Der Zensurindustrielle Komplex: Eine historische Parallele zur Kontrolle des Internets

Das Internet ist die revolutionärste Informationstechnologie seit der Erfindung des Buchdrucks.

Der Buchdruck ermöglichte die weite Verbreitung von Büchern und die Alphabetisierung, die die Renaissance, die Reformation und die wissenschaftliche Revolution förderten.

Als Reaktion auf diese geistigen Umwälzungen erließen die europäischen Monarchien und die katholische Kirche Gesetze zur Regulierung des Buchdrucks und erstellten Kataloge mit verbotenen Flugblättern und Büchern.

Kopernikus nutzte das astronomische Wissen der neu erschienenen Bücher, um sein bahnbrechendes heliozentrisches Weltbild zu präsentieren.

Die Kirche, die sich durch diese wissenschaftliche Renaissance bedroht fühlte, verurteilte Persönlichkeiten wie Kopernikus, Galilei und Pascal als Ketzer und verbot ihre Werke für Jahrhunderte.

Die heutigen Hüter der Information, die Bürokraten des zensurindustriellen Komplexes, handeln ähnlich wie ihre Vorgänger.

Ihr Auftrag, das Internet durch die Zensur von „Fehlinformation, Desinformation, Falschinformation und Hassrede“ zu kontrollieren, spiegelt die historische Zensur durch die europäischen Monarchien und die katholische Kirche wider.

Im Laufe der Geschichte haben Machthaber immer wieder versucht, neue Informationstechnologien zu kontrollieren, um ihre Macht zu erhalten.

Dazu gehörte auch die Unterdrückung von Ideen, die bestehende Machtstrukturen in Frage stellten, angeblich im Namen des Gemeinwohls.

Sir Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, John Milton, John Locke, Voltaire, David Hume, John Stuart Mill, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Blaise Pascal waren der Zensur ausgesetzt.

Paradoxerweise waren die am stärksten zensierten Personen die wichtigsten Denker ihrer Zeit, die Architekten der Aufklärung, der wissenschaftlichen und der amerikanischen Revolution.

Was den heutigen Zensoren entgeht, ist die Gewissheit, dass sie, wie ihre Vorgänger, die Stimmen der kritischsten Denker unserer Zeit unterdrücken werden.

Die Mächtigen werden immer die Stimmen zum Schweigen bringen, die ihre Autorität bedrohen, und damit unweigerlich den Fortschritt der Menschheit behindern – ein zeitloses Muster der Zensur gegen die Meinungsfreiheit.

The internet is the most revolutionary information technology since the advent of the printing press.



The printing press triggered a widespread proliferation of books and literacy, fueling the Renaissance, Reformation, and the Scientific Revolution.



In response to this… pic.twitter.com/eSOzqZ357T