Bank of America bricht ihr Versprechen, die Finanzierung der fossilen Brennstoffindustrie einzustellen

Die Bank of America hat ihre Zusage zurückgezogen, sich der grünen Agenda der Globalisten anzuschließen, indem sie die Finanzierung der fossilen Brennstoffindustrie einstellt.

Im Dezember 2021 hatte sich die Bank verpflichtet, die direkte Finanzierung neuer Kohlekraftwerke, thermischer Kohleminen und arktischer Bohrungen einzustellen.

Wie die New York Times berichtet, scheint der Finanzdienstleister jedoch von seinem Versprechen abzurücken, den Planeten vor dem „Klimawandel“ zu retten.

Ursprünglich hatte die Bank erklärt, sie werde die Finanzierung der fossilen Brennstoffindustrie einstellen, um die „Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien“ (ESG) des Weltwirtschaftsforums und die Ziele der „Net Zero“-Agenda des WEF zu erfüllen, wie sie im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind.

In seinem „Environmental and Social Risk Policy Framework“ erklärte das Unternehmen:

„Bis 2025 werden wir alle Finanzierungen (einschließlich der Erleichterung von Kapitalmarkttransaktionen und der Beratung bei Fusionen und Übernahmen) von Unternehmen einstellen, die ≥ 25 % ihrer Einnahmen aus dem Kohlebergbau erzielen, es sei denn, das Unternehmen hat sich öffentlich verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit (in Bezug auf Scope 1, 2 und 3 Emissionen) an den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten, und die Transaktion würde die Diversifizierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens weg von der Kohle erleichtern.“

„Wir werden keine direkte Finanzierung von Ölexplorations- oder Produktionsaktivitäten in der Arktis vornehmen“, heißt es in der Rahmenvereinbarung weiter.

In einer im Dezember 2023 aktualisierten Version des „Environmental and Social Risk Policy Framework“ der Bank of America scheinen diese Versprechen jedoch zurückgenommen zu werden.

In der neuen Version heißt es nun, das Unternehmen werde bei Projekten „angemessene Sorgfalt“ walten lassen.

Das neueste Rahmenwerk erklärt

„Jeder Kunde oder jede Transaktion, die eine direkte Finanzierung von Öl- und Gasexplorations- oder Produktionsaktivitäten in der Arktis beinhaltet, muss dem Risikoausschuss auf höchster Ebene zur Entscheidung vorgelegt werden.

„Als Teil des erweiterten Due-Diligence-Prozesses berücksichtigen wir, ob sich ein Unternehmen öffentlich dazu verpflichtet hat, seine Geschäftstätigkeit … mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang zu bringen, und ob die Transaktion die Diversifizierung des Geschäfts des Unternehmens weg von der thermischen Kohle erleichtern würde“, heißt es weiter.

Alle Initiativen, die neue Kohleminen oder die Ausweitung bestehender Kohleminen betreffen, würden auch dem Risikoausschuss der Bank vorgelegt.

Das jüngste Rahmenwerk nimmt die Zusage der Bank zurück, bis 2025 aus der Finanzierung neuer Kohleprojekte auszusteigen.

Stattdessen heißt es, sie sei „auf dem besten Weg, diese Finanzierungen bis 2025 einzustellen“.

Lucie Pinson von Reclaim Finance sagte der Times, die Entscheidung der Bank of America, ihre früheren Zusagen zurückzunehmen, sende ein „negatives Signal“, dass es in Ordnung sei, „neue fossile Brennstoffe zu finanzieren“.

In einer Stellungnahme gegenüber der Times erklärte die Bank of America, dass Projekte mit hohem Risiko weiterhin einer verstärkten Due-Diligence-Prüfung unterzogen würden, die eine Risikobewertung auf höchster Ebene einschließe.