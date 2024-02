Microsoft Edge sammelt unerlaubt Daten von Chrome

Microsoft ist seit Langem dafür bekannt, seinen eigenen Browser den Nutzern aggressiv aufzudrängen.

Die meisten Nutzer von Microsoft-Produkten – einschließlich Windows und des Edge-Browsers – sind mittlerweile darauf konditioniert, zu akzeptieren, dass die Software, die sie ausführen, und die Daten, die sie zu besitzen glauben, nicht wirklich unter ihrer Kontrolle sind.

Und vielleicht ist das der Grund, warum eine so erstaunliche „Funktion“ wie der automatische Import von in Google Chrome geöffneten Tabs durch Edge – selbst wenn das Import-Tool des Microsoft-Browsers deaktiviert ist – seit Monaten bekannt ist, ohne dass sie behoben wurde (in der Annahme, es handele sich um einen Fehler).

Aber es scheint ein „Fehler“ in der Denkweise des Unternehmens zu sein, einer von vielen – nicht wirklich ein Softwarefehler. Immerhin ist es eine Funktion.

Sowohl Edge als auch Chrome basieren auf der gleichen Chromium-Engine, was den „Betrieb“ erleichtern sollte; und Microsoft und Google sind sich sehr ähnlich, wenn es um invasive und kontroverse Praktiken und Verhaltensweisen gegenüber Endnutzern geht.

Und wenn sie es für nötig halten, sind sie auch nicht gerade nett zueinander. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die „Tab Stealing“-Funktion in Wirklichkeit „nur“ ein Versuch von Microsoft ist, Chrome-Nutzer abzuwerben und sie dazu zu bringen, zu Edge zu wechseln, ohne darüber nachzudenken.

Ein Reporter von Verge und ein Windows- und Chrome-Nutzer (und gelegentlich auch ein Edge-Nutzer) beschrieben die Tortur, nach einem Windows-Update und einem Neustart die in ihrem Chrome-Standardbrowser geöffneten Tabs in Edge importiert zu bekommen.

Es überrascht nicht, dass der Benutzer nicht gefragt wurde, ob er damit einverstanden ist. Hier ist die Windows/Edge-Erfahrung in einem Satz zusammengefasst: „Ich habe zuerst gar nicht gemerkt, dass ich Edge benutze und war verwirrt, warum alle meine (aus Chrome importierten) Tabs plötzlich abgemeldet waren“.

Und tatsächlich war die Option unter edge://settings/profiles/importBrowsingData so eingestellt, dass der automatische Zugriff auf die „recent browsing data“, also die Borg-artige Assimilation der geöffneten Chrome-Tabs durch Edge, deaktiviert wurde.

Aber Widerstand ist nicht zwecklos: Verwenden Sie Open-Source-Betriebssysteme und -Browser, und die Root-Rechte (Zugriff auf die tiefsten Berechtigungs- und Entscheidungsebenen) gehören Ihnen.

In der Zwischenzeit werden diejenigen, die Windows (neu) installieren, an dieser Stelle etwas über den Grund für das Browser-Kerfuffle erfahren.

Die Installationsaufforderung lautet

„Mit Ihrer Bestätigung wird Microsoft Edge regelmäßig Daten von anderen Browsern, die auf Ihrem Windows-Gerät verfügbar sind, importieren. Zu diesen Daten gehören Ihre Favoriten, der Browserverlauf, Cookies, Autovervollständigungsdaten, Erweiterungen, Einstellungen und andere Browserdaten“.

Mit Ihrer Zustimmung – oder, wie Nutzer berichten, ohne. Immerhin geht es um Microsoft, und der Technologie-Dinosaurier hatte es nicht eilig, auf entsprechende Medienanfragen zu reagieren.

Tipp: Installieren Sie Linux. Kostenlos, stabil und unabhängig. Hier mehr…