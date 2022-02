Banken run? Kanadas Top-Banken gehen auf mysteriöse Weise offline

Wenige Tage nach der Ankündigung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, er werde per Notverordnung gegen Demonstranten vorgehen und ihre Bankkonten einfrieren, gingen am Mittwochabend fünf große kanadische Banken offline, da Kunden meldeten, dass ihr Geld nicht mehr verfügbar sei, wie die Technologie-Website Bleeping Computer berichtet.

Die Royal Bank of Canada (RBC), BMO (Bank of Montreal), Scotiabank, TD Bank Canada und die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) waren am Mittwochabend von unerklärlichen Ausfällen betroffen. Den Daten von Downdector zufolge begannen die Nutzer gegen 1600-1700 Uhr ET, Probleme mit den Banken zu melden.

kanadische Twitter-Nutzer berichteten, dass sie an den Geldautomaten nicht auf ihr Geld zugreifen konnten. Ein Nutzer machte ein Foto von einer Fehlermeldung an einem Geldautomaten von RBC, die lautete: „Tap-Transaktionen sind für diese Karte nicht verfügbar“.

Als Reaktion darauf twitterte RBC: „Wir haben derzeit technische Probleme mit unserem Online- und Mobile-Banking sowie mit unseren Telefonsystemen“.

Unsere Experten untersuchen das Problem und arbeiten daran, es so schnell wie möglich zu beheben, aber wir können zu diesem Zeitpunkt noch keinen Termin nennen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld.

Auch BMO-Kunden meldeten Probleme. Ein Kunde sagte: „Ich habe Probleme, und Überweisungen werden einfach automatisch und ohne Grund abgelehnt. Ich habe mein Limit nicht überschritten, alle Angaben sind korrekt und die Empfängerbank sagt, dass es auf ihrer Seite keine Probleme gibt.

Es gab unzählige Berichte von Bankkunden, die gestern Abend Probleme beim Zugriff auf ihr Geld hatten. Keine Bank erklärte den Grund für die Empörung, aber es ist wichtig zu wissen, dass der Ausfall, wie oben erwähnt, einige Tage nach der Anwendung des Notstandsgesetzes durch Trudeau erfolgte.

Dieses Gesetz gibt der Bundesregierung direkten Zugang zu den Banken, um alle Geschäfte mit den Demonstranten des Freedom Convoy und den angeschlossenen Organisationen einzufrieren und deren Konten zu sperren. Das Vertrauen der Einleger in das Bankensystem ist von entscheidender Bedeutung, um Banküberfälle zu verhindern. Das Einfrieren von Konten von Personen, die mit den Protesten in Verbindung stehen, kann Angst schüren.

Google Trends zeigt, dass die Kanadier in Panik nach „Bank Run“ gesucht haben, zuerst sprunghaft am Dienstag, dann parabolisch am Mittwoch, genau zu dem Zeitpunkt, als die Bankausfälle gemeldet wurden.

Es gab viele Spekulationen über die Ausfälle. Einige Twitter-Nutzer sagten, dass „die Banken Ausfälle vortäuschen“, um den Ansturm auf die Banken zu minimieren, da die Menschen das Vertrauen in den Bankensektor verlieren, nachdem Trudeau sich Anfang der Woche geäußert hatte.

Noch immer gibt es keine schlüssigen Hinweise auf die Ursache der Bankausfälle in der vergangenen Nacht, obwohl diese zufälligerweise nur wenige Tage nach Trudeaus Notstandsanordnungen zum Einfrieren von Bankkonten eintraten und viele Menschen in Panik versetzten. Das Einzige, was eine Regierung nicht tun kann, ist, dass die Bürger das Vertrauen in den Bankensektor verlieren – sonst bricht die Hölle los.