Die Epidemie des #PlötzlichenSterbens

Warum wendet sich die Öffentlichkeit ominösen Erklärungen für Tragödien wie Damar Hamlins Zusammenbruch zu? Zwei Ärzte erklären es.

Warum sterben so viele Menschen, viele von ihnen recht jung und scheinbar bei bester Gesundheit, plötzlich? Heutzutage sind die Nachrichten über solche Ereignisse so unausweichlich, dass sie wie eine Epidemie wirken.

Der vielleicht bekannteste Fall war der Beinahe-Tod des 24-jährigen Footballspielers Damar Hamlin von den Buffalo Bills, der im nationalen Fernsehen übertragen wurde. Hamlin erlitt nach einem Routine-Hit während eines Spiels Anfang des Monats einen Herzstillstand. Er wurde schließlich durch schnelle medizinische Hilfe gerettet. Doch auf dem Weg vom Spielfeld zum Krankenhaus wurde Hamlin zu einem starken politischen Symbol.

In den sozialen Medien brachten prominente Experten und Aktivisten – die meisten auf der Rechten, aber auch einige auf der Linken – Hamlins Verletzung mit dem Covid-Impfstoff in Verbindung. „Vor 2021 war es NICHT normal, dass Sportler auf dem Spielfeld zusammenbrachen. Dies wird zu einem unbestreitbaren (und äußerst besorgniserregenden) Muster“, twitterte Lauren Witzke, die republikanische Kandidatin für den Delaware-Senat im Jahr 2020. In den sozialen Medien gab es ähnliche Spekulationen.

Eine beunruhigte, verunsicherte Öffentlichkeit wendet sich zunehmend einer einzigen, ominösen Erklärung für solche Ereignisse zu: Covid-Impfungen, insbesondere jene von Pfizer und Moderna, die die neue mRNA-Technologie verwenden.

Auf Twitter verfolgt eine aktive Subkultur unter dem Hashtag #DiedSuddenly solche unerwarteten Todesfälle – ein jugendlicher Basketballspieler, der tot umfällt; ein Leichtathletikstar, der auf dem Spielfeld zusammenbricht; eine junge Lehrerin, die vor ihrer Klasse an einem Herzinfarkt stirbt – und unterstellt, dass Impfstoffe die Ursache sind. Eine diskreditierte Anti-Impfstoff-Dokumentation, Died Suddenly, wurde Berichten zufolge von Millionen gesehen. Und in der Nacht von Hamlins Zusammenbruch stellte Fox News-Moderator Tucker Carlson unter Bezugnahme auf eine angebliche Studie über plötzliche Todesfälle unter europäischen Sportlern die entlarvte Behauptung auf, dass es seit Beginn der Impfkampagne insgesamt mehr als 1.500 Herzstillstände gegeben hat… und zwei Drittel davon waren tödlich.

Ist an diesen Behauptungen etwas Wahres dran? Ist die Öffentlichkeit zu Recht besorgt? Fallen tatsächlich mehr gesunde Menschen tot um als üblich – oder handelt es sich hier lediglich um ein Bestätigungsphänomen? Können wir alles, was unter dem Schlagwort „plötzlich gestorben“ läuft, als Verschwörungstheorie abtun? Und wie sollen wir verstehen, warum sich so viele Amerikaner zu dieser Erklärung hingezogen fühlen?

Zumindest ein Teil der Antwort auf die letzte Frage ist das gravierende Informationsdefizit zu diesem Thema, das wir mit diesem Aufsatz beheben wollen. Einer von uns ist ein praktizierender Kardiologe (John Mandrola). Der andere ist ein praktizierender Hämatologe und Professor für Epidemiologie (Vinay Prasad).

Die Karten liegen auf dem Tisch: Wir sind der Meinung, dass die Impfstoffe ein wichtiges Instrument zur Verhinderung schwerer Erkrankungen und Todesfälle bei gefährdeten Menschen sind – insbesondere bei älteren Menschen und Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen. Aber wir sind besorgt darüber, dass unsere Bundesbeamten rücksichtslos weiter darauf drängen, dass jeder ab fünf Jahren mehrere Covid-Impfungen erhält, obwohl es immer mehr Beweise dafür gibt, dass diese Impfstoffe nicht für alle geeignet sind. Wir sind auch besorgt über die Art und Weise, wie die Nebenwirkungen des Impfstoffs, insbesondere bei jungen Männern, heruntergespielt wurden.

Aus diesen und anderen Gründen sind wir für Transparenz und Ehrlichkeit gegenüber einer Öffentlichkeit, die das Vertrauen in unsere wichtigen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen verloren hat.

Was sind die Nebenwirkungen des Impfstoffs?

Wenn Sie zu den vielen Millionen Amerikanern gehören, die geimpft wurden, hatten Sie wahrscheinlich kurzfristige Nebenwirkungen wie einen Tag im Bett, Armschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen – alles übliche Reaktionen auf viele Impfstoffe. Die Covid-19-Impfstoffe wurden jedoch mit schwerwiegenderen Ereignissen in Verbindung gebracht.

Kurz nach der Markteinführung wurden die von Johnson & Johnson und AstraZeneca entwickelten Impfstoffe (die eine andere Technologie als Pfizer und Moderna verwenden) mit einer Gerinnungsstörung in Verbindung gebracht, die bei einer kleinen Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter zu tödlichen Schlaganfällen führte. Die Erkrankung ist so schwerwiegend, dass ihr eindeutiger Zusammenhang mit den Impfstoffen relativ schnell entdeckt wurde, obwohl die Häufigkeit äußerst gering ist. Wir haben beide schon früh dafür plädiert, die J&J-Impfung für Frauen unter 55 Jahren stark einzuschränken, wenn nicht sogar ganz zu verbieten. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es für diese Altersgruppe eine sicherere Alternative (die mRNA-Impfstoffe) gab und dass die Nebenwirkung der Gerinnung absolut katastrophal war.

Für sehr junge Frauen oder für Frauen, die sich von einer Covid-19-Infektion erholt hatten, hielten wir es für besser, den Impfstoff ganz wegzulassen, als sich mit J&J zu impfen. Das Sicherheitssignal für diese Impfung wurde im April 2021 festgestellt, aber erst im darauffolgenden Dezember hat die Food and Drug Administration (FDA) die sanfte Maßnahme ergriffen, den Impfstoff aus der Prioritätenliste zu streichen, obwohl sie noch weiter hätte gehen und ihn aus dem Verkehr ziehen müssen.

Die meisten geimpften Amerikaner erhalten jedoch entweder den Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff, und es ist die seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkung dieser Impfungen, die in der Öffentlichkeit die meisten Bedenken hervorruft. Bei dieser Nebenwirkung handelt es sich um Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels. Fast alle Anschuldigungen im Zusammenhang mit #DiedSuddenly deuten auf eine Verletzung durch eine impfstoffinduzierte Myokarditis hin.

Myokarditis ist keine Bagatelle. Häufig ist ein Krankenhausaufenthalt erforderlich, und nach der Entlassung müssen die Patienten Einschränkungen in Bezug auf sportliche Aktivitäten und Belastungen hinnehmen.

Wie häufig ist diese Nebenwirkung?

Zunächst taten die Gesundheitsbehörden die Bedenken hinsichtlich einer Myokarditis ab. Doch selbst nachdem sie die Existenz einer impfstoffbedingten Myokarditis anerkennen mussten, spielten sie deren Bedeutung weiterhin herunter. In einer gemeinsamen Erklärung der CDC und des Gesundheitsministeriums vom Oktober 2021 hieß es zu dieser Erkrankung: „Nur eine äußerst geringe Anzahl von Menschen wird nach der Impfung daran erkranken. Wichtig ist, dass die meisten Fälle mild verlaufen und die Betroffenen sich oft von selbst oder mit minimaler Behandlung erholen.“

Einige Experten beriefen sich auf Studien, aus denen hervorging, dass das Risiko sehr gering ist – es liegt bei 1 von 100.000 Geimpften. Solche Schätzungen waren zwar richtig, verbargen aber eine entscheidende Nuance: Myokarditis nach einer Impfung tritt bei gesunden jungen Männern viel häufiger auf – Schätzungen zufolge bis zu 30 Mal häufiger. Der Unterschied in der Häufigkeit der Myokarditis in dieser Bevölkerungsgruppe ist von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn man bedenkt, dass junge Menschen das geringste Risiko für schwere Komplikationen durch das Virus selbst haben.

Das Risiko, an Myokarditis zu erkranken, steigt nach der zweiten Impfstoffdosis, und Moderna ist häufiger betroffen als Pfizer. Daher haben einige europäische und skandinavische Länder die Anwendung von Moderna bei Personen unter 30 Jahren eingeschränkt.

In diesem Winter empfahl die dänische Gesundheitsbehörde Auffrischungsimpfungen nur für Personen über 50 Jahren und für Personen unter 50 Jahren, die an bestimmten Krankheiten leiden. Personen unter 18 Jahren werden keine Covid-19-Impfstoffe angeboten (mit begrenzten Ausnahmen), denn, so die Behörde, „Kinder und Jugendliche erkranken selten schwer an der Omikron-Variante von Covid-19“. Die britische Regierung hat auch die Auffrischungsimpfung im Herbst 2022 auf Erwachsene über 50 Jahre beschränkt.

