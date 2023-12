Das Jahr des Hirnficks – CJ Hopkins

Tja, das war’s dann wohl für 2023 … das ich offiziell zum Jahr des Hirnficks ernennen werde.

Ich tue das gegen den Rat meines Anwalts, der (a) versucht, mich so lange wie möglich aus dem deutschen Gefängnis herauszuhalten, und (b) versucht, mich davon abzuhalten, die Reste meiner früheren Leserschaft grundlos zu verprellen und völlig pleite zu gehen.

Das mache ich ihm nicht gerade leicht.

Die Sache ist die, dass niemand hören will, dass sein Verstand gefickt wurde. Die Leute wollen hören, dass andere Leute verarscht worden sind. Was … sie gehört haben. Anderen Menschen wurden gründlich hirngefickt. Aber das bedeutet nicht, dass andere Leute – d.h. die Leute, die hören wollen, dass andere Leute einen Gehirnfick hatten, aber nicht, dass sie selbst einen Gehirnfick hatten – nicht auch einen Gehirnfick hatten, worüber ich in 2023 hauptsächlich geschrieben habe. Was, wie Matt Taibbi es in einem Klappentext für eines meiner Bücher ausdrückte, „wahrscheinlich keine profitable Lebensentscheidung ist.“

So ist das mit der politischen Satire. Manchmal wird man als „Prophet“ gefeiert, ein anderes Mal wird man als „Arschloch, das Zwietracht sät“ verunglimpft, das von den geliebten Milliardären, die die freie Meinungsäußerung verteidigen, in die Internet-Vergessenheit zensiert und wegen angeblicher „Hassverbrechen“ verfolgt wird. Es kommt darauf an, aus welcher Richtung der Wind weht.

In diesem Jahr weht er nicht in meine Richtung.

Außerdem habe ich mehr oder weniger bei jeder Gelegenheit gegen den Wind gepinkelt. Ich weiß, dass das dumm ist, aber ich kann einfach nicht aufhören. Irgendetwas „triggert“ mich, wenn ich sehe, wie Menschen immer und immer wieder der Kopf gefickt wird.

Aber genug von mir … kommen wir zur Hirnfickerei. Aufgrund des Umfangs werde ich nicht in der Lage sein, alles im Detail zu besprechen, aber ich werde versuchen, die meisten der Hirnfick-Highlights abzudecken.

Bist du bereit? Okidoki, los geht’s.

Der Hirnfick begann im Januar mit der Geburt des Musk-Kults und der Schönfärberei von Twitter sowie dem Rinnsal von „Enthüllungen“ über „Fehler, die gemacht wurden“ – während der „Covid-Pandemie“. Die Mächtigen mussten die Geschichte dessen, was in den Jahren 2020-2022 tatsächlich geschah (und was nicht), auswendig lernen und die offizielle Covid-Erzählung in der Geschichte verankern. Um dies zu erreichen, mussten sie einigen Leuten einen Denkzettel verpassen – nicht den Covidianern, denen sie bereits einen Denkzettel verpasst hatten – sondern den anderen Leuten, denen sie noch keinen verpassen konnten. Es war offensichtlich, dass wir im Begriff waren, der Mutter aller Limited Hangouts ausgesetzt zu werden.

Falls Sie sich nicht mehr genau daran erinnern können, was im Jahr 2020 tatsächlich geschah (und was nicht), finden Sie hier einen Auszug aus dieser Kolumne, die ich im Januar veröffentlicht habe.

Im März und April 2020 wurden innerhalb von etwa fünf bis sechs Wochen die meisten Gesellschaften der Welt in pathologisierte, totalitäre Polizeistaaten verwandelt. Es wurde eine globale „Schock- und Schreckenskampagne“ durchgeführt. Die verfassungsmäßigen Rechte wurden außer Kraft gesetzt. Die Massen wurden in ihren Häusern eingeschlossen, wo sie dem massivsten offiziellen Propaganda-Blitzkrieg der Menschheitsgeschichte ausgesetzt waren. Schlägertrupps zogen durch die Straßen Europas, der USA, des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens, Asiens, Amerikas und anderswo und verprügelten und verhafteten Menschen, die sich unerlaubt im Freien aufhielten und keine medizinisch aussehenden Masken trugen. Die Konzernmedien auf der ganzen Welt informierten uns, dass das Leben, wie wir es kannten, vorbei sei … es käme eine „neue Normalität“ käme, und wir müssten uns daran gewöhnen. Die gesamte offizielle Pandemie-Darstellung wurde in diesen ersten Wochen verbreitet. Alles. Masken. Verpflichtende „Impfstoffe“. „Impfpässe“. Die Absonderung der „Ungeimpften“. Die Zensur und Dämonisierung Andersdenkender. Alles. Das ganze „New Normal“-Paket. Es wurde auf einmal und weltweit eingeführt.

