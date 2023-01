Senatorin legt Finger auf wunden Punkt: Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum

Das ist großer Blödsinn. Es ist ein einziger großer Vergnügungspark. So beschrieb der australische Senator Alex Antic auf Sky News das Weltwirtschaftsforum in Davos. „Sie haben Davos in einen globalistischen Vergnügungspark verwandelt“.

Nach Ansicht der Senatorin geht es beim Weltwirtschaftsforum um die Entmenschlichung der Bevölkerung durch die Digitalisierung. „Es geht um Kontrolle. Von außen sieht alles normal aus. Sie sehen Menschen in schicken Anzügen, die miteinander reden. Diese Eliten denken, sie wüssten, was gut für Sie ist.

Der australische Senator Alex Antic… Beim Weltwirtschaftsforum geht es um die Entmenschlichung der Bevölkerung. Die Globalisten nutzen Pandemien und den Klimawandel, um Notstandsmaßnahmen zu ermöglichen und die Kontrolle zu übernehmen…

Australian Senator Alex Antic… The World Economic Forum is about dehumanizing the population. The globalist are using pandemics and climate change to enable emergency acts to bring in control…