Es ist ein journalistisches Fehlverhalten zu sagen, dass die Menschen im Gazastreifen hungern, ohne zu sagen, dass Israel sie aushungert

Von Caitlin Johnstone

Die Redakteure der New York Times wissen genau, was sie tun, wenn sie eine Geschichte über Israels vorsätzliches Aushungern palästinensischer Zivilisten so verpacken, als sei es eine beunruhigende Wettervorhersage.

Die Massenmedien drucken einige erstaunlich verdorbene Schlagzeilen über einen neuen, von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht über die Hungersnot im Gazastreifen, der von der Integrated Food Security Phase Classification erstellt wurde und der besagt, dass die Hälfte der Bevölkerung der Enklave nun der höchstmöglichen Bedrohungsstufe für eine Hungersnot ausgesetzt ist.

Die New York Times hat einen echten Knüller mit dem Titel „Famine Is Projected for Northern Gaza, Experts Say“ (Für den nördlichen Gazastreifen wird eine Hungersnot prognostiziert, sagen Experten) veröffentlicht, mit dem Untertitel „A global authority on food security said that in the coming months, as many as 1.1 million people in Gaza could face the severest levels of hunger“ (Nach Angaben einer globalen Autorität für Ernährungssicherheit könnten in den kommenden Monaten bis zu 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen von schwerstem Hunger betroffen sein).

Ein unbedarfter Nachrichtenkonsument könnte mehrere Absätze in diesem Artikel lesen und annehmen, dass die Menschen an einem Ort namens Gaza unter einer Art Hungersnot leiden, die durch natürliche Ereignisse wie eine Dürre oder ähnliches verursacht wird. Erst in Absatz vier stößt man auf das Wort „Israeli“ und erst in Absatz fünf auf die Zeile „Israelische Bombardements und eine fast vollständige Blockade“.

In einer Zeit, in der nur 20 Prozent der Nachrichtenleser überhaupt über die Überschrift einer bestimmten Geschichte hinauskommen, ist dies ein äußerst destruktiver und propagandistischer Akt journalistischen Fehlverhaltens. Die Redakteure der New York Times wissen genau, was sie tun, wenn sie eine Geschichte über Israels vorsätzliches Aushungern palästinensischer Zivilisten so verpacken, als sei es eine beunruhigende Wettervorhersage.

Just when you think @nytimes coverage of Gaza couldn’t get worse, they sink to new lows. Now they’re describing famine in Gaza as if it’s an inclement weather projection, rather than a weapon of war deployed by Israel to collectively punish Gaza’s entire population. pic.twitter.com/nAlZPQdmJg — Tariq Kenney-Shawa (@tksshawa) March 18, 2024

Vergleichen Sie die Schlagzeile der New York Times mit dem Bericht von Al Jazeera über dieselbe Geschichte: „Gaza steuert auf eine Hungersnot zu, während Israel die Hilfe einschränkt: Was man wissen muss“. Das ist die normale Art und Weise, eine Geschichte über eine absichtlich herbeigeführte Hungersnot bei einer gefährdeten Bevölkerung zu präsentieren. Würde eine Bevölkerung absichtlich durch einen Belagerungskrieg einer Nation wie Russland, China oder Iran ausgehungert, könnten wir absolut sicher sein, dass der Name dieser Nation in der Schlagzeile erscheinen würde.

Aber da die westlichen Medien dazu da sind, Propaganda zu machen und nicht, um über Nachrichten zu berichten, bekommen wir Schlagzeilen wie „Gaza steht während des heiligen Fastenmonats Ramadan vor einer Hungersnot“ von der BBC und „Eine Hungersnot im nördlichen Gazastreifen steht unmittelbar bevor, da mehr als 1 Million Menschen vor einem ‚katastrophalen‘ Ausmaß an Hunger stehen, warnt ein neuer Bericht“ von CNN, und „Famine im northern Gaza, says UN-backed report“ (Hungersnot im nördlichen Gazastreifen laut UN-Bericht) von Reuters, und „‚Catastrophic levels of hunger‘ in Gaza mean famine is imminent, says aid coalition“ (Katastrophales Ausmaß des Hungers in Gaza bedeutet, dass eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht, sagt die Hilfskoalition) von The Guardian.

Wir haben dies auch bei der von den USA unterstützten Aushungerung des Jemen durch Saudi-Arabien gesehen. Wenn die Massenmedien überhaupt über den Jemen berichteten (normalerweise ignorierten sie ihn einfach), verwischten die Redakteure konsequent die Tatsache, dass es sich um eine Bevölkerung handelt, die durch eine grausame Blockade und die gezielte Zerstörung der Lebensmittelinfrastruktur absichtlich ausgehungert wird. Die Tatsache, dass dies von den Vereinigten Staaten ermöglicht wurde, wurde fast nie erwähnt.

Dies ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür, wie westliche Propaganda funktioniert. Die westliche Mainstream-Presse erfindet in der Regel keine kompletten Lügen (auch wenn sie unkritisch Behauptungen westlicher Regierungsstellen druckt, die eine lange Geschichte des Lügens haben); was sie tut, ist, sich auf Halbwahrheiten, Verzerrungen und Lügen durch Weglassen zu verlassen, um ihrem Publikum ein stark verzerrtes Bild von dem zu vermitteln, was in der Welt vor sich geht. Indem sie immer sofort sagen, dass ein Feind des zentralisierten US-Imperiums eine Gräueltat begeht, sobald es danach aussieht, während sie sich bei den Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten bedeckt halten und verschleiern, vermitteln sie ihrem Publikum ein verzerrtes Bild davon, wer die wahren Übel in unserer Welt begeht und wer nicht.

Das ist in der Regel nicht das Ergebnis einer großen monolithischen Verschwörung, sondern die natürliche Folge davon, dass alle großen Nachrichtenplattformen von reichen und mächtigen Leuten kontrolliert werden, die ein persönliches Interesse daran haben, Zustimmung für den Status quo zu erzeugen, auf dem ihr Reichtum und ihre Macht beruhen. Die Oligarchen kontrollieren die Medien, und sie stellen die Führungskräfte ein, die die Medien leiten, und die Führungskräfte stellen die Redakteure ein, die die Schlagzeilen schreiben und die Reporter anleiten, auf eine bestimmte Art und Weise zu berichten, und dies führt zu einem System, in dem jeder, der für das Unternehmen arbeitet, sich so verhält, wie es den mächtigen Leuten an der Spitze gerade passt.

Und ehe man sich versieht, haben die Redakteure der New York Times – einer Zeitung, die seit über einem Jahrhundert von derselben Familie herausgegeben wird – eine Geschichte über eine durch eine israelische Belagerung verursachte Hungersnot so verpackt, dass es aussieht, als handele es sich um eine Geschichte über einen unschuldigen Ernteausfall. Wahrscheinlich hat ihnen niemand gesagt, dass sie das tun sollen; sie haben einfach im Laufe der Jahre gelernt, dass man auf diese Weise bei einem Blatt wie der New York Times an die Spitze kommt.