Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Studie, die Ende April auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten vorgestellt wird, ergab, dass die Antworten von ChatGPT auf Fragen zur Impfung denen von medizinischen Fachorganisationen und offiziellen Leitlinien ähneln.

ChatGPT, ein Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI), kann einer neuen Studie zufolge eingesetzt werden, um die “Impfzurückhaltung” in der Öffentlichkeit zu verringern und auch Ratschläge zu sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) zu geben.

In einer Pressemitteilung zu dieser Untersuchung heißt es: “Die Impfmüdigkeit, die direkt mit Fehlinformationen – falschen, ungenauen Informationen, die als Tatsachen dargestellt werden – zusammenhängt, nimmt zu.

Menschen, die den Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens misstrauen, könnten sich an ChatGPT wenden, um Antworten zu erhalten, da die Popularität des KI-Tools zunimmt, heißt es. Und wenn sie das tun, zeigen die Untersuchungen, dass sie die Antworten erhalten, die die Gesundheitsbehörden ohnehin geben würden.

In Anbetracht dieser Ergebnisse hoffen die Forscher, dass ChatGPT “ein wirksames Instrument zur Verringerung der Impfstoff-Zögerlichkeit in der Öffentlichkeit” sein kann.

Ähnliche Ergebnisse fanden sie auch bei der Beratung zu Geschlechtskrankheiten.

Für die Studie testeten Forscher des National University Health System in Singapur, wie ChatGPT auf häufige Fragen zu Impfungen reagieren würde.

Die Forscher, die Kliniken für Infektionskrankheiten leiten, stellten ChatGPT “15 häufig gestellte Fragen zum Zögern bei Impfungen”, darunter Fragen zur Wirksamkeit, zu unerwünschten Wirkungen und “kulturellen Bedenken”.

Außerdem stellten sie 17 Fragen zu Risikofaktoren, dem Zugang zu medizinischer Versorgung und der Prophylaxe von Geschlechtskrankheiten.

Zwei unabhängige Experten für Infektionskrankheiten verglichen die Antworten von ChatGPT zu Impfstoffen mit den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sie bewerteten die Antworten von ChatGPT zu Geschlechtskrankheiten anhand der CDC-Richtlinien zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten aus dem Jahr 2021.

Laut der Pressemitteilung lieferte ChatGPT “sachliche Antworten und beruhigende Antworten auf Bedenken bezüglich der Impfung”, wobei die Aussagen der Gesundheitsbehörden als Grundlage für die Ermittlung der Fakten dienten.

So wies der Chatbot beispielsweise auf die Empfehlungen zur Masernimpfung in einkommensschwachen Gebieten hin und erörterte die Vorteile der HPV-Impfung, ohne jedoch auf die Altersgrenzen für die Impfung einzugehen.

ChatGPT hat auch “Missverständnisse im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen und permanenten DNA-Veränderungen mit hoher Genauigkeit angesprochen”.

“Insgesamt waren die Antworten von ChatGPT auf das Zögern bei der Impfung genau und können Personen helfen, die falsche Vorstellungen von Impfungen haben”, sagte der Hauptautor Dr. Matthew Koh, ein Arzt für Infektionskrankheiten am National University Health System Singapur.

“Unsere Ergebnisse zeigen die potenzielle Leistungsfähigkeit von KI-Modellen zur Unterstützung von Kampagnen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und zur Unterstützung von Gesundheitsfachkräften bei der Verringerung der Impfstoff-Zögerlichkeit.”

Vorurteile und Fehler in der KI

ChatGPT, eine Art generative KI-Software, die Texte und Inhalte erstellt, gewinnt in Wissenschaft und Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. Untersuchungen haben ergeben, dass sie in einigen Fällen herkömmliche Suchmaschinen oder Wikipedia als erste Informationsquelle zu verdrängen beginnt.