Jetzt, über drei Jahre später, sind die Fakten für alle außer den hoffnungslos Gehirngewaschenen unbestreitbar klar. Es gab keinen globalen epidemiologischen Notfall … keine wie auch immer geartete legitime Rechtfertigung für die anfängliche „Schock-und-Schrecken“-Kampagne oder das totalitäre „Neue Normal“, das sie ins Leben rief.

A brief yet comprehensive history of the roll-out of the New Normal Reich in Germany, by @SHomburg … with English subtitles, and citations to official sources. The simple fact is, there was never any justification for the New Normal totalitarianism rolled out in 2020 … none. https://t.co/yh79CzKXrP pic.twitter.com/5HyKrdzFAV — CJ Hopkins (@CJHopkins_Z23) December 13, 2023

Im Januar 2023 war das jedoch kein Problem mehr für die herrschenden Mächte, da die meisten Massen einer hoffnungslosen Gehirnwäsche unterzogen worden waren und sie zusammenbrachen und einen wie verängstigte Hyänen vollspeichelten, wenn man sie mit Fakten konfrontierte.

Nein, das Problem für die herrschenden Mächte waren wir, d. h. diejenigen von uns, die die PSYOP nicht gekauft hatten. Ende 2022 bildeten wir das, was man eine beträchtliche Minderheit nennt … eine problematische, verärgerte, beträchtliche Minderheit. Wir mussten also umgehend und ausgiebig in die Irre geführt werden. Wir mussten gemanagt, geködert, abgelenkt, in Kleinigkeiten, Teilenthüllungen, Limited Hangouts, offiziellen Untersuchungen und so weiter vergraben werden. Vor allem musste man uns das Gefühl geben, dass wir uns an den Mächten der Finsternis rächen würden. Und dieses Gefühl musste uns vermittelt werden, ohne dass wir die herrschenden Mächte tatsächlich gefährden oder sie in irgendeiner Weise belästigen mussten.

Auftritt Elon Musk & Co.

Ja genau, Elon Musk, der milliardenschwere Militärunternehmer! Endlich war ein Retter gekommen, der uns von der Kabale der Wokeness, des Kulturmarxismus und des Globalismus befreite! Die bösen wokianischen Zensoren und Schattenbanner des „alten bösen“ Twitter waren besiegt! Es war wieder Morgen in Amerika!

Ein Arschkuss-Wettbewerb für Elon war die Folge. Internet-Händler, Social-Media-Influencer und alle Arten von geldgierigen Kriechern traten gegeneinander an, um ihre Lippen auf die Musks Analöffnung zu pressen! Dieses anzügliche Spektakel zog sich über Monate hin …

In der Zwischenzeit machten sich die Hütchenspieler an die Arbeit und lenkten die Leute mit bahnbrechenden Geschichten ab, z. B. darüber, wie die Pfizer Corporation DIE MUTIERTE KOMMUNISTENVIRUS-BIOWAFFE entwickelt hatte, die die Pandemie verursachte, die nie stattgefunden hatte, und DIE MASSENFORMIERUNGS-PSYCHOSE auslöste, die die Mächtigen dazu veranlasste, durchzudrehen und die PSYOP zu starten, die die Hütchenspieler vor unseren Augen ins Gedächtnis riefen …

… oder irgendwas in dieser Richtung.

Und dann, wie aufs Stichwort, kam die Geschichte mit den Twitter Files! Erinnern Sie sich noch an 2008, als Obama sein Amt antrat, zugab, dass wir „einige Leute“ im Irak gefoltert hatten und so weiter, und dann beschloss, Bush und seine Leute nicht strafrechtlich zu verfolgen, weil sie einen Angriffskrieg aus dem Lehrbuch geführt, Hunderttausende von Menschen ermordet und den Nahen Osten destabilisiert und umstrukturiert hatten und das alles auf der Grundlage einer Lüge über Massenvernichtungswaffen? Erinnern Sie sich noch an all die Limited Hangouts von damals? An den Abu-Ghraib-Skandal? Die Mea Culpas? Ist Ihre Erinnerung an all das ein wenig „verschwommen“? Stellen Sie sich vor, wie die Erinnerungen der Menschen an „Russiagate“ und „Covid“ in zwanzig Jahren aussehen werden.

