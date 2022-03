Banken stocken Goldbestände so schnell wie seit Jahren nicht mehr auf

Die Banken sind dabei, ihre Goldbestände so schnell wie seit Jahren nicht mehr aufzustocken. Diese Analyse konzentriert sich auf Gold und Silber an der Terminbörse COMEX/CME. Die nachstehenden Charts und Tabellen analysieren speziell die physischen Bestandsdaten an der COMEX, um die physischen Bewegungen des Metalls in und aus den Tresoren der COMEX aufzuzeigen.

Registriert = Optionsschein zugewiesen und kann für die Lieferung an der COMEX verwendet werden

Berechtigt = Kein Optionsschein zugewiesen – der Eigentümer hat es nicht für die Lieferung zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Trends



Gold

In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich spekuliert, dass die großen Akteure bereit sein könnten, den Goldpreis laufen zu lassen. Dies wird zum Teil bedeuten, dass das Liefervolumen im April nach einem sehr starken März steigen wird. Die Tresore der COMEX haben sich in den letzten Monaten kontinuierlich geleert, aber seit dem 1. März sind 1,6 Millionen Unzen Gold hinzugekommen (siehe unten). Dies ist der größte Zufluss seit Oktober 2020 und wir haben erst die Hälfte des Monats März hinter uns!

Möglicherweise handelt es sich dabei einfach um eine Wiederauffüllung der im Januar und Februar verloren gegangenen Bestände. Es ist auch möglich, dass dies zur Stützung des massiven Liefervolumens im historisch ruhigen Monat März genutzt