Bargeldlos werden: Norwegens digitales Währungsprojekt wirft Fragen zum Datenschutz auf

Das kleine nordische Land Norwegen mag auf der globalen Krypto-Landkarte nicht besonders auffallen. Mit seinen 22 Anbietern von Blockchain-Lösungen sticht das Land nicht einmal auf regionaler Ebene hervor.

Da sich das Rennen um die Erprobung und Implementierung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) jedoch täglich beschleunigt, nimmt das skandinavische Land eine aktive Haltung zu seiner eigenen nationalen digitalen Währung ein. Tatsächlich gehörte es zu den ersten Ländern, die bereits 2016 mit der Arbeit an einer CBDC begannen.

Weg mit dem Bargeld

In den letzten Jahren haben einige norwegische Banken angesichts der Zunahme bargeldloser Zahlungsmethoden und der Besorgnis über illegale Transaktionen mit Bargeld die Bargeldoptionen ganz abgeschafft.

Im Jahr 2016 schlug Trond Bentestuen, damals leitender Angestellter der norwegischen Großbank DNB, vor, Bargeld als Zahlungsmittel im Land abzuschaffen:

Heute sind etwa 50 Milliarden Kronen im Umlauf, und [die Zentralbank des Landes] Norges Bank kann nur 40 Prozent davon nutzen. Das bedeutet, dass sich 60 Prozent der Geldverwendung jeglicher Kontrolle entziehen.

Ein Jahr zuvor hatte sich eine andere große norwegische Bank, Nordea, ebenfalls geweigert, Bargeld anzunehmen, so dass nur noch eine Filiale im Osloer Hauptbahnhof Bargeld ausgab.

Diese Stimmung verlief parallel zum Bitcoin-Enthusiasmus, da die DNB ihren Kunden den Kauf von BTC über ihre mobile App ermöglichte, lokale Gerichte forderten, dass verurteilte Drogenhändler ihre Geldstrafen in Kryptowährungen zahlen, und lokale Zeitungen diskutierten ausführlich über Investitionen in digitale Vermögenswerte.

Vergangenes Jahr umriss Torbjørn Hægeland, Direktor für Finanzstabilität bei der norwegischen Zentralbank Norges Bank, das Ziel des Projekts, die Verwendung von Bargeld im Land zu ersetzen:

Vor diesem Hintergrund sind der Rückgang der Bargeldnutzung und andere strukturelle Veränderungen im Zahlungssystem die Hauptantriebskräfte für das Projekt.

Die Versuchsphase des norwegischen CBDC wird bis Juni 2023 dauern und mit Empfehlungen der Zentralbank enden, ob die Implementierung eines Prototyps notwendig ist.

Ethereum ist der Schlüssel

Im September 2022 veröffentlichte die Norges Bank den Open-Source-Code für die Ethereum-gestützte digitale Währungssandbox. Die Sandbox, die auf GitHub verfügbar ist, soll eine Schnittstelle für die Interaktion mit dem Testnetzwerk bieten und Funktionen wie das Prägen, Brennen und Übertragen von ERC-20-Token ermöglichen.

Der zweite Teil des Quellcodes, der für Mitte September angekündigt ist, muss jedoch noch enthüllt werden. Wie in einem Blog-Beitrag angegeben, war die anfängliche Verwendung von Open-Source-Code kein „Signal, dass die Technologie auf Open-Source-Code basieren wird“, sondern ein „guter Ausgangspunkt, um in Zusammenarbeit mit Entwicklern und Allianzpartnern so viel wie möglich zu lernen.“

Zuvor hatte die Bank ihren wichtigsten Partner beim Aufbau der Infrastruktur für das Projekt bekannt gegeben – Nahmii, ein in Norwegen ansässiger Entwickler einer gleichnamigen Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum. Das Unternehmen arbeitet bereits seit mehreren Jahren an dieser Skalierungstechnologie für Ethereum und verfügt über ein eigenes Netzwerk und eigene Token. Derzeit nutzt das Testnetzwerk für das norwegische CBDC nicht das öffentliche Ethereum-Ökosystem, sondern eine private Version der Unternehmens-Blockchain Hyperledger Besu.

Ende 2022 wurde Norwegen Teil des Project Icebreaker, einer gemeinsamen Untersuchung mit den Zentralbanken von Israel, Norwegen und Schweden, wie CBDCs für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden können. Im Rahmen dieses Projekts werden die drei Zentralbanken ihre nationalen Proof-of-Concept-CBDC-Systeme miteinander verbinden. Der Abschlussbericht für das Projekt ist für das erste Quartal 2023 geplant.