Das Gedächtnis der Menschen wird nicht zufällig unscharf. Wenn das so wäre, müssten die herrschenden Mächte uns nicht ablenken, unsere Aufmerksamkeit umlenken und uns anderweitig unerbittlich in die Irre führen. So funktionieren Limited Hangouts der A-Klasse. Man füttert die Leute mit einem pikanten Teil der Geschichte, damit sie den Rest der Geschichte vergessen. Man lenkt ihre Aufmerksamkeit von der global koordinierten Simulation eines „weltweiten epidemiologischen Notstands“ und der Einführung neuer totalitärer „Gesundheitsmaßnahmen“ ab – „Gesundheitsmaßnahmen“, die zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft werden, wie die „Sicherheitsmaßnahmen“ nach dem 11. September 2001 – mit einer Geschichte über die „rot-blaue“ Politik der USA, die Übervorteilung durch die Regierung, „aufgeweckte“ schwarze Schafe und den so genannten „Zensurindustriellen Komplex“.

Ich möchte die Twitter Files-Geschichte nicht schlecht machen. Das will ich wirklich nicht, und das habe ich Matt und anderen Twitter Files-Journalisten auch klar gemacht. Wäre ich in ihrer Position gewesen, hätte ich dasselbe getan. Ich hätte gerne genommen, was Musk mir gegeben hat, und darüber berichtet, genau wie sie es getan haben. Und nein, die Twitter Files-Geschichte ist keineswegs ein „Nichtsnutz“. Es handelt sich um eine der wichtigsten Geschichten über Zensur im 21. Jahrhundert, auch wenn es sich dabei um ein Limited Hangout handelt … wie Abu Ghraib und die meisten anderen „Irak-Post-Mortem“-Geschichten.

Im wirklichen Leben – im Gegensatz zur Hollywood-Version oder der Social-Media-Version, in der die Menschen darauf konditioniert sind, alles in Schwarz-Weiß zu sehen und jeden als „gut“ oder „böse“, als „wahrheitsverkündende Helden“ oder „kontrollierte Opposition“ zu beurteilen – haben historische Ereignisse verschiedene und manchmal sogar widersprüchliche Aspekte. Der eine Aspekt hebt den anderen nicht auf.

Manche Leute hassen es, wenn ich das sage, aber die Art von Hirnfickerei, über die ich geschrieben habe, wird nicht absichtlich von „Bösewichten“ begangen. Tatsächlich wird das meiste davon von „den Guten“ begangen. Mit anderen Worten: Ja, natürlich sind die Twitter Files ein Limited Hangout und Teil des Hirnficks, aber die Journalisten der Twitter Files sind nicht die Hirnficker. Und Elon Musk ist nicht der oberste Mindficker. Die Art von Mindfickerei, von der ich spreche, ist keine Verschwörung; sie ist in das System eingebaut. Auf diese Weise schützt sich das System selbst.

Ideologische Systeme bestehen nicht nur aus miteinander verbundenen Komponenten und Verfahren. Sie sind organische Gebilde, sich selbst erhaltende Organismen mit einem Überlebensprogramm, genau wie Sie und ich. Sie reagieren, wenn sie bedroht werden, wie jeder andere Organismus auch, wie unser Körper auf mutierende Zellen, invasive Krankheitserreger und andere innere Bedrohungen reagiert. Sie nehmen diese Bedrohungen wahr (oder registrieren sie) und ergreifen Verteidigungsmaßnahmen dagegen. Je totalitärer ein ideologisches System ist, desto aggressiver wird seine Reaktion auf innere Bedrohungen sein.

In unserem global-kapitalistischen ideologischen System ist Mindfickerei eines der wichtigsten Mittel, um mit internen Bedrohungen umzugehen. Der globale Kapitalismus kann es sich nicht leisten, mit dem Orwell’schen Stiefel ins Gesicht zu treten, jedenfalls nicht über längere Zeiträume. Er muss eine Simulation von „Freiheit“ und einen gewissen Anschein von „Rechtsstaatlichkeit“ aufrechterhalten, damit die Verbraucher weiterhin einkaufen und nicht … Sie wissen schon, eine bewaffnete Rebellion anzetteln.

Jedenfalls ist das die Art von Hirnfickerei, die ich meine. Es geht darum, daß das System genau weiß, wann es ein bestimmtes Limited Hangout freigeben muss, oder wann es eine Antisemitismus-Panik auslösen muss, oder einen versuchten Wokisten-Putsch im Free-Speech-Twitter-Hauptquartier, oder ein buchstäbliches Russen-Agent-Hitler-Sequel, oder wann es das oben erwähnte Limited Hangout ohne wirklichen Grund abschalten muss, oder einen streitlustigen politischen Satiriker so manipulieren muss, dass er zwanghaft über genau das schreibt, worüber es ihn schreiben lassen will.

