in der junge Aktivisten durch Demonstrationen gegen die Politik der Regierung Chaos in der nepalesischen Politik verursachten, zeigte sich nur wenige Jahre später, als Proteste der „Generation Z“ die gewählte Regierung in Kathmandu stürzten. Auslöser für die Unruhen waren genau die Themen, die das IRI auszunutzen versuchte, was die Frage aufwirft, ob sie durch eine Einmischungskampagne der US-Regierung inspiriert waren.

Wie die New York Times in einem Leitartikel vom 15. September einräumte, waren „Nepalesen aus allen Gesellschaftsschichten bereit, das System abzulehnen, für das sie jahrzehntelang gekämpft hatten“, aber ihnen fehlte „eine klare Vorstellung davon, wie es weitergehen sollte“. Dieses Vakuum hat zu einem Wiederaufleben der Kräfte geführt, die die Wiederherstellung der nepalesischen Monarchie anstreben, die 2008 nach jahrzehntelangem politischem Widerstand der republikanischen Kräfte endgültig von der Macht verdrängt worden war.

Wie die Times berichtete, nahmen Brandstifter „fast alle Organe der Staatsmacht“ ins Visier, darunter das Parlament, Parteibüros und die Häuser von Regierungsministern. Militärische Einrichtungen blieben jedoch unversehrt, ebenso wie der Palast des ehemaligen Königs von Nepal, Gyanendra Shah, der eine Erklärung zur Unterstützung der „Gen Z“-Aufständischen abgab. Seitdem hat die Armee aktiv versucht, pro-monarchistische Persönlichkeiten zu stärken, indem sie sie in die Diskussionen über die zukünftige Regierung Kathmandus mit den Anführern der Proteste einbezog.

Wenn die IRI-Ausbildung zum Putsch im September beigetragen hat, dann haben die USA den Weg für die Einsetzung eines Führers geebnet, der ihre imperialen Interessen vorantreiben wird, jedoch hinter einer vom Internet inspirierten, anarchischen Ästhetik jugendlicher Rebellion.