Lokale Besonderheiten, universelle Probleme

Was die Hoffnungen und Befürchtungen betrifft, so ist das norwegische CBDC-Projekt unter anderem durch den nationalen regulatorischen Kontext geprägt. Wie seine geografischen Nachbarn ist Norwegen für seinen vorsichtigen Ansatz gegenüber dem Markt für digitale Vermögenswerte bekannt, mit hohen Steuern und dem relativ kleinen Umfang seines heimischen Krypto-Ökosystems – eine kürzlich durchgeführte Studie des EU Blockchain Observatory schätzte die gesamte Eigenkapitalfinanzierung auf bescheidene 26,9 Millionen US-Dollar.

Der norwegische Serienunternehmer Sander Andersen, der sein Fintech-Unternehmen kürzlich in die Schweiz verlegt hat, bezweifelt, dass das kommende Projekt friedlich mit der Kryptoindustrie koexistieren wird. Es gebe bereits mehr als genug Probleme für Tech-Unternehmer in dem Land, sagte er in einem Gespräch mit Cointelegraph:

Trotz der starken Infrastruktur des Landes für Unternehmer in anderen Branchen, wie niedrige Energiekosten und kostenlose Bildung, erstrecken sich diese Vorteile nicht auf den digitalen Bereich. Die Steuerlast, mit der digitale Unternehmen konfrontiert sind, macht es fast unmöglich, mit Unternehmen zu konkurrieren, die in wirtschaftsfreundlicheren Ländern ansässig sind.

Da digitale Währungen der Zentralbank das Potenzial haben, mit privaten Kryptowährungen zu konkurrieren, und das Ziel jeder Regierung darin besteht, Finanztransaktionen so streng wie möglich zu kontrollieren, sieht Andersen Norwegen nicht unter den Ausnahmen:

Das CBDC-Projekt der norwegischen Zentralbank kann auch eine Bedrohung für den rechtlichen Status privater Stablecoins in dem Land darstellen. Die Einführung eines CBDC könnte zu einer stärkeren Regulierung und Überwachung privater Stablecoins führen, was es für diese Unternehmen schwieriger machen würde, zu operieren.

Im Gespräch mit Cointelegraph klingt Michael Lewellen, Leiter der Lösungsarchitektur bei OpenZeppelin, einem Unternehmen, das seine Vertragsbibliothek zum Projekt der Norges Bank beisteuert, nicht so pessimistisch. Aus technischer Sicht, so betont er, spricht nichts dagegen, dass private Stablecoins neben CBDCs sowohl in öffentlichen als auch in privaten Ethereum-Netzwerken gehandelt und betrieben werden, insbesondere wenn sie gemeinsame, kompatible Token-Standards wie ERC-20 verwenden.

Aus politischer Sicht gibt es jedoch nichts, was Zentralbanken davon abhalten könnte, die Finanzaufsicht zu übernehmen und die KYC-Standards (Know Your Customer) durchzusetzen, und hier scheint der CBDC eine natürliche Entwicklung zu sein. Die Banken werden nicht tatenlos zusehen, wie das Blockchain-Ökosystem wächst, da es eine Menge Schattenbankaktivitäten auf der Kette gibt, so Lewellen weiter:

CBDCs ermöglichen Zentralbanken, eine bessere Kontrolle auszuüben und KYC-Regeln für CBDC-Inhaber durchzusetzen, während die Durchsetzung der gleichen Standards gegenüber Unternehmen, die nicht-staatliche Stablecoins verwenden, viel schwieriger ist.

Könnte der norwegische CBDC etwas Beruhigendes in Bezug auf die Privatsphäre der Nutzer bieten? Sowohl aus technologischer als auch aus strategischer Sicht ist das kaum möglich, so Lewellen. Heute gibt es keine ausgereifte Lösung, die den Schutz der Privatsphäre bei der Verwendung von CBDCs auf konforme Weise ermöglichen würde.

Jede nationale digitale Währung würde mit ziemlicher Sicherheit erfordern, dass jede Adresse mit einer Identität verknüpft wird, und zwar unter Verwendung von KYC und anderen Mitteln, die wir heute bei Banken sehen. Wenn die CBDC auf einem privaten Ledger basiert, wie es die Norges Bank gerade testet, bietet sie nicht nur weniger Privatsphäre für einen einzelnen Kunden, sondern auch weniger öffentliche Transparenz in Bezug auf Blockchains.