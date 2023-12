Streit unter den EU-Kommissaren bleibt drei Jahrzehnte lang in „vertraulichen Protokollen“ verborgen

Die Europäische Kommission versteckt abweichende Meinungen einzelner Kommissare in „Schattenprotokollen“, die erst nach 30 Jahren veröffentlicht werden. Die Kommission behauptet, von dieser Möglichkeit nur „gelegentlich“ Gebrauch zu machen, aber eine unveröffentlichte Studie zeigt, dass in mehr als der Hälfte aller Sitzungen geheime Protokolle erstellt werden.

Bei 27 EU-Kommissaren – einem aus jedem Mitgliedstaat – unterschiedlicher politischer Couleur ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sie nicht immer einer Meinung sind. Die Europäische Kommission tut jedoch alles, um Meinungsverschiedenheiten so lange wie möglich hinter verschlossenen Türen zu halten.

Alle EU-Kommissare, das sogenannte Kollegium, treffen sich jeden Mittwoch. Dies geschieht in der Regel in Brüssel, es sei denn, das Europäische Parlament tagt in dieser Woche in Straßburg (Frankreich), dann treffen sie sich dort am Dienstag.

Die Kommission veröffentlicht die Sitzungsprotokolle auf ihrer Website.

Auf den ersten Blick scheint dies ihrem Selbstverständnis zu entsprechen. Die Kommission wendet die höchsten Standards der Transparenz an“, sagte EU-Kommissarin Věra Jourová kürzlich im Europäischen Parlament.

So offen wie möglich

Diese Transparenz wird auch oft als Voraussetzung für den demokratischen Prozess genannt. Im ersten Artikel des EU-Vertrags heißt es, dass Entscheidungen „so offen wie möglich“ getroffen werden sollen.

Doch die Kommission hält sich nicht immer an das, was sie predigt.

So weigerte sich von der Leyen, ihre Textnachrichten mit dem Impfstoffhersteller Pfizer zu veröffentlichen.

Oder die strukturellen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Informationsanfragen von Bürgern und Journalisten. Missstände in der Verwaltung, so der Ombudsmann. Die Öffentlichkeit hat das Recht, mehr von einer offenen, modernen und dienstleistungsorientierten EU-Verwaltung zu erwarten, sagte der Ombudsmann im September.

Als größtes Organ der EU wird die Verwaltungspraxis der Kommission von anderen Organen, Ämtern und Agenturen als Vorbild angesehen. Wenn die Kommission bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang der Öffentlichkeit systematisch Mängel aufweist, besteht die Gefahr, dass die Transparenz der gesamten EU-Verwaltung untergraben wird.

Es muss gesagt werden, dass die Tatsache, dass die Kommission die Protokolle wöchentlich veröffentlicht, transparenter ist als das, was in den Mitgliedstaaten geschieht.

In den Niederlanden gibt es eine Pressemitteilung über den wöchentlichen Ministerrat und eine Pressekonferenz des Premierministers, aber die Protokolle bleiben 25 Jahre lang geheim, bis sie dem Nationalarchiv übergeben werden.

Aber es gibt auch Anlass zur Kritik, wenn es um die Transparenz der Kommission geht. Denn wenn man die Protokolle einer Sitzung genauer liest, stellt man fest, dass darin oft verschwiegen wird, welcher einzelne EU-Kommissar welchen Standpunkt vertritt. Es heißt dann einfach, „die Kommission“ habe bestimmte Dinge gesagt oder gedacht.

Und da ist noch etwas.

Follow the Money hat kürzlich herausgefunden, dass die online veröffentlichten Protokolle nicht die einzigen Aufzeichnungen einer Sitzung sind.

Offenbar kann die Kommission beschließen, eine vertrauliche Version – ein „Sonderprotokoll“ – anzufertigen, das dreißig Jahre lang geheim bleibt. Auf Nachfrage erklärten mehrere Experten, dass sie von dieser Praxis nichts wüssten.

Der einzige Hinweis auf ihre Existenz findet sich in den öffentlichen Protokollen auf der Website der Kommission. Diese enden manchmal mit dem Satz: „Die weiteren Beratungen der Kommission zu bestimmten Tagesordnungspunkten werden in den Sonderprotokollen festgehalten“.

Zugang zu Dokumenten

Diese „Schattenprotokolle“ kamen Anfang des Jahres durch einen Antrag auf Dokumentenzugang von Follow the Money ans Licht.

Der Antrag bezog sich auf den Covid Recovery Fund, aus dem Mitgliedsstaaten Geld erhalten konnten, um ihre Wirtschaft nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Zunächst mussten sie der Kommission einen Plan vorlegen, der einen Überblick über die geplanten Investitionen und Reformen gab. Im Jahr 2022 war Polen eines der letzten Länder, dessen Plan bislang nicht von der Kommission genehmigt worden war.

In der Presse war zu lesen, dass einige EU-Kommissare den polnischen Plan nicht genehmigen wollten. Durchgesickerte Versionen von Aussagen der EU-Kommissare, in denen Kritik geäußert wurde, kursierten bereits in der Brüsseler Blase. Follow the Money hat Dokumente angefordert, in denen die Einwände einzelner EU-Kommissare festgehalten sind.

