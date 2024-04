2020: Das Jahr, in dem das System sein wahres Gesicht zeigt

Als wir aufwuchsen, wurden wir fast alle mit Geschichten über unsere glorreichen Nationalväter, unsere schönen Demokratien usw. überschwemmt.

Und weil wir jung waren, glaubten wir die meisten von ihnen. Das System gab uns Wohlstand, Komfort, Medizin und das Gefühl, wichtig zu sein.

Bald lernten wir, dass das System auch dumm und pervers war, aber wir fanden einen Weg, diesen Widerspruch zu umgehen, indem wir die Schuld dem einen oder anderen Teil des Systems zuschoben: Die Blauen oder die Grünen oder die Roten waren das Problem; das System selbst konnte und durfte nicht das Problem sein.

Dann kam das Jahr 2020 und das System zeigte sein wahres Gesicht.

Fairerweise muss ich hinzufügen, dass das System nicht immer so morsch war wie heute, aber es konnte die Fäulnis, die es überrollte, nicht aufhalten.

2020, in einer kleinen, bösen Zusammenfassung.

Das System will, dass alles außer den täglichen Empörungen (eine für die Blauen, eine für die Roten) in der Versenkung verschwindet. Deshalb halte ich es für wichtig, die Enthüllungen des Jahres 2020 zu rekapitulieren:

Das System bestimmte, wer arbeiten durfte und wer nicht. Das geschah nicht demokratisch, sondern per Dekret. Die “Demokratie” tat nichts dagegen.

Menschen wurden verhaftet, weil sie in die Kirche oder in die Synagoge gingen. Das war die eigentliche Schande der Polizei. Gibt es Befehle von ihren Zahlmeistern, die sie uns nicht aufzwingen wollen?

Politische Banden ziehen durch die Straßen, schlagen, bedrohen und zünden an. Es handelt sich um verdeckt autorisierte politische Banden, die politische Ziele verfolgen. Diese verabscheuungswürdige Taktik geht mindestens bis ins alte Rom zurück, wo Schlägerbanden ihre Gegner auf der Straße verprügelten.

“Nicht jeder Wissenschaftler”, aber mehr oder weniger der gesamte Komplex, der sich um Stipendien und Positionen bemühte, erwies sich als nicht integer; sie sagten und taten, was die Macht von ihnen wollte.

Die Massenmedien waren ein System der Angstverbreitung. Sie waren darauf ausgerichtet, mit Angst Aufmerksamkeit zu erregen und Empörung zu Geld zu machen. Journalistische Integrität war bestenfalls ein Witz.

Die sozialen Medien brachten Tausende Dissident zum Schweigen, und zwar ausschließlich auf Geheiß der politischen Macht. Das war nichts anderes als die massenhafte Unterdrückung des Wortes. (Wer davon profitieren will, ein öffentlicher Raum zu sein, muss sich auch wie ein öffentlicher Raum verhalten). Kostenlose Dienstleistungen waren schon immer Parasiten, aber sie haben sich als kriecherisch erwiesen, bis zum Faschismus.

Die Schulpflicht, auf die Millionen von Familien ihr Leben ausgerichtet hatten, wurde in einem Augenblick abgeschafft.

Der Hass wurde legitimiert: Politische Großmäuler und Fernsehgesichter haben den Hass als Stimme der Gerechtigkeit dargestellt, statt als die Krankheit, die er ist. Millionen haben sich der Barbarei angeschlossen und so getan, als sei der Hass in Wirklichkeit Pflicht, Ehre und Wahrheit.

Es gäbe noch mehr zu sagen, aber das reicht, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen: Das System ist nicht so, wie man es uns beigebracht hat, und das Jahr 2020 hat das hervorragend gezeigt.

Das System hat uns nicht verdient

Wenn ich von “dem System” und “uns” spreche, teile ich die Welt in zwei Teile, und deshalb sollte ich mir darüber im Klaren sein, wer diese Teile sind:

Mit “uns” sind die Produzenten gemeint: die Menschen, die Lebensmittel anbauen, transportieren, verarbeiten, Maschinen bauen, die medizinische Versorgung sicherstellen und so weiter. Jeder, vom Bauarbeiter über den Kleinunternehmer bis zur Reinigungskraft, ist ein Produzent und verdient großen Respekt für das, was er tut. Diesen Menschen verdanken wir alle Annehmlichkeiten unseres Lebens und oft unser Leben überhaupt.

Das System umfasst den gesamten Regierungskomplex, der unser Geld nimmt und ohne es nicht überleben könnte. Es umfasst auch alles, was ohne sie nicht so sein könnte, wie es ist: Zentralbanken, staatliche Schulsysteme, Unternehmen, die von staatlichen Verbindungen leben, Fernsehsender, Social-Media-Giganten und mehr oder weniger alles, was Rang und Namen hat.

Ich würde mir wünschen, dass die Produzenten dieser Welt erkennen, dass wir sie nicht benötigen. Alles, was sie “für uns” tun, tun sie mit unserem Geld, das sie uns mit Gewalt und Betrug aus der Tasche ziehen.

Seien wir also ehrlich: Das System ist gewalttätig, korrupt und kontrollbesessen. Millionen von uns würden andere Systeme wählen, wenn sie könnten, aber das System lässt sie nicht. Zwangsweise ist das so.

Wir sollten auch verstehen, dass das schon einmal passiert ist. Zur Veranschaulichung hier eine Passage des Historikers C. Delisle Burns über den wahren Grund für den Untergang Roms:

Eine große Anzahl von Männern und Frauen war nicht bereit, die Anstrengung zur Aufrechterhaltung des alten Systems zu unternehmen, nicht weil sie nicht gut genug waren, um ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachzukommen, sondern weil sie zu gut waren, um mit einem System zufrieden zu sein, von dem so wenige profitierten.

Das System ist unserer Arbeit und unserer Schätze nicht würdig. Ob es das einmal war (und wenn ja, wann), spielt keine Rolle mehr.

Das Jahr 2020 hat es deutlich gemacht. Es ist an der Zeit, unsere Kinderstube zu verlassen und die Welt als Erwachsene zu betrachten.