Pfizer COVID-Impfstoff für Kinder von 5 bis 11 Jahren scheitert am FDA-Standard für 50%ige Wirksamkeit

childrenshealthdefense.org: Auf der Grundlage einer kleinen Studie bescheinigten die Centers for Disease Control and Prevention dem COVID-Impfstoff von Pfizer nach knapp zwei Monaten eine Wirksamkeit von 31 % bei der Vorbeugung gegen „symptomatische und asymptomatische“ COVID bei 5- bis 11-Jährigen. Aber wie wirksam war der Impfstoff nach vier oder sechs Monaten?

Die Studie, die ich hier beschreiben möchte, wurde in der Ausgabe vom 18. März des Morbidity and Mortality Weekly Review (MMWR) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht.

Es gab einmal eine Zeit, da schien der MMWR eine qualitativ hochwertige Veröffentlichung zu sein. Sie enthielt nützliche redaktionelle Kommentare und Kritiken zu den Artikeln, aber diese sind inzwischen verschwunden.

Die Studie, auf die in der Ausgabe vom 18. März Bezug genommen wird, basiert jedoch auf Daten, die bei einer relativ kleinen Gruppe von 1.052 Kindern im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, die aus vier Bundesstaaten erhoben wurden. Überraschenderweise leben 76 % der Kinder in Arizona.

In dieser Gruppe waren 65 % der Kinder vollständig geimpft, 7 % hatten nur eine Dosis erhalten und 29 % der Kinder waren nicht geimpft.

Die Gruppe ist nicht repräsentativ für die gesamten USA, in denen nur etwas mehr als 30 % der Kinder in dieser Altersgruppe geimpft sind (und am 14. Februar nur 22 % in Chicago).

Die Kinder werden wöchentlich per Abstrich auf COVID untersucht. In dieser Gruppe wurden insgesamt 381 COVID-Infektionen festgestellt: 137 bei den vollständig Geimpften und 184 Infektionen bei den Ungeimpften. Die Hälfte der Omikron-Infektionen war asymptomatisch.

Es ist unklar, ob die CDC die Varianten nach etwas anderem als dem Zeitpunkt unterschieden hat.

Damit verbleiben nach meiner Berechnung 60 COVID-Fälle in der Gruppe der Kinder, die eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben – eine Gruppe, für die nur wenige Daten vorliegen.

Es gibt keine Möglichkeit, die Berechnungen der CDC zu überprüfen, da jedes Kind eine bestimmte Anzahl von Tagen hatte, an denen es in die Studie „eingeschrieben“ war, beginnend zwei Wochen nach der zweiten Dosis.

Die CDC gibt jedoch an, dass die geimpften Kinder im Durchschnitt 53 Tage an der Studie teilgenommen haben und die ungeimpften Kinder 41 Tage.

Man sollte meinen, dass die ungeimpften Kinder länger an der Studie teilgenommen hätten, da sie nicht zwei Wochen bis nach der zweiten Impfung warten müssen, um in die Reihen der offiziell Geimpften aufgenommen zu werden.

Ich habe keine Erklärung dafür.

Wie gut hat der Impfstoff also knapp zwei Monate, nachdem die Kinder als „vollständig geimpft“ galten, gewirkt?

Laut CDC war der Impfstoff nach Anpassungen zu 31 % wirksam bei der Vorbeugung gegen „symptomatische und asymptomatische“ COVID in dieser Altersgruppe – bei weniger als zwei Monaten.

Aber wie wirksam war der Impfstoff im Alter von vier oder sechs Monaten? Und wie lange dauert es, bis wir uns im Bereich der negativen Wirksamkeit befinden?

Worauf werden die Medien achten, wenn sie versuchen, schnell eine Geschichte zu veröffentlichen?

Natürlich auf den letzten Absatz. In der Tat arbeiten sie wahrscheinlich an der Pressemitteilung.

Was steht in diesem letzten Absatz?

„Diese Studie liefert den Beweis, dass die Verabreichung von zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech wirksam ist, um sowohl asymptomatische als auch symptomatische SARS-CoV-2-Infektionen mit der Omikron-Variante bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5-15 Jahren zu verhindern. Alle in Frage kommenden Kinder und Jugendlichen sollten die empfohlenen COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand halten“.

Jetzt verstehen wir, warum die US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Impfstoffhersteller veranlasste, die Placebogruppe in allen COVID-Impfstoffstudien nach zwei Monaten zu impfen – die FDA hatte einen Wirksamkeitsstandard von 50 % festgelegt, um eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) zu erteilen, und je länger die Studien andauerten, desto geringer würde die Wirksamkeit sein.

Doch jetzt können FDA und CDC in Arizona nicht einmal die Wirksamkeit bei den 5- bis 11-Jährigen auf über 31 % bringen. Und in New York lag die Wirksamkeit in dieser Altersgruppe nach sieben Wochen bei 12 %.

Das entspricht nicht dem EUA-Standard.

Ich frage mich, wie sie den Nutzen der Impfung für Säuglinge und Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren überhaupt darstellen können.

Aber ich erwarte, dass unsere Bundesgesundheitsbehörden einen Weg finden werden.