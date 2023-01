Russland und die WHO: Eine missbräuchliche Beziehung

Die Ergebnisse liegen vor: Unterwürfiger Gehorsam gegenüber der Weltgesundheitsorganisation ist nicht sehr gut für die Gesundheit.

Beweisstück A: Die Russische Föderation.

Die Zeitschrift Sovershenno Sekretno (Top Secret) hat die Einzelheiten veröffentlicht, die wir im Folgenden auszugsweise wiedergeben; zu Ihrer Erleichterung finden Sie hier die wichtigsten Punkte des Artikels mit Links zu Artikeln, die wir zu diesen Themen geschrieben haben:

Russland steht vor einer schweren demografischen Krise

Die „optimierte“ Medizin und die Aussetzung der medizinischen Routineversorgung zur „Bekämpfung des Virus“ hat katastrophale Folgen

Die Geburtenrate in Russland ist rückläufig, und 9 Monate nach Einführung der Impfpflicht war ein deutlicher Rückgang der Geburten zu verzeichnen.

Die russische Regierung hält Daten über Komplikationen nach der Impfung zurück (oder erhebt sie nicht).

Trotz der völligen Intransparenz des Gesundheitsministeriums haben russische Ärzte und Wissenschaftler schwerwiegende unerwünschte Wirkungen im Kontext der COVID-Impfung dokumentiert.

Es hat noch keine einzige offizielle Untersuchung darüber gegeben, warum Russland in den letzten zwei Jahren eine rekordverdächtige Übersterblichkeit und einen Bevölkerungsrückgang erlitten hat.

Die „Empfehlungen“ der WHO und anderer globaler Organisationen beschleunigen die Zerstörung des russischen Gesundheitssystems.

Russland muss die WHO verlassen. Heute.

Einige dieser Themen wurden in Russland sogar in den Mainstream-Nachrichten behandelt. Natürlich, so die offizielle Darstellung, wird die Impfung die Russen vor Fortpflanzungsproblemen schützen (was vom russischen Gesundheitsminister und WHO-Exekutivratsmitglied Michail Muraschko bestätigt wurde):

Und nun zum Hauptereignis:

Demografische Lücke?

Von Olga Sotina, 20.01.2023

Russland stirbt rapide aus. Zu diesem schockierenden Schluss kommen Demografen, die sich auf die von Rosstat veröffentlichten Zahlen berufen. Nach den bisher vorliegenden Daten könnte die Bevölkerung unseres Landes bis Ende 2022 um 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen abnehmen. So wurden in den zehn Monaten des vergangenen Jahres 1,092 Millionen Babys geboren, das sind 6,2 % weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021, während die relative Geburtenrate – 9 Kinder pro 100 000 Einwohner – den niedrigsten Stand seit 2001 erreicht hat.

Analysten zufolge ist ein Anstieg der Geburtenrate im kommenden Jahr 2023 nicht zu erwarten, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass uns schon im nächsten Jahrzehnt eine echte demografische Katastrophe erwartet.

Experten sind sich einig, dass dies eine natürliche Folge einer langfristigen Politik der Optimierung der Medizin, des Abbaus des sozialen Umfelds, der Armut und des Mangels an Vertrauen in die Zukunft ist.

Heute übersteigt in 43 Regionen die Sterberate die Geburtenrate um das Anderthalb- bis Dreifache, und niemand an der Spitze schlägt deswegen Alarm, niemand spricht die Tatsache der monströsen Entvölkerung Russlands auch nur öffentlich aus.

„Ich möchte sagen, dass in unserem Land ein völliges Unverständnis für das demografische Problem herrscht, auch auf der Ebene der Regierung der Russischen Föderation. In den zwei Jahren, die unter COVID verstrichen sind (2020-2021), belief sich die Übersterblichkeit in Russland auf genau 1 Million Menschen. Dies übersteigt die durchschnittliche Zahl der Todesfälle, die in den vergangenen fünf Jahren bis 2020 beobachtet wurden“, sagte Juri Krupnow, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Instituts für Demografie, Migration und regionale Entwicklung, gegenüber Reportern. „Und es wird überhaupt nicht darüber gesprochen! Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass weder eine Regierungskommission noch eine Kommission in der Staatsduma eingerichtet wurde, die eine sorgfältige Analyse hätte vornehmen müssen. Nicht eine einzige Seite eines offiziellen Berichts oder einer Mitteilung!“

Und das, obwohl die schrecklichen Übersterblichkeitszahlen nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern aus den Berichten des Föderalen Staatlichen Statistikdienstes stammen.

Was war die Ursache für den Tod dieser Menschen?

Die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa hat bei ihren Informationsveranstaltungen während der so genannten Pandemie – die übrigens nie offiziell angekündigt wurde – erklärt, dass die Hälfte aller Todesfälle in Russland auf das Coronavirus zurückzuführen ist. Gehen wir davon aus, dass dies zutrifft. Was war dann für die andere Hälfte verantwortlich?