Ja, Sie haben den letzten Teil richtig gelesen. Falls Sie dachten, ich sei immun gegen die Hirnfickerei … Das bin ich nicht. Ich werde auch um den Verstand gebracht. Ich wurde zum Beispiel dazu verleitet, nach London zu reisen und im Juni an der „Michael Shellenberger Show“ teilzunehmen und danach Monate damit zu verschwenden, bei der Ausarbeitung und Sammlung von VIP-Unterschriften für die „Westminster-Erklärung“ zu helfen, die sich als der schwächste Popcorn-Furz in der Geschichte der Popcorn-Fürze herausstellte.

Mein Ausflug in den prätentiösen NGO-Aktivismus nahm kein gutes Ende …

Und dann habe ich den Rest des Jahres damit verbracht, mich mit meiner Strafverfolgung wegen „Nazi-Hass-Tweets“ hier in Deutschland zu beschäftigen und Geld für meinen „Rechtsverteidigungsfonds“ zu sammeln und so weiter, was, ja okay, ein weiteres Beispiel für etwas ist, das sowohl eine wichtige Angelegenheit als auch gleichzeitig ein kolossaler Hirnfick ist (d.h. für mich persönlich, aber auch für die Leute, die durch das Beispiel, das die Behörden an mir statuieren, zur Selbstzensur gezwungen werden).

Aber das war’s noch nicht mit dem Hirnfick. Oh nein, der Gnadenstoß für das Gehirn stand noch bevor!

Wenn die herrschenden Mächte sich bewusst etwas ausgedacht hätten, um den letzten Nagel in den Sarg des „Anti-New-Normal-Widerstands“ zu schlagen, hätten sie es nicht besser machen können als am 7. Oktober, auch bekannt als „Israels 9/11“. Zweieinhalb Monate Hirnfickerei rund um die Uhr haben die Gehirne aller gebrochen, deren Gehirne nicht eh schon gebrochen waren. Es begann mit der „40 enthaupteten Babys“-Geschichte und der „Super-Selbstmord-Rakete der Hamas“-Geschichte, und entwickelte sich schnell zu dieser …

Ich habe versucht, die Geschichte sachlich zu kommentieren, und wurde sofort sowohl von schreienden pro-israelischen als auch pro-palästinensischen Fanatikern angegriffen. Es scheint, dass ich sowohl ein völkermörderischer, Gräueltaten leugnender Israel-Apologet als auch ein völkermörderischer, Gräueltaten leugnender, antisemitischer Hamas-Apologet bin!

Die neurömische Hassorgie und des Ausspuckens von propagandistischem Erbrochenem ist im Gange, wie Sie sicher wissen, also erspare ich Ihnen die blutigen Details.

Worauf ich hinaus will, ist, dass der Angriff vom 7. Oktober und Israels andauernde Liquidierung des Gazastreifens jeden verbleibenden Fetzen von Klarheit über das, was tatsächlich passiert, weltweit ausgelöscht und den „populistischen“ Widerstand dagegen neu polarisiert haben.

Das rote Team ist zum neuen „Cancel Culture“-Mob geworden …

Und das blaue Team ist „schockiert und entsetzt“, dass sich der neue Totalitarismus, den sie 2020-2022 mit ins Leben gerufen haben, plötzlich gegen sie wendet …

So läuft es in der glotzäugigen, rasenden Schizotokratie, die das neunormale Reich ist. Eine nach der anderen werden gegnerische Bevölkerungsgruppen dazu gebracht, sich mit den herrschenden Mächten zu verbünden und voll faschistisch zu werden. Fast so, als ob das gesamte globale ideologische System totalitär würde. Und was es tun musste, war, die Massen in einen hirnlosen, hassgetränkten Eifererrausch zu versetzen und uns alle gegeneinander auszuspielen, und dann die Seiten zu wechseln und es wieder zu tun, immer und immer wieder, bis wir niemandem oder nichts mehr trauen und buchstäblich nicht mehr denken können.

Aber darüber würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen … Ich bin mir ziemlich sicher, dass die herrschenden Mächte unser Denken gerne für uns übernehmen werden. Sie werden ziemlich gut darin – und wir werden ziemlich gut darin, sie gewähren zu lassen.

Okidoki, das war’s von mir für 2023 … frohes, hirngeficktes Weihnachten und ein frohes, hirngeficktes neues Jahr!