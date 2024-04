Facebook stuft Grayzone-Journalist Kit Klarenberg als “gefährliche Person” ein

Das notorisch geheimdienstfreundliche soziale Netzwerk hat offenbar ein Verbot für die Veröffentlichung eines kürzlich erschienenen Berichts von Kit Klarenberg verhängt und schränkt automatisch Nutzer ein, die seine Arbeit erneut veröffentlichen.

Mehrere Facebook-Nutzer haben berichtet, dass sie gesperrt oder ihre Beiträge zensiert wurden, nachdem sie eine Untersuchung von Kit Klarenberg von The Grayzone über die Beteiligung der CIA und des MI6 an der Gründung von ISIS geteilt hatten. Leser, die Links zu dem Artikel in dem sozialen Netzwerk gepostet haben, wurden aus ihren Konten gesperrt, offenbar mit der Begründung, dass Facebook Klarenberg als “gefährliche Person” eingestuft hat.

“Ich habe gerade diesen Artikel von @Kit Klarenberg auf Facebook geteilt, und der Beitrag wurde sofort gelöscht”, schrieb Ricky Hale, der Gründer der beliebten unabhängigen linken Plattform Council Estate Media.

In einem Substack-Artikel, der am 5. April veröffentlicht wurde, schrieb Hale, dass “die Seite mit Beschränkungen belegt wurde und mir gesagt wurde, ich hätte einen Beitrag von einer gefährlichen Person oder Organisation geteilt”.

Hale war nur in der Lage, die Kontrolle über seine Facebook-Seite, die über 44.000 Fans hat, wiederzuerlangen, indem er dem Nutzer, der den Beitrag geteilt hatte – zufällig er selbst – die Verwaltungsrechte entzog.

Andere Beschränkungen, die aufgrund des Teilens von Klarenbergs Arbeit auferlegt wurden, sind nicht aufgehoben worden und werden wohl auch nie aufgehoben werden. Hale sagt, dass er daran gehindert wurde, den Namen der Seite zu ändern, Leute einzuladen, der Seite beizutreten, oder neue Facebook-Gruppen zu erstellen. “Da Facebook die Sichtbarkeit meiner Seite bereits wegen eines anderen absurden Verstoßes reduziert hatte, gehe ich davon aus, dass meine Beiträge unsichtbar sein werden”, beklagte Hale. “Das bedeutet, dass eine Facebook-Seite mit 44.000 Nutzern wegen staatlicher Zensur, die an Big Tech ausgelagert wurde, unbrauchbar geworden ist. So kann eine freie Gesellschaft nicht funktionieren”.

How would US “intelligence” know what Israel does? https://t.co/sEFOTfPaBe pic.twitter.com/xmSXdCA1zm — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) April 5, 2024

Es war nicht das erste Mal, dass Facebook einen seiner Nutzer für die Veröffentlichung von Klarenbergs Artikel zensiert hat. Stunden zuvor hatte eine andere Social-Media-Nutzerin enthüllt, dass der Beitrag nur “Sekunden” nach seiner Veröffentlichung aus ihrer Facebook-Timeline entfernt worden war.

Dass ein soziales Netzwerk Klarenberg als “gefährliche Person” bezeichnet und Versuche, seinen investigativen Journalismus zu veröffentlichen, unterdrückt, ist wenig überraschend. Klarenberg wurde zuvor von X, Elon Musks “App für freie Meinungsäußerung”, ausgeschlossen, weil er die Gefühle zionistischer Nutzer beleidigt hatte. Und im Fall von Facebook ist die Abteilung Global Threat Intelligence des Unternehmens mit ehemaligen Spionen der CIA, des Pentagons und der NSA besetzt.

Obwohl nur wenige Informationen über die Abteilung online zu finden sind, ist bekannt, dass sie von Ben Nimmo geleitet wird, einem ehemaligen NATO-Propagandisten und Absolventen der Integrity Initiative – einer geheimen Informationskriegsführung des britischen Außenministeriums, die ihrerseits mit Veteranen des militärischen Geheimdienstes besetzt ist. Frances Haugen, die inzwischen vergessene Facebook-“Whistleblowerin”, die ihren Arbeitgeber vor dem Kongress anprangerte, weil er nicht genug “Inhaltsmoderation” für ausländische “Desinformations”-Bedrohungen bereitstellt, kam ebenfalls von Global Threat Intelligence.

Weitere leitende Positionen bei Global Threat Intelligence sind Berichten zufolge David Agranovich, ehemaliger Pentagon-Analyst und Intelligence-Direktor für den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, Nathaniel Gleicher, ehemaliger Cybersecurity-Chef des Rates und Senior Counsel des Justizministeriums für Computerkriminalität und geistiges Eigentum, sowie Mike Torrey, ehemaliger NSA- und CIA-Cyber-Analyst.

Agranovich und Torrey waren die Hauptautoren von Facebooks State of Influence Operations 2017-2020, einem Bericht, in dem behauptet wird, dass China, Iran und Russland versuchen, das soziale Netzwerk für bösartige Zwecke zu instrumentalisieren. In dem Bericht wurden westliche Cyberkriegsoperationen, die bekanntermaßen auf soziale Medien abzielen, wie die 77. Brigade der britischen Armee und die Abteilung für psychologische Kriegsführung des Pentagon, nicht erwähnt. Jüngste Berichte deuten jedoch darauf hin, dass genau diese von der Regierung unterstützten Gruppen am ehesten auf westliche Nutzer sozialer Medien abzielen.

Im Jahr 2022 sah sich das Verteidigungsministerium gezwungen, eine “umfassende Prüfung” seiner “geheimen psychologischen Operationen” durchzuführen, wie es in den Mainstream-Medien hieß, nachdem das Pentagon beim Betrieb eines Netzwerks gefälschter Profile zur Verbreitung von Online-Propaganda über Russland, China und den Iran erwischt worden war.

Die Global Threat Intelligence-Einheit von Facebook entdeckte die bösartigen Aktivitäten des US-Militärs zuerst, aber anstatt sie zu bestrafen, warnte Facebook das Pentagon, seine psychologischen Operationen besser zu verbergen, damit sie nicht von anderen entdeckt werden. Im September 2022 berichtete die Washington Post, dass “Beamte von Facebook und Twitter das Pentagon kontaktierten, um ihre Besorgnis über die gefälschten Konten zu äußern, die sie löschen mussten, weil sie verdächtig waren, mit dem Militär in Verbindung zu stehen”.

Die Zeitung schrieb, dass Agranovich von Global Threat Intelligence in den vorangegangenen Monaten mit Christopher C. Miller vom Pentagon gesprochen hatte, dem damaligen stellvertretenden Direktor für Sondereinsätze/Konflikte niedriger Intensität, der für die Politik der Einflussnahme auf Operationen zuständig ist. Berichten zufolge warnte Agranovich seinen Amtskollegen, dass “wenn Facebook sie aufspüren kann, dann können das auch die US-Gegner”. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte der Zeitung: “Er wollte damit sagen: ‘Leute, ihr seid erwischt worden. Das ist ein Problem.’”

Für Klarenberg wollte Facebook jedoch keine derartige Wohltätigkeit gewähren oder gar eine Erklärung für die Einstufung eines investigativen Journalisten als nationale Sicherheitsbedrohung abgeben.