Viele Forscher und KI-Designer feiern das Potenzial von KI als Verwaltungsinstrument für die Erstellung von Forschungsberichten und Patienteninformationen, das nun auch in der Medizin zum Einsatz kommt.

Politico sagte, dass 2024 das Jahr sein könnte, in dem “künstliche Intelligenz die Medizin verändert”. Forbes und BMC Medical Education behaupten beide, dass KI “das Gesundheitswesen revolutioniert”.

Allerdings haben sich generative KI-Tools bei der Diagnose von Gesundheitszuständen als äußerst unzuverlässig erwiesen. Eine im Januar in JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie ergab, dass ChatGPT 83 % der Gesundheitszustände von Kindern falsch diagnostizierte.

Die Forscher in dieser Studie erklärten, dass Chatbots “in der Regel unspezifisch auf eine riesige Menge von Internetdaten trainiert werden, die oft ungenau sein können”. Sie “unterscheiden nicht zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Informationen, sondern spucken einfach Text aus den Trainingsdaten aus, um eine Antwort zu generieren”.

Dies ist laut der New York Times von Bedeutung, da Menschen dazu neigen, Ideen zu übernehmen, denen sie wiederholt ausgesetzt sind. Die Times berichtete letzten Monat über eine neue Preprint-Studie, in der festgestellt wurde, dass KI-Sprachmodelle wie ChatGPT eindeutige politische Voreingenommenheiten aufweisen, die auf ihren “moralischen Urteilen, der Art und Weise, wie sie ihre Antworten formulieren, welche Informationen sie weitergeben oder weglassen und welche Fragen sie beantworten oder nicht beantworten” beruhen.

Die Times stellte auch fest, dass die Antworten von Sprach-KI-Modellen wie ChatGPT durch die Inputs bestimmt werden, mit denen sie trainiert werden – die Daten, aus denen sie schöpfen, und insbesondere die “Feinabstimmung” durch die Systemdesigner.

Die “Fehlinformationen”, über die sich die Forscher der Studie der National University Health System Singapore Sorgen machen, sind dieselben, die auch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) für problematisch hält.

Seit Robert Califf, Kommissar der FDA, im Februar 2022 seine zweite Amtszeit als Leiter der Behörde antrat, hat er die Bekämpfung von Fehlinformationen” zu einer seiner obersten Prioritäten gemacht und behauptet, dass diese eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle in Amerika sind” – obwohl dies nicht bewiesen werden kann”, sagte er.

Die FDA wendet eine Taktik an, die als “Prebunking” bekannt ist und bei der die Behörde etwas als “Fehlinformation” definiert, bevor die Leser es anderswo als möglicherweise wahr erkennen. Die Behörde kann dies tun, weil Google “glaubwürdige Websites” wie die der FDA bei seinen Suchanfragen bevorzugt.

Frühere Studien loben ChatGPTs Fähigkeit, “COVID-19-Verschwörungsglauben” zu bekämpfen

Mindestens zwei frühere Studien untersuchten auch die Fähigkeit von ChatGPT, Fehlinformationen zu bekämpfen, obwohl sich beide nur auf den COVID-19-Impfstoff bezogen. In einer im letzten Jahr in der Zeitschrift Cureus veröffentlichten Studie wurde berichtet, dass ChatGPT erfolgreich zur Bekämpfung von “COVID-19-Verschwörungsglauben” eingesetzt werden konnte und dass es mit “klaren, präzisen und unvoreingenommenen Inhalten” reagierte.

Der Erfolg von ChatGPT zeige sich in Antworten, in denen die Software “verschwörerische Ideen” über den Ursprung von COVID-19 “zurückweise” und sie als nicht glaubwürdig und ohne wissenschaftliche Beweise bezeichne – was bedeute, dass die Software die “Labor-Leck-Theorie” ablehne und stattdessen die Aussage der Weltgesundheitsorganisation wiederhole, dass das Virus einen “natürlichen tierischen Ursprung” habe.

