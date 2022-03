Enger Putin-Verbündeter warnt vor „nuklearer Dystopie“, falls die USA Russland destabilisieren

Am Vorabend des NATO-Sondergipfels in Brüssel, zu dem Joe Biden nach Europa gereist ist, hat der russische Ex-Präsident und enge Putin-Verbündete Dmitri Medwedew vor einer möglichen „nuklearen Dystopie“ gewarnt – schreibt The Hill -, die darauf beruht, dass die NATO und ihre Verbündeten Moskau mit lähmenden Sanktionen in einer totalen globalen Isolierung treibt.

In seinen Kommentaren vom Mittwoch beschuldigte er den Westen, „das Ende unseres Mutterlandes“ anzustreben, und warnte, dass das Endspiel eine nukleare Katastrophe sein könnte, wenn sich die Beziehungen weiterhin in diesem Tempo verschlechtern. The Hill schreibt:

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und früherer Präsident und Premierminister des Landes, schrieb in einem Beitrag auf der russischen Social-Networking-Website VK.com, dass Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion „das Ziel des gleichen mittelmäßigen und primitiven Spiels“ sei. Dies bedeutet, dass Russland gedemütigt, eingeschränkt, erschüttert, geteilt und zerstört werden muss“, schrieb Medwedew.

Entscheidend sei, dass in einem Szenario, in dem die Amerikaner Erfolg hätten, „das folgende Ergebnis herauskäme: die größte Atommacht mit einem instabilen politischen Regime, einer schwachen Führung, einer kollabierten Wirtschaft und einer maximalen Anzahl von Atomsprengköpfen, die auf Ziele in den USA und Europa gerichtet sind.“

Unterdessen spiegelt die ansteigenden Spannungen in den russischen Medien Medwedews verschärfte Rhetorik wider…

Putins bestbezahlter Propagandist Wladimir Solowjew und seine „Experten“ bei Russlands größtem Fernsehsender senden neue Drohungen:

Nuklearer Schlag gegen die EU Invasion von Polen und Litauen Schaffung einer dauerhaften Landbrücke von Weißrussland nach Kaliningrad (Angriff auf die Suwałki-Lücke).

Wie bereits beschrieben, scheint auch die NATO ihre militärische Bereitschaft in den osteuropäischen Bündnisländern zu erhöhen und mehr Truppen in die Nähe der Ukraine zu entsenden, während sie gleichzeitig verspricht, nicht direkt in den Konflikt einzugreifen – so die jüngsten Äußerungen von Jens Stoltenberg.

Einige der jüngsten Schlagzeilen vom Nachmittag lauten wie folgt: