Die 20 erbärmlichste PR-Momente von Zelensky

Caitlin Johnstone

Der Stellvertreterkrieg des US-Imperiums in der Ukraine hat viele atemberaubende Beispiele für imperialistische Soziopathie, propagandistische Unverfrorenheit und dreistes journalistisches Fehlverhalten hervorgebracht, die wir an dieser Stelle schon oft besprochen haben. Aber einer der erschütterndsten und entwürdigendsten Aspekte der weltumspannenden narrativen Kontrollkampagne, die diesen Krieg umgibt, ist die Art und Weise, wie der Präsident des Landes, Volodymyr Zelensky, in ein allgegenwärtiges Unternehmensmaskottchen für die aggressivste Werbekampagne aller Zeiten verwandelt wurde. Die Art und Weise, wie die mächtigsten Institutionen der westlichen Welt ihre Marionette allen vor die Nase gesetzt haben, um den Stellvertreterkrieg des Imperiums zu verkaufen, stellt Ronald McDonald in den Schatten.

Hier sind 20 der krassesten Momente, in denen Zelensky von der PR-Abteilung des Establishments benutzt wurde, um den McProxy War in der westlichen Welt zu vermarkten, in keiner bestimmten Reihenfolge.

Ein Republikaner im Repräsentantenhaus bringt einen Gesetzesentwurf ein, um eine Büste von Zelensky im US-Kapitolgebäude aufzustellen

House Republican Introduces Resolution to Place Bust of Zelensky in the Capitol

Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) and other conservative GOP members blasted the idea

by Dave DeCamp@DecampDave @RepMTG @RepThomasMassie #Zelensky #Zelenskyy #Ukraine https://t.co/E62LAoSOdK pic.twitter.com/7kF0keUkWl — Antiwar.com (@Antiwarcom) January 12, 2023

Dave DeCamp von Antiwar schreibt:

Der Abgeordnete Joe Wilson (R-SC) hat diese Woche einen Gesetzesentwurf eingebracht, der eine Büste des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Hausflügel des US-Kapitols aufstellen würde, eine Idee, die von konservativeren GOP-Mitgliedern stark kritisiert wurde.

Das gefälschte, nach einem Hollywood-Actionhelden klingende Zitat „Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit“.

Die einzige Quelle für dieses Zitat war ein einzelner, nicht namentlich genannter US-Regierungsbeamter, doch zahlreiche Mainstream-Medien berichteten es als Tatsache, anstatt es als unbegründeten Unsinn zu ignorieren, der es ganz offensichtlich war, und nun ist es Teil der offiziellen Darstellung.

It was clear Ukraine was going to be the phoniest, most PR-intensive proxy war of all time when the entire mainstream press started baselessly ascribing a Hollywood action hero-sounding quote to Zelensky that he never actually said. pic.twitter.com/r6Ubq38SEf — Caitlin Johnstone (@caitoz) December 2, 2022

Das Vogue-Titelshooting

wartime vogue photo shoots. very serious. let’s keep sending ukraine weekly billion dollar aid packages to protect “democracy.” don’t question it. pic.twitter.com/MXVaW16K0y — Logan Hall (@loganclarkhall) July 26, 2022

Time Magazine Person des Jahres

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Star Wars: Angriff der Drohnen

Der Star Wars-Schauspieler Mark Hamill hat sich Präsident Zelensky angeschlossen, um Geld für Drohnen zur Bekämpfung Russlands zu sammeln, das der Schauspieler mit dem „bösen Imperium“ aus den Filmen verglich

The Star Wars actor Mark Hamill has joined President Zelensky to raise money for drones to fight Russia, which the actor compared to the “evil empire” from the films https://t.co/OZKUHwcf9S — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 30, 2022

Zelensky hält eine Rede bei der Verleihung der Golden Globes

I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.

It is now 2023. The war in 🇺🇦 is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win. pic.twitter.com/u7pHr0u0lq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2023

Zelensky hält eine Rede bei den Grammys

⚡️Ukrainian artists, Zelensky address audience at the Grammys.