Es wurden keine Beweise für den zoonotischen Ursprung von COVID-19 durch Fledermäuse gefunden, wie in dem Artikel behauptet wird. Interne Regierungsdokumente, die im Rahmen von Anträgen auf Informationsfreiheit veröffentlicht wurden, legen den Schluss nahe, dass ein Laborleck die wahrscheinlichere der beiden COVID-19-Ursprungstheorien ist.

Die Software-Antworten in dieser Studie bestätigten auch, dass die Impfstoffe strengen Sicherheitstests unterzogen wurden, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Pharmaunternehmen Daten über unerwünschte Wirkungen verschleiert haben, und “die Vorteile der Impfung die Risiken bei Weitem überwiegen”.

Diese Antworten stehen jedoch im Widerspruch zu dem, was darüber bekannt ist, wie die Impfstoffe im Eilverfahren zugelassen wurden und wie die Impfstoffhersteller die Wirksamkeit übertrieben und die Risiken der Impfstoffe heruntergespielt haben.

Eine zweite Studie, die im September 2023 in Human Vaccines & Immunotherapeutics veröffentlicht wurde, kam zu ähnlichen Ergebnissen. Die Forscher stellten der Software die 50 Fragen, die den Mitarbeitern der Weltgesundheitsorganisation am häufigsten zu den COVID-19-Impfstoffen gestellt wurden, und ließen die Antworten von Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens auswerten.

Sie kamen zu dem Schluss, dass ChatGPT Informationen liefert, die mit den vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmen, und viele Mythen, die in den sozialen Medien kursieren, wirksam entlarvt, was möglicherweise zu einer höheren Impfstoffaufnahme führen könnte.

Im Anschluss an diese Studien feierten wissenschaftliche Publikationen die Fähigkeit von ChatGPT, Impfmythen zu entlarven und die Akzeptanz von Impfstoffen zu erhöhen.

Der Defender chattet mit ChatGPT

The Defender hat auch mit ChatGPT “gechattet”, um dessen Antworten auf einige der Behauptungen zu testen, die von Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens oft als “Fehlinformationen” über Impfstoffe bezeichnet werden.

The Defender: Was sind die Ursprünge von COVID-19?

ChatGPT: Die Ursprünge von COVID-19, der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Krankheit, sind vermutlich zoonotisch, d. h. das Virus wurde wahrscheinlich von Tieren übertragen, bevor es auf den Menschen übergriff. Der genaue Ursprung wird noch untersucht, aber es wird allgemein angenommen, dass das Virus von Fledermäusen stammt und möglicherweise über einen tierischen Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wurde, möglicherweise auf einem Nassmarkt in Wuhan, China, wo lebende Tiere als Lebensmittel verkauft wurden.

Der Defender: Haben die Pharmaunternehmen die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe falsch dargestellt?

ChatGPT: Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Pharmaunternehmen die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe absichtlich falsch dargestellt haben. Die Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen sind stark regulierte Prozesse, die von Aufsichtsbehörden wie der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und anderen weltweit überwacht werden.

… umfangreiche klinische Studien wurden durchgeführt, um die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe zu bewerten …

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass kein Impfstoff zu 100 % wirksam oder ohne Risiken ist. Wie alle medizinischen Eingriffe haben auch die COVID-19-Impfstoffe potenzielle Nebenwirkungen, die jedoch in der Regel leicht und vorübergehend sind.

Der Defender: Können Masken die Verbreitung von COVID-19 eindämmen?

ChatGPT: Ja, Masken sind ein wichtiges Mittel, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen …

The Defender: Laut einer systematischen Cochrane-Überprüfung von Masken sind diese nicht wirksam bei der Reduzierung der Verbreitung von Atemwegsviren.

