Mitbegründer von Greenpeace hat die Nase voll vom Klima-Luft-Geplänkel

In Australien ist es für diese Jahreszeit bemerkenswert kühl. Sydney und Melbourne erleben den kältesten Sommer seit 140 Jahren. Im vergangenen Jahr wurden unzählige Rekorde gebrochen, und auch das Jahr 2023 hat kalt begonnen.

Sogar der Fernsehsender ABC, der sich normalerweise mit Berichten über die Erwärmung brüstet, spricht von einem „seltenen Jahr ohne ‚heißes‘ Wetter“. In Sydney ist es im Durchschnitt an 15,2 Tagen im Jahr wärmer als 30 Grad Celsius. Im vergangenen Jahr wurde diese Temperatur fast nie erreicht. Das ist „außergewöhnlich selten“.

Am 21. Februar 2022 erreichte die Temperatur in Sydney zuletzt 30 Grad. Und im gesamten Jahr 2022 gab es in der Stadt keinen einzigen „heißen“ Tag (32 Grad). Seit 2019 ist die Zahl der Tage mit über 30 Grad in Sydney im freien Fall.

„Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass CO₂ zu einem Anstieg der Temperaturen führt“, antwortete Greenpeace-Mitbegründer Patrick Moore auf Twitter. „Wir sind jedoch dabei, Billionen in die Reduzierung von CO₂ zu investieren. Wir begehen wirtschaftlichen Selbstmord ohne triftigen Grund“.

Sydney and Melbourne, Australia are having the coldest summer in 140 years. There is zero evidence that CO2 is causing temperature increase. Yet we are poised to spend $trillions to reduce CO2. We are committing economic suicide for no good reason.https://t.co/ooyrKmhDMt pic.twitter.com/VTJErLFGTQ