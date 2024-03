Prominente jüdische Amerikaner: Kampfansage an AIPAC und Amerikas ‚unerschütterliche Loyalität zu Israel‘

Starke Erklärung, unterzeichnet von einigen der prominentesten jüdischen Amerikaner. Sie lehnen AIPAC und Amerikas „unerschütterliche Loyalität zu Israel“ offen ab und rufen dazu auf, „die Kette zu durchbrechen, die die unerträgliche Tragödie in Israel/Palästina festhält“.

Hier der volle Wortlaut der Erklärung:

„Wir sind jüdische Amerikaner mit unterschiedlichen Ansichten. Wir sind zusammengekommen, um die beispiellose und schädliche Rolle des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und seiner verbündeten Gruppen bei den Wahlen in den Vereinigten Staaten, insbesondere bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei, hervorzuheben und zu bekämpfen. Wir erkennen an, dass der Zweck der Einmischung des AIPAC in die Wahlpolitik darin besteht, alle Kritiker der israelischen Regierungspolitik auszuschalten und Kandidaten zu unterstützen, die Israel unerschütterliche Loyalität schwören, um die fortgesetzte Unterstützung der Vereinigten Staaten für alles, was Israel tut, ungeachtet seiner Gewalt und Illegalität, sicherzustellen.

Angesichts der Tatsache, dass Israel international so isoliert ist, dass es seine unmenschliche Behandlung der Palästinenser ohne die politische und militärische Unterstützung der USA nicht fortsetzen könnte, ist die AIPAC ein wichtiges Glied in der Kette, die die unerträgliche israelisch-palästinensische Tragödie aufrechterhält. Bei den kommenden Wahlen in den USA müssen wir diese Kette durchbrechen, um den Weg für eine friedliche Koexistenz des israelischen und palästinensischen Volkes zu ebnen.

Im selben Wahlzyklus 2021-22, in dem AIPAC republikanische Extremisten und Dutzende von Kongressabgeordneten unterstützte, die gegen die Bestätigung von Bidens Sieg über Trump stimmten, sammelte das AIPAC-Netzwerk Millionen von Trump-Spendern und gab das Geld in den Vorwahlen der Demokraten gegen progressive, meist farbige Kandidaten aus. AIPAC verspricht nun, noch mehr Millionen in den Vorwahlen der Demokraten 2024 auszugeben, um bestimmte Demokraten im Kongress – zunächst alle farbigen Abgeordneten – ins Visier zu nehmen, die sich für einen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen haben, eine Position, die von der großen Mehrheit der demokratischen Wähler unterstützt wird. Die Wahlkampfausgaben von AIPAC zielen zunehmend darauf ab, Kandidaten zu besiegen, die die rassistische Politik Israels kritisieren.

Im Gegensatz zu AIPAC sind wir amerikanische Juden, die glauben, dass die Vereinigten Staaten nur dann ausländische Regierungen unterstützen sollten, wenn diese die Menschen- und Bürgerrechte und das Recht auf Selbstbestimmung aller Menschen uneingeschränkt respektieren. Wir wenden uns gegen alle Formen von Rassismus und Bigotterie, einschließlich Antisemitismus, und wir unterstützen die historische Allianz jüdischer Amerikaner mit Afroamerikanern und anderen Farbigen in unserem Land für die Sache der Bürgerrechte und der gleichen Gerechtigkeit.

Deshalb wenden wir uns entschieden gegen die Versuche von AIPAC, die Vorwahlen der Demokraten zu dominieren. Wir rufen die demokratischen Kandidaten auf, die Finanzierung des AIPAC-Netzwerks abzulehnen, und wir rufen die Führung der Demokraten auf, es republikanischen Geldgebern nicht zu erlauben, dieses Netzwerk zu nutzen, um die Vorwahlen der Demokraten zu verzerren. Wir werden Kandidaten unterstützen, die gegen AIPAC sind und für Frieden und eine neue, gerechte US-Politik gegenüber Israel/Palästina eintreten“.

Unterzeichnet von 106 Personen, darunter Judith Butler, Tony Kushner, Elliott Gould, Deborah Eisenberg, Molly Crabapple, Ariel Dorfman und andere.