Wir erhielten Kopien von Briefen, die drei EU-Kommissare an Von der Leyen zum Thema Polen geschickt hatten, aber keine Dokumente, aus denen wir etwas über die Minderheitspositionen der EU-Kommissare Frans Timmermans und Margrethe Vestager ableiten konnten.

In ihrer Antwort an Follow the Money hat die Kommission die Existenz dieser Dokumente geleugnet – obwohl wir über durchgesickerte Versionen dieser Dokumente verfügten.

Da die Kommission sich weigerte zu erklären, warum sie die drei Briefe veröffentlichen wollte, aber nichts über Timmermans und Vestager, wandte sich Follow the Money an den Europäischen Bürgerbeauftragten. Erst dann boten Kommissionsbeamte eine Erklärung an: dass die Aussagen von Timmermans und Vestager in das Sonderprotokoll aufgenommen wurden.

Sie stellten fest, dass 53 % der Protokolle auf eine vertrauliche Fassung verwiesen.

Die Kommission wollte nicht verraten, wie oft eine spezielle, vertrauliche Version eines Sitzungsprotokolls verwendet wird. Eine Sprecherin sagte lediglich, dass dies „gelegentlich“ vorkomme.

Eine bisher nicht veröffentlichte wissenschaftliche Studie zeigt, dass diese Einschränkung eine Untertreibung ist.

Follow the Money sprach mit dem Politikwissenschaftler John Scherpereel, Professor an der James Madison University in Harrisonburg (Virginia, USA), der mit den Schattenprotokollen der Europäischen Kommission vertraut ist.

Scherpereel und seine Studentin Alida Schreuders haben für einen demnächst erscheinenden wissenschaftlichen Artikel Kommissionsprotokolle aus den Jahren 1999 bis 2002 untersucht und festgestellt, dass 53 Prozent der Protokolle auf eine vertrauliche Version verweisen.

Kollegiale Führung

Die Untersuchung ergab, dass die Kommission mindestens seit Ende des letzten Jahrhunderts geheime Protokolle führt. Allerdings wurden erst 2010 Leitlinien eingeführt, nach denen das Generalsekretariat der Kommission festlegt, was in die öffentlichen Protokolle aufgenommen wird und was geheim bleibt.

Die Unterscheidung ist nicht ganz klar. Die einzigen Punkte, die ausdrücklich für das Sonderprotokoll bestimmt sind, sind Abstimmungen und „Erklärungen, die die Mitglieder ausdrücklich in das [Sonder-]Protokoll aufnehmen lassen wollen“.

Ein Mitglied der Europäischen Kommission kann also verlangen, dass seine Erklärung in eine Version des Protokolls aufgenommen wird, die dreißig Jahre lang geheim bleibt.

Dies entspricht dem Prinzip, dass alle EU-Kommissare die Entscheidungen der Kommission verteidigen müssen, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind. Dies wird als „kollegiales Regieren“ bezeichnet. Am ersten Tag ihrer Amtszeit erinnerte Präsidentin von der Leyen schriftlich daran: „Der Generalsekretär ist beauftragt, die strikte Einhaltung des kollegialen Entscheidungsprozesses durchzusetzen“.

Es mag nicht überraschen, dass die Kommission mit einer Stimme sprechen will, aber die Theorie kollidiert oft mit der Praxis.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist Timmermans, der als EU-Kommissar wenig Probleme hatte, seine Meinung öffentlich zu äußern.

So erklärte er 2022 in einem Interview mit der luxemburgischen Zeitung Virgule, dass er mit der Entscheidung der Kommission, Investitionen in Kernenergie und Erdgas als „grün“ einzustufen, nicht einverstanden sei.

Und obwohl die Kommission keine interne Kritik an Polen veröffentlichen wollte, sagte Timmermans selbst 2022 im Guardian, dass er die Entscheidung der Kommission, das polnische Konjunkturprogramm zu genehmigen, für „falsch“ halte. Auch in der niederländischen Zeitung Trouw kritisierte er die Entscheidung scharf.

Gefährdet den Entscheidungsprozess

Timmermans, der nun als Parteivorsitzender der neuen rot-grünen Koalition in den Wahlkampf zieht, scheint es nicht zu stören, dass seine abweichende Position dreißig Jahre lang geheim bleiben wird. Seinem Sprecher zufolge hat Timmermans dafür gesorgt, dass seine kritischen Äußerungen zu Polen über die Medien verbreitet werden. Bürger, Journalisten und Historiker können dies zur Kenntnis nehmen, unabhängig davon, ob die schriftliche Erklärung selbst gemäß den geltenden Regeln der Kommission veröffentlicht wird.

Dennoch hält die Kommission an ihrer Auffassung fest, dass die Veröffentlichung der Erklärungen von Timmermans und Vestager „den Entscheidungsprozess in der EU gefährden“ würde. Follow the Money hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

*

Von Peter Teffer. Er untersucht die Europäische Union mit Schwerpunkt auf Lobbyismus, Subventionen, den vielen Vorschriften und der (mangelnden) Aufsicht.