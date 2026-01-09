Banken als Richter und Henker: Großbritannien erlebt Rekordwelle beim „Debanking“

Debanking erreicht Rekordhoch im Vereinigten Königreich

Bankchefs erklären ihr Vorgehen vor Abgeordneten des Treasury Committee

Das Vereinigte Königreich zerreißt sich selbst. Die Banken sind inzwischen Richter, Geschworene und Henker zugleich und schließen Konten, ohne den Kontoinhabern die Gründe mitzuteilen. Es gibt kein Rechtsmittel. Dies ist die ungeheuerlichste, drakonischste und herzloseste Form der Zensur, die einen lebenslang zeichnen kann, da der eigene Name an andere Banken gemeldet wird. Gleichzeitig verstecken sich die Banken hinter der Ausrede, sie würden „Kriminalität bekämpfen“.

Auch in anderen Sektoren grassiert die Unternehmenszensur. Kürzlich wurde ein großer Sender von Cloudflare, dem weltweit größten Content Delivery Network (CDN), gekündigt. CDNs sind notwendig, um Streaming-Inhalte weltweit auszuliefern. Cloudflare stellte die Dienste abrupt ein mit dem Hinweis, der Sender habe gegen die „Nutzungsbedingungen“ verstoßen, und verweigerte anschließend jede weitere Kommunikation. In der Folge ging der Sender vom Netz, bis ein Ersatzdienst zu erheblichen Kosten implementiert werden konnte. ⁃ Patrick Wood, Chefredakteur.

Fast eine halbe Million Kunden wurden im vergangenen Jahr „debankt“ – der höchste Wert seit einem Jahrzehnt –, da Kontoschließungen weiter stark zunahmen.

Schätzungsweise 453.230 Konten wurden geschlossen, wie aus Zahlen hervorgeht, die The Telegraph auf Grundlage von Informationsfreiheitsanfragen erhielt. Das ist mehr als eine Verzehnfachung gegenüber den 45.091 Konten im Jahr 2016/17 und ein Anstieg um 11 Prozent gegenüber den 408.000 Konten, die im Steuerjahr 2023/24 geschlossen wurden.

In allen Fällen führten die Kreditgeber „Gründe der Finanzkriminalität“ als Begründung für die Kontoschließungen an.

Nigel Farage, der 2023 selbst umstritten von der Privatbank Coutts „debankt“ wurde, bezeichnete die Zahlen als „erschreckend“ und machte europäische Gesetzgebung verantwortlich, die es seiner Ansicht nach „für Banken billiger macht, Konten wegen ungewöhnlicher Transaktionen zu schließen“.

Dies geschieht im Vorfeld der Einführung neuer Regeln, die Kreditgeber verpflichten werden, Kunden vor Kontoschließungen mehr Zeit zu geben – mindestens 90 Tage Vorankündigung – sowie klarere Erklärungen dafür zu liefern, warum Konten geschlossen werden.

Die Anforderungen gelten jedoch nur für Konten, die nach dem 28. April dieses Jahres eröffnet werden, und unterliegen Ausnahmen, damit Banken die Regeln zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einhalten können.

Finanzinstitute dürfen Konten aus kommerziellen Gründen schließen und wenn sie kriminelle Aktivitäten vermuten. Im Vereinigten Königreich gibt es kein gesetzliches Recht auf ein Bankkonto, anders als in Ländern wie Frankreich und Belgien.

Banken sind dafür kritisiert worden, dass sie Kunden nicht genau erklären, warum Konten geschlossen wurden. Häufig wird dies auf Geldwäschebekämpfung und andere Vorschriften zur Finanzkriminalität zurückgeführt, denen Kreditgeber folgen müssen.

Die Anti-Geldwäsche-Regeln wurden 2017 erheblich verschärft und verpflichten Banken, Kundenaktivitäten zu überwachen und Identitäten zu prüfen. Diese Regeln bedeuten, dass Banken, die den Verdacht haben, Kunden seien in kriminelle Aktivitäten verwickelt, ihnen nicht mitteilen dürfen, warum ihre Konten geschlossen werden.