Inzwischen sollten wir eigentlich eine bessere Vorstellung davon haben, wie häufig Herzentzündungen bei Menschen zwischen 16 und 30 Jahren auftreten, die den Impfstoff von Pfizer erhalten. Die FDA ermächtigte Pfizer, eine Studie an dieser Bevölkerungsgruppe durchzuführen, um nach subklinischer Myokarditis zu suchen. Die Studie sollte Ende letzten Jahres veröffentlicht werden, aber bis heute gibt es keine Neuigkeiten zu diesem dringenden Thema. Das Ausbleiben dieser Daten ist bemerkenswert angesichts einer kürzlich veröffentlichten Studie aus Thailand, in der über einen Fall von Myokarditis und sieben Fälle von erhöhten Herzenzymen bei 300 Jugendlichen berichtet wurde, die zwei mRNA-Impfungen erhalten hatten.

Zwei weitere Studien, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden, geben Anlass zur Sorge über den Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen und Myokarditis. Eine Gruppe in Harvard untersuchte das Blut von Kindern, die nach einer Covid-19-Impfung wegen Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und verglich es mit dem Blut gesunder Kinder ohne Myokarditis, die ebenfalls geimpft worden waren. Das wichtigste Ergebnis war überraschend und unerwartet: Bei den Kindern mit Myokarditis war das zirkulierende Covid-19-Spike-Protein, das durch den Impfstoff erzeugt wird, stark erhöht. Dies deutet darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber dem Spike-Protein ein kausaler Faktor für die durch den Impfstoff verursachte Myokarditis sein könnte.

Die zweite Studie aus Deutschland berichtete über die Autopsieergebnisse von 25 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach einer Covid-19-Impfung unerwartet gestorben waren. Bei vier Personen schien eine akute Myokarditis die Todesursache zu sein. Bei den vier Betroffenen handelte es sich vor allem um ältere Erwachsene. Diese Ergebnisse sind nicht endgültig, aber die Autoren forderten ausführlichere Studien, um die Möglichkeit tödlicher Nebenwirkungen des Impfstoffs zu untersuchen.

Neben der Myokarditis sind in jüngster Zeit auch zwei potenzielle Sicherheitssignale aufgetreten. Der eine besagt, dass die ursprünglichen Impfstoffe von Pfizer und Moderna das Risiko von Blutgerinnseln in der Lunge mit sich bringen können. Das andere ist, dass die kürzlich von Pfizer herausgegebene bivalente Auffrischungsimpfung – eine Impfung, die zusätzlichen Schutz gegen den Omikron-Stamm des Virus bietet – mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko bei Personen über 65 Jahren in Verbindung gebracht werden kann.

Wir hoffen, dass sich diese Signale als harmlos herausstellen. Aber es ist die Pflicht unserer Gesundheitsbehörden, etwas anders zu machen als in der letzten Zeit, d. h. sie sollten diese Beweise gründlich untersuchen und dann ihre umfassenden Ergebnisse der Öffentlichkeit mitteilen und alle Daten zur Verfügung stellen, damit unabhängige Wissenschaftler sie selbst analysieren können.

Wenn jemand einen Herzstillstand erleidet, wie kann man dann die Ursache erkennen?

Es ist schwierig – manchmal sogar unmöglich – die Ursache dafür zu finden, warum eine scheinbar gesunde Person plötzlich an einem Herzstillstand stirbt. Wenn jemand einen Herzstillstand überlebt und stabilisiert wird, wie es bei Damar Hamlin glücklicherweise der Fall war, ordnen die Ärzte eine Reihe von Tests an, um die Ursache zu ermitteln. Zu den Ursachen können auch Erkrankungen gehören, die nichts mit der Impfung zu tun haben, wie anatomische Anomalien oder übermäßig verdickte Herzwände.

Eine Myokarditis ist zwar im Allgemeinen nicht tödlich, kann aber dennoch auftreten. Wenn dies der Fall ist, wird der Tod durch einen superschnellen Herzrhythmus verursacht, der als ventrikuläre Tachykardie/Ventrikelflimmern bezeichnet wird. VT/VF, wie wir es nennen, kann kurz nach der Erkrankung an Myokarditis auftreten. Sie kann aber auch mehr als sechs Monate nach dem scheinbaren Abklingen der Erkrankung auftreten. In diesem Fall besteht das Problem darin, dass Narbengewebe, das als Reaktion auf die Herzentzündung entstanden ist, die Ursache für die Rhythmusstörungen sein kann. Das ist einer der Gründe, warum wir überzeugt sind, dass selbst die kleinste Entzündung im Herzen ernsthaft behandelt werden sollte.