President Volodymyr Zelensky addressed the audience in a pre-recorded video, wherein he said:“We are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. The dead silence. Fill the silence with your music.” pic.twitter.com/DrUzTNqsDO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 4, 2022

Zelensky erhält einen Academy Award von Schauspieler Sean Penn

Zelensky spricht auf dem Weltwirtschaftsforum

President Volodymyr Zelensky, addressing the World Economic Forum in Davos, Switzerland, invited business leaders whose companies are leaving Russia to bring their firms to Ukraine to help rebuild his country.https://t.co/TV1uaCa2Tw pic.twitter.com/KyYA3PU22U — The New York Times (@nytimes) May 23, 2022

Zelensky hält eine Rede und läutet die Glocke der New York Stock Exchange

Ukrainian President Zelenskiy kicked off trading at the New York Stock Exchange by remotely ringing the opening bell pic.twitter.com/2nsQY0A760 — Reuters (@Reuters) September 6, 2022

Zelensky hält eine Rede bei der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe (wahrscheinlich)

Wir werden nie erfahren, ob Zelenskiy aufgrund der berüchtigten Bilderberg-Geheimhaltung tatsächlich einen Videoauftritt absolviert, aber The Guardian berichtete im Vorfeld des Treffens, dass er dies wahrscheinlich tun wird:

Der Konferenzraum ist mit Videobildschirmen ausgestattet, damit schüchterne Würdenträger virtuell anwesend sein können, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskiy für einen Beitrag im T-Shirt zu den Gesprächen heranzoomen wird. Nur wenige Tage zuvor traf sich Zelenskiy mit einem Bilderberger und dem Vertreter des US-Geheimdienstes Alex Karp, der Palantir leitet, die berüchtigte, von der CIA finanzierte Firma für Überwachung und Datenanalyse.

Zelensky hält eine Rede bei den Filmfestspielen von Cannes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky intervient en direct de Kiev pour la cérémonie d’ouverture du 75e @Festival_Cannes.



DIRECT ▶ https://t.co/RrJLcnrtd4#Cannes2022 pic.twitter.com/mn15iiIW0W — France 2 (@France2tv) May 17, 2022

Zelensky hält eine Rede auf dem Glastonbury-Festival

President Volodymyr Zelensky addressed the Glastonbury Festival on June 24.



"Glastonbury is the greatest concentration of freedom these days," he said, calling on attendees to spread the truth about Russia's war and donate to support Ukrainians.



Video: Glastonbury/Twitter pic.twitter.com/cExzOi41xr — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 24, 2022

Das seltsame Hologramm Zelensky auf dem Founders Forum in Großbritannien

⚡️Zelensky addresses Founders Forum in U.K. as hologram.



President Volodymyr Zelensky appeared as a hologram at the Founders Forum, a gathering of tech entrepreneurs in the U.K., to call on Europe's tech leaders to help rebuild Ukraine and to announce a "digital lend-lease." pic.twitter.com/RurjCpPqxS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 16, 2022

Treffen von Zelensky mit Ben Stiller

Der Auftritt der ukrainischen Flagge im US-Kongress

Der bizarre Biden-Zelensky-Zeitlupen-Action-Helden-laufen-vor-einer-Explosion-weg-Videoclip

In Ukraine's fight against Russia's unprovoked, unjustified war, I’m proud to say they have not stood alone.



And on my watch, they never will. pic.twitter.com/2RV8dyXHxr — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Gast in der Show von David Letterman

Der obligatorische Bono-Psyop

Following a personal invitation from Ukraine president Volodymyr Zelensky, U2’s Bono and the Edge visited Kyiv Sunday to perform an acoustic concert in one of the city’s subway stations-turned-bomb shelters https://t.co/ZT7lvH0X6F — Rolling Stone (@RollingStone) May 8, 2022

Ehrenvolle Erwähnung: Zelensky trifft sich mit dem CEO von BlackRock, Larry Fink, um beim „Wiederaufbau“ (sprich: Aufkauf) der Ukraine zu helfen

BlackRock to "rebuild" Ukraine. This is going to make the neoliberalism and privatization the U.S. inflicted on post-Soviet Russia look like child's playhttps://t.co/IOm6XckVDo — Jordan (@JordanChariton) December 28, 2022

Ehrenvolle Erwähnung: DC-Party in der ukrainischen Botschaft, die offen vom militärisch-industriellen Komplex der USA ausgerichtet wird

A Ukrainian Embassy reception was sponsored by Northrop, Lockheed and Raytheon, reports @mideastXmidwest. (Not The Onion) https://t.co/U89y7gER8v pic.twitter.com/fNzika6utb — Eli Clifton (@EliClifton) December 16, 2022

Haben die Leute noch nicht genug davon, dass ihre Intelligenz beleidigt wird?