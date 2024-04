Die “erstaunliche Geschichte”, wie drei Milliardäre die Welt in den Wahnsinn der Klimakatastrophe stürzten

Denken Sie, dass die fortwährende Dramatisierung von Wetter- und Klimaereignissen in den Mainstream-Medien, der Politik und der Wissenschaft bloß ein zufälliges Phänomen ist? In den vergangenen Jahren haben die BBC und der Guardian wie aus einem Guss unwahrscheinliche “Kipp-Punkt”-Horrorgeschichten unter der Überschrift “Wissenschaftler sagen” verbreitet, während UN-Beamte zu dem Schluss kamen, dass wir zwei Jahre haben, um einen “kochenden” Planeten zu retten, und der allgegenwärtige “Jim” Dale freie Hand hatte, im Talk-TV und in den britischen Nachrichten zu erfinden, was er wollte. Natürlich geschah all dies nicht plötzlich. Jedes dieser Beispiele zeugt von einer außergewöhnlichen Korruption des wissenschaftlichen Prozesses – eine “erstaunliche Geschichte“, wie der Politikwissenschaftler Roger Pielke Jnr. schreibt, “eine Geschichte darüber, wie Reichtum und Macht versucht haben, die Klimawissenschaft zu formen, um politische Ziele zu erreichen”.

Der Hauptverantwortliche für dieses bemerkenswerte Narrativ ist den treuen Lesern des Daily Sceptic sicherlich bekannt: das unwahrscheinliche Szenario RCP8.5. Dieses Szenario wird als “Business as usual” präsentiert, basierend auf wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Annahmen, und prognostiziert einen Temperaturanstieg von bis zu 4°C in weniger als 80 Jahren. Obwohl das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dieses Szenario kürzlich als “unwahrscheinlich” eingestuft hat, bildet es immer noch die Grundlage für etwa 50 % der Klimamodelleffekte in der gesamten wissenschaftlichen Literatur. Fast alle Warnungen vor dem Klima-Armageddon und wirtschaftlichen Katastrophen, die von den genannten Gruppen verbreitet werden, stützen sich auf den Input von RCP8.5. Es ist eine Geschichte darüber, wie drei wohlhabende Männer ein Projekt finanzierten, das ein extremes Szenario vorantrieb, um sicherzustellen, dass die von ihnen projizierten wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels “atemberaubend” wären.

Es wird auch nicht überraschen zu erfahren, dass der milliardenschwere Öko-Aktivist Michael Bloomberg in den vergangenen zehn Jahren eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, diesen unwahrscheinlichen Weg zu unterdurchschnittlicher Bekanntheit zu führen. Es ist eine Geschichte von Privilegien und Illusionen – dem Privileg in der amerikanischen Demokratie, wahnsinnig reich zu sein, und der Illusion, dass Klimapolitik am besten durch die Korrumpierung der wissenschaftlichen Literatur über den Klimawandel betrieben werden kann.

Im Jahr 2012 spendeten drei wohlhabende Männer – Bloomberg, der Hedgefonds-Manager Tom Steyer und der ehemalige CEO von Goldman Sachs, Hank Paulson – jeweils 500.000 Dollar, um ein Projekt zu finanzieren, das “die Klimabedrohung als real, unmittelbar und potenziell verheerend für die Geschäftswelt” darstellt. Ein früher finanzierter Bericht trug den Untertitel “Risky Business” und konzentrierte sich auf RCP8.5 als “den Pfad, der dem Business-as-usual-Pfad am nächsten kommt”. Dieser Pfad käme einer Zukunft ohne konzertierte Maßnahmen zur Reduzierung der zukünftigen Erwärmung am nächsten”, hieß es.

Nach Ansicht von Pielke haben die Autoren des “Risky Business”-Berichts zwei wesentliche methodische Fehler gemacht. Sie charakterisierten das extreme RCP8.5-Szenario als “business as usual” und suggerierten, dass die Welt von einem Szenario zum anderen übergehen könnte. Wie Pielke anmerkt, sind die vier verschiedenen Szenarien unabhängig voneinander, wobei zum Beispiel RCP2.5 von einer Welt mit drei Milliarden Menschen weniger ausgeht als RCP8.5. Beide falschen methodischen Entscheidungen stehen im Widerspruch zu dem, was die Menschen, die sie entwickelt haben, für richtig halten.

Das “Geniale” an “Risky Business” war, dass es eine “ausgeklügelte Kampagne” unternahm, um seine methodischen Ideen in die wissenschaftliche Mainstream-Literatur zu bringen, “wo sie sich verselbstständigen würden”. Im Jahr 2016 erschien in der renommierten Fachzeitschrift Science ein Artikel aus dem “Risky Business”-Projekt, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, man könne von einem RCP-Szenario zum nächsten übergehen. Trotz des offensichtlichen methodischen Fehlers, so Pielke, sei die Arbeit von den Gutachtern kaum oder gar nicht kritisiert und bis heute mehr als 1.100 Mal zitiert worden. “Hunderte, vielleicht Tausende Arbeiten folgten in ähnlicher Weise, indem sie die gleiche Hypothese des Wechsels zwischen inkommensurablen Szenarien annahmen”, bemerkt Pielke.

Ein Jahr später veröffentlichte Science eine weitere “Risky Business”-Studie mit der bizarren Behauptung, dass die Wirtschaft der USA unter der extremen Version des RCP8.5 mit einem unglaublichen Temperaturanstieg von 8°C bis zum Ende des Jahrhunderts um 10% geschädigt würde. Dieses prominente Papier wurde mehr als 1.100 Mal in anderen Studien zitiert, und laut Piekle wird der zehnprozentige BIP-Verlust bereits im nächsten Jahr die wichtigste Schlussfolgerung des National Climate Assessment der USA sein.

“Die Veröffentlichung von Artikeln in der akademischen Literatur, die auf fehlerhaften ‘Risky Business’-Methoden basierten, war eine Formel, die sich wiederholen sollte. Wie ein Virus hat sich die irreführende Umdeutung von Klimaszenarien in der gesamten Klimawissenschaft ausgebreitet”, so Pielke.

Die von Bloomberg-Steyer-Paulson begonnene Arbeit wurde später von einer Gruppe namens Climate Impact Lab aufgegriffen, einer Zusammenarbeit von “Risky Business”-Führungskräften und mehreren Universitäten. Laut Pielke hat das Climate Impact Lab RCP8.5 genutzt, um eine Reihe medienwirksamer Studien zu erstellen, die extreme Klimafolgen vorhersagen. Unter anderem wird behauptet, dass der Anstieg des Meeresspiegels Großstädte überschwemmen und bis zu 200 Millionen Menschen vertreiben könnte, während die Zahl der klimabedingten Todesfälle alle Infektionskrankheiten übertreffen wird. All dies wird natürlich durch die Aussage “Wissenschaftler sagen” untermauert.

Pielke kommt zu dem Schluss, dass es keine versteckte Verschwörung gibt – “das alles findet in aller Öffentlichkeit statt”. Die politische Lobbyarbeit sei “absolut genial” gewesen – ein gut finanzierter Versuch, die Berichterstattung über die Klimawissenschaft in den Medien grundlegend zu verändern und letztlich auch die Art und Weise, wie politische Diskussionen und politische Optionen gestaltet werden.

“Diese Bemühungen waren phänomenal erfolgreich”, sagt Pielke – oder, wie wir es ausdrücken könnten, die vollständige Entalphabetisierung der meisten Klima- und Netto-Null-Debatten wurde erreicht.