„Ich kann zwei Faktoren nennen, die die russische Demografie verschlechtert haben, und wenn sie nicht für die gesamte Million zusätzlicher Todesfälle verantwortlich sind, so doch zumindest für bis zu zwei Drittel von ihnen. Der erste Faktor sind merkwürdigerweise die enormen Investitionen in die Behandlung von COVID. Was bedeutet das? Da sich die Behörden auf die Bekämpfung von COVID konzentrierten, wurde die Behandlung anderer Krankheiten – die natürlich nicht verschwunden sind – praktisch auf Null gesetzt“, meint Juri Krupnow. „Der zweite Faktor sind die unprofessionellen Hoffnungen, die in die Impfung gesetzt wurden, was uns daran hinderte, die Natur der Krankheit und die wahren Ursachen der [COVID-bedingten] Todesfälle zu verstehen. Und die Impfung hat bei uns einfach nicht funktioniert, sie hat die Dinge vielleicht sogar verschlimmert!“

Wie wir wissen, gibt es keine Statistiken über geimpfte Russen und Nebenwirkungen nach diesem bekannten Verfahren. Und es ist verständlich, warum: Jemand müsste die Verantwortung für die überhöhte Sterblichkeitsrate und die drastische Verschlechterung der Gesundheit der Nation, einschließlich der reproduktiven Gesundheit, übernehmen.

Laut Statistik ist die Geburtenrate in Russland im Juni und Juli 2022 im Vergleich zu den Vormonaten stark zurückgegangen. Zufall oder nicht, aber dies geschah nur 9 Monate nach dem Beginn der massiven und harten Zwangsimpfungen gegen COVID-19. Es ist unmöglich, einen Zusammenhang zu beweisen. Aber die Tatsache bleibt bestehen. Und das muss berücksichtigt werden.

Darüber hinaus haben viele angesehene Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass niemand die Auswirkungen der neuen Gen-Impfstoffe auf die Fortpflanzungsfunktion untersucht hat.

„Ich kann meine Hand nicht auf mein Herz legen und sagen, dass es keine Folgen geben wird. Wir wissen, dass es bei Mädchen und jungen Männern Komplikationen gibt, sehr ernste Komplikationen“, sagte Vitaly Zverev, wissenschaftlicher Direktor des nach Mechnikov benannten Forschungsinstituts der Föderalen Staatlichen Haushaltswissenschaftlichen Institution für Impfstoffe und Seren, im Jahr 2021. […]

Effektive Manager des Gesundheitsministeriums versicherten uns jedoch, dass die Medikamente „absolut sicher“ seien. Und das tun sie auch weiterhin, indem sie sich auf die „WHO-Empfehlungen“ berufen. Und das, obwohl diese „Empfehlungen“ uns mit dem physischen Aussterben bedrohen. […]

Um ehrlich zu sein, ist es nicht klar, warum wir heute, wo uns gesagt wird, dass Russland für seine Souveränität kämpft, immer noch Mitglied der WHO sind und uns an zweifelhafte internationale Abkommen halten, die uns an den Rand des Abgrunds führen. Ist Russland wirklich bereit, sich weiter in die von den Globalisten vorgegebene Richtung zu bewegen, in Richtung seiner eigenen Zerstörung?

„Russland ist nicht nur bereit, es erfüllt auch gerne die Wünsche der unfreundlichsten Staaten“, sagt Juri Krupnow, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Instituts für Demografie, Migration und regionale Entwicklung. „In der Geschichte sind schon viele Völker verschwunden“.

Die Russen werden also verschwinden. Aber das Gebiet wird bleiben: schönes, gutes Land, viele Mineralien. Aber die Russen werden sich nicht als Egoisten erweisen, sondern als echte Altruisten, die sich ganz der Menschheit verschrieben haben.

Indem wir die Institution der Familie zerstört haben und keine Kinder bekommen, erfüllen wir perfekt die Wünsche unfreundlicher Länder und fahren sogar vor der Lokomotive.

Wie wir im August schrieben:

Die russische Regierung hat keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, um ihre eigene „Gesundheitspolitik“ zu überprüfen, selbst nachdem Russland im Jahr 2021 einen natürlichen Bevölkerungsrückgang von 1,04 Millionen Menschen zu verzeichnen hatte – ein noch nie dagewesener, rekordverdächtiger Verlust an Menschenleben, schlimmer als in den 90er-Jahren, als Russland einen völligen sozioökonomischen Zusammenbruch erlitt. Diese nicht gerade glänzenden Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ sind doch sicher zumindest einen Bericht der Staatsduma wert, der die COVID-Maßnahmen des Landes untersucht? Etwas ist eindeutig schief gelaufen – aber was?

Warum stellt die russische Regierung diese Fragen nicht?

Fragen, Fragen ….

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)