Die National Crime Agency schätzt, dass jährlich 10 Milliarden Pfund über die britischen Bankensysteme gewaschen werden.

Im Dezember verhängte die Financial Conduct Authority (FCA) gegen Nationwide eine Geldstrafe von 44 Millionen Pfund wegen ineffektiver Warnsysteme und dafür, dass das Institut wusste, dass einige Kunden gegen die eigenen Bedingungen verstießen.

In einem Fall erlaubte Nationwide einem Kunden, innerhalb von 13 Monaten 24 Zahlungen in Höhe von insgesamt 27,3 Millionen Pfund auf ein persönliches Girokonto zu erhalten. HMRC war nicht in der Lage, 800.000 Pfund dieser Zahlungen zurückzuerlangen.

Seit 2021 hat die Stadtaufsicht 13 Geldstrafen gegen Banken wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften verhängt, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 300 Millionen Pfund.

Ein weiterer Druckpunkt für Kreditgeber sind Regeln, die im Oktober 2024 eingeführt wurden und sie verpflichten, Opfer von Authorised Push Payment (APP)-Betrug zu entschädigen.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres erstatteten Kreditgeber in 88 Prozent der Fälle Geld zurück – insgesamt mehr als 84 Millionen Pfund –, wobei die überwiegende Mehrheit der Rückzahlungen innerhalb weniger Tage erfolgte. Experten sagten zuvor gegenüber The Telegraph, dass die Erstattungsregeln zu höheren Zahlen von Kontoschließungen beitragen könnten.

James Graham, Senior Researcher beim Thinktank Prosperity Institute, sagte:

„Der anhaltende Anstieg von Kontoschließungen, wie ihn diese neuen Daten zeigen, belegt, dass die Debanking-Epidemie weiterhin eine gegenwärtige und reale Gefahr für eine wachsende Zahl britischer Bürger darstellt.

‚Kriminalitätsbekämpfung‘ klingt edel, aber niemand glaubt, dass weitere 453.000 Menschen Finanzkriminelle sind – zusätzlich zu den 408.000 im Jahr 2024 und 317.000 im Jahr 2023.“

Maxwell Marlow vom Thinktank Adam Smith Institute sagte:

„Die Geißel des Debankings verheert weiterhin die britische Öffentlichkeit und beeinträchtigt die City of London erheblich.

Unser Finanzsystem lebt von Freiheit – deshalb waren wir so lange das Zentrum des globalen Kapitalismus, und deshalb wurden wir reich. Wenn wir uns entscheiden, diese Prinzipien aufzugeben, indem wir dieses Problem ignorieren, werden unsere Freiheiten und unser Wohlstand kollektiv bestraft.“

Ein Sprecher von UK Finance sagte:

„Banken müssen strenge gesetzliche und regulatorische Anforderungen erfüllen, wenn es um die Identitätsprüfung von Kunden und die Verhinderung von Finanzkriminalität geht. Infolgedessen wird ein kleiner Teil der Konten geschlossen – jedoch erst nach umfangreicher Prüfung und Untersuchung.“

Ein Sprecher des Schatzamtes erklärte:

„Debanking ist falsch. Deshalb haben wir Schutzmaßnahmen für Millionen von Menschen und kleine Unternehmen eingeführt.

Nach den neuen Regeln erhalten Kunden mindestens 90 Tage Vorankündigung und eine Erklärung für jede Kontoschließung; dies stärkt den Schutz, der Banken verbietet, jemanden aufgrund seiner politischen Meinungen zu diskriminieren.“

Ein Sprecher der FCA sagte:

„Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist eine unserer Prioritäten. Betrug macht über 40 Prozent der Kriminalität im Vereinigten Königreich aus und beraubt Menschen ihres hart erarbeiteten Geldes.

Es ist wichtig, dass Banken und Bausparkassen ihren Beitrag leisten, einschließlich der Schließung von Konten, bei denen sie Verdacht schöpfen. Nur ein winziger Bruchteil der Konten wird geschlossen – und wir erwarten von den Instituten, dass sie verhältnismäßig handeln und Kunden fair behandeln.“