Der Zusammenhang zwischen dem Impfstoff, einer Herzentzündung und einem Herzstillstand ist jedoch recht schwierig herzustellen.

Nehmen wir das folgende theoretische Beispiel: Ein junger Mann wurde am 1. Januar gegen Covid-19 geimpft, hatte am 10. Januar Brustschmerzen und eine Herzmuskelentzündung, erlitt am 15. Januar einen Herzstillstand und überlebte. Einige Tage später zeigte eine MRT-Untersuchung des Herzens Hinweise auf eine Herzentzündung. In diesem Fall würden die meisten Ärzte mit gutem Gewissen sagen, dass dies eine Reaktion auf den Impfstoff war. Wenn aber ein anderer junger Mann eine ähnliche Impfung und Herzrhythmusstörungen hatte, bei den Untersuchungen hingegen nichts gefunden wurde, was auf eine Entzündung hindeutet, dann konnte die Ursache nicht ohne Weiteres auf den Impfstoff zurückgeführt werden.

Zum Zeitpunkt von Hamlins Herzstillstand gingen viele Kardiologen, die sich öffentlich zu dem Fall äußerten, davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Commotio Cordis handelte, ein seltenes Ereignis, bei dem ein stumpfer Schlag auf den Brustkorb bei einem gesunden Herzen einen Herzstillstand verursacht. Dies bleibt Spekulation, denn bis heute haben Hamlins Ärzte ihre Einschätzung nicht veröffentlicht.

Aber nehmen wir an, der Patient hat nicht überlebt. Diese Art von plötzlichem Tod bei einem jungen Menschen würde eine Autopsie erforderlich machen. Wie die deutsche Studie gezeigt hat, sollte eine Autopsie eine akute Entzündung des Herzens aufdecken können. Aber eine kleine Narbe, die Jahre zuvor aufgetreten ist und die Ursache für das Kammerflimmern war, könnte übersehen werden.

Woran würde man erkennen, dass mehr Menschen plötzlich sterben als erwartet?

Es hat schon immer tragische und unerwartete Todesfälle von offensichtlich gesunden jungen Menschen gegeben. Und auch wenn es den Anschein hat, dass es jetzt mehr solcher Fälle gibt, sagt das nichts darüber aus, ob es wirklich eine Zunahme gibt. Zum einen ist das Interesse an diesem Thema so groß, dass Fälle in den Nachrichten auftauchen, die vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht aufgetreten wären.

In einem kürzlich erschienenen Meinungsartikel im Wall Street Journal wurde behauptet, dass es in den Jahren 2020 und 2021 viele „überzählige Todesfälle“ gab, d. h. mehr als die normalerweise erwartete Zahl, die nicht auf Covid zurückzuführen waren. Diese nicht auf Covid zurückzuführenden Todesfälle waren auffallend hoch, 30 Prozent über den Erwartungen, so die Autoren, für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Sie führen diese Todesfälle auf die tödlichen Auswirkungen des Einschlusses zurück: Todesfälle durch Überdosis von Drogen, Alkoholismus und Mord sowie durch Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten. Sie schreiben: „Die CDC-Daten zeigen, dass die Rate der Todesfälle durch Überdosierung in der ersten Hälfte des Jahres 2022 noch höher war als in den Jahren 2020 und 2021. Diese Todesfälle übersteigen daher wahrscheinlich bereits 250.000, und zwar überproportional unter jungen Erwachsenen.“

Aber wir wissen nichts darüber, wie viele der herzbedingten Todesfälle der letzten zwei Jahre auf Impfstoffe zurückzuführen sind, im Gegensatz zu den Schäden der Einschließung oder einer Vielzahl anderer Ursachen. Um dies festzustellen, wäre eine sorgfältige statistische Arbeit erforderlich. Außerdem müssten die besten Bemühungen die Vorteile der sogenannten natürlichen Experimente nutzen, d. h. Abweichungen, die zwischen ansonsten vergleichbaren Gruppen bei im Wesentlichen zufälligen Ereignissen aufgetreten sind. Wirtschaftswissenschaftler verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Suche nach solchen Ereignissen, und ihre Fähigkeiten werden hier dringend benötigt.

Was ist los mit unseren Gesundheitsbehörden?

Wir glauben, dass die fieberhaften Spekulationen darüber, dass Covid