ChatGPT: … Im Juli 2020 veröffentlichte Cochrane eine systematische Übersichtsarbeit über die Wirksamkeit von physischen Interventionen, einschließlich Masken, bei der Reduzierung der Übertragung von Atemwegsviren wie COVID-19. Diese Übersichtsarbeit analysierte Daten aus Studien, die vor der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden, und fand begrenzte Belege für die Wirksamkeit des Tragens von Masken zur Verhinderung der Übertragung von Atemwegsviren in der Gemeinschaft.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse dieser Überprüfung hauptsächlich auf Daten aus Studien vor der COVID-19-Pandemie beruhen und sich nicht speziell auf die Wirksamkeit von Masken bei der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 konzentrieren. Seit der Veröffentlichung der Übersichtsarbeit haben zahlreiche Studien die Wirksamkeit von Masken belegt, insbesondere bei der Reduzierung der Übertragung von COVID-19.

Der Defender: Wie viele Menschen haben durch die COVID-19-Impfung schwerwiegende unerwünschte Ereignisse erlitten?

ChatGPT: Bis zu meinem letzten Update wurden die COVID-19-Impfstoffe weltweit an Milliarden von Menschen verabreicht, und es wurden unerwünschte Ereignisse nach der Impfung gemeldet … Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung sind selten. Die meisten gemeldeten unerwünschten Ereignisse sind leicht und vorübergehend, wie z. B. Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder leichtes Fieber. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse sind zwar selten, können aber schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie) und andere ungewöhnliche Nebenwirkungen umfassen …

Insgesamt überwiegen die Vorteile der COVID-19-Impfung bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen durch COVID-19 bei weitem die Risiken möglicher Nebenwirkungen. Die Impfung ist nach wie vor ein wichtiges Instrument zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, insbesondere angesichts der immer neuen Varianten und des Fortbestehens der Pandemie …

The Defender: Steht der Impfstoff gegen humane Papillomaviren (HPV) in Verbindung mit Autoimmunerkrankungen?

ChatGPT: Die Sicherheit und Wirksamkeit des HPV-Impfstoffs wurde eingehend untersucht, und es gibt derzeit keine schlüssigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem HPV-Impfstoff und Autoimmunerkrankungen. Zahlreiche großangelegte Studien und systematische Übersichten haben keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der HPV-Impfung und Autoimmunkrankheiten festgestellt …

Obwohl vereinzelte Berichte über unerwünschte Ereignisse nach einer HPV-Impfung, einschließlich Autoimmunerkrankungen, auftreten können, werden weiterhin umfangreiche Überwachungssysteme zur Bewertung der Impfstoffsicherheit eingesetzt. Diese Systeme, wie das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in den Vereinigten Staaten und ähnliche Systeme in anderen Ländern, untersuchen und überwachen Berichte über unerwünschte Ereignisse, um mögliche Sicherheitsbedenken zu ermitteln.

Insgesamt überwiegen die Vorteile der HPV-Impfung bei der Vorbeugung von HPV-bedingten Krebserkrankungen, einschließlich Gebärmutterhalskrebs, bei weitem die möglichen Risiken unerwünschter Ereignisse.

ChatGPT erwähnte nicht, dass umfangreiche Forschungsarbeiten den HPV-Impfstoff Gardasil mit schwerwiegenden Nebenwirkungen in Verbindung bringen, darunter das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS), vorzeitiges Eierstockversagen und andere Autoimmunprobleme.

Vor Bundesgerichten sind fast 170 Klagen von Personen anhängig, die nach der Einnahme von Gardasil eine Reihe schwerer Schäden erlitten haben, darunter Autoimmunerkrankungen, vorzeitiges Versagen der Eierstöcke und Krebs. Außerdem sind über 200 Klagen wegen Gardasil-Verletzungen vor dem “Impfstoffgericht” anhängig.

Der Defender experimentierte auch mit mehreren Fragen, deren Prämissen eindeutig von den offiziellen Positionen der Aufsichtsbehörden zum Thema Impfung abwichen, z. B. “Können erhöhte Krebsraten mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und einem Teil des Autismus? Gibt es eine DNA-Kontamination durch mRNA-Impfstoffe?”

