Bahnbrechender neuer Film, der die Lügen über den Klimawandel und Net Zero entlarvt

Der Film „Climate: The Movie (The Cold Truth)“ ist exklusiv auf der Website von vimeo.com zusehen. Unter der Regie des bekannten britischen Filmemachers Martin Durkin ist dieser Film eine Fortsetzung seines früheren Werks „The Great Global Warming Swindle“.

Ein möglicherweise bahnbrechender Film über die betrügerische Darstellung des Klimawandels und das kollektivistische Net-Zero-Projekt wird heute weltweit in den sozialen Medien verbreitet. „Der Klimawandel ist ein erfundenes Gespenst aus Eigennutz und Snobismus, zynisch gefördert von einem parasitären, öffentlich finanzierten Establishment, das nach Macht und Geld giert“, sagt Autor Martin Durkin. Die Haltung von Umweltschützern aus der Mittelschicht lässt sich mit den Worten zusammenfassen: „Wie können wir die Leute davon abhalten, billige Sachen in den Läden zu kaufen“, bemerkt Baroness Claire Fox. Auf der wissenschaftlichen Seite sagt der Nobelpreisträger für Physik 2022, Dr. John Clauser: „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Temperaturveränderungen und Kohlendioxid – das ist alles Unsinn“.

„Climate: The Movie“ erzählt die wahre Geschichte hinter dem milliardenschweren Klimabetrug.

„Ein wirklich wichtiger Film, der nicht nur erklärt, dass es keine Klimakrise gibt, sondern auch, warum die Vorstellung einer Krise aufrechterhalten wird“, sagt Marcel Crok, Mitbegründer der Clintel Foundation, die die Untertitel zur Verfügung gestellt hat.

„Es gibt keinen Klimanotstand. Es gibt keinen Beweis dafür“, sagt Dr. Patrick Moore, einer der Gründer von Greenpeace. Vor etwa 20.000 Jahren war der CO₂-Gehalt so niedrig wie nie zuvor in der Erdgeschichte. Heute liegt die Konzentration des Gases in der Atmosphäre bei 420 Teilen pro Million (ppm) und hat sich damit von 180 ppm erholt. „Wäre er um weitere 30 ppm gesunken, wären wir alle tot“, sagt Moore. Der Film zitiert andere Wissenschaftler, die darauf hinweisen, dass das CO₂ -Gehalt in der Vergangenheit viel höher war, als die Artenvielfalt auf der Erde noch riesengroß war. Einer der vielen „Betrügereien“, die der Film aufdeckt, ist, dass es in den letzten 500 Millionen Jahren kaum eine Korrelation zwischen CO₂ und Temperatur gab. Neuere Eisbohrkerne zeigen sogar, dass die Temperaturen früher gestiegen sind als derCO2 -Anstieg. Die Meinungen und Hypothesen über den unbewiesenen anthropogenen Klimawandel halten den wissenschaftlichen Beobachtungen der Vergangenheit einfach nicht stand.

Die Klimawissenschaft spielt im Film eine große Rolle und wird anschaulich erklärt. „Im Vergleich zu den letzten 500 Millionen Jahren ist die Erde ungewöhnlich kalt“, erklärt Durkin. Der Grund für das Eis an den Polen ist, dass wir uns in einer Eiszeit befinden“, erklärt Moore. „Wir befinden uns am Ende einer Abkühlungsperiode, die 50 Millionen Jahre gedauert hat, und man sagt, dass es zu warm ist“, fügt er hinzu.

Die Korruption der „etablierten“ Wissenschaft ist weitverbreitet, da gut finanzierte Wissenschaftler die Öffentlichkeit über unhinterfragte Mainstream-Medien mit apokalyptischen Klimavorhersagen versorgen. Kaum eine Korruption ist so eklatant wie die Verknüpfung von Unwettern mit langfristigen Klimaveränderungen. Der Wissenschaftsjournalist Tony Heller nennt das „absurd“ und fügt hinzu: „Das entbehrt jeder Grundlage, das ist einseitige Propaganda. Die Eroberung der wissenschaftlichen Fachzeitschriften ist fast abgeschlossen, und jeder Wissenschaftler, der das „etablierte“ Narrativ infrage stellt, riskiert, nicht mehr veröffentlicht zu werden. Zu Beginn ihrer Karriere wird Akademikern in vielen Disziplinen mehr oder weniger geraten, den Mund zu halten, wenn sie das Narrativ infrage stellen, oder sie verlieren Studenten, Fördergelder, die Möglichkeit zu publizieren und schließlich ihren Arbeitsplatz.

Aber erst gegen Ende seines ausgezeichneten Films zeigt Durkin die wahre Schlechtigkeit der Net-Zero-Agenda. In Afrika sind Krankheiten und vorzeitiger Tod weitverbreitet, weil die Industrieländer sich weigern, Investitionen in Kohlenwasserstoff-Energie zuzulassen. Frauen kochen immer noch über Dungfeuern, was zu Lungenkrankheiten und Blindheit führt. Die Landwirtschaft leidet unter dem Mangel an Traktoren und Düngemitteln. Durchfall ist endemisch geworden, und Milliardäre schicken Pillen, um die Symptome zu überdecken. Aber westliche Banken wollen kein Geld für kohlenwasserstoffbetriebene Kühlanlagen und eine saubere Wasserinfrastruktur leihen. Die Grünen sind überzeugt, dass die Afrikaner die Kohlenwasserstoffressourcen nicht nutzen sollten, was die „Rücksichtslosigkeit und Verkommenheit“ der Agenda zusammenfasst, sagt Dr. Benny Peiser von der Global Warming Policy Foundation.

Auf YouTube mit deutschen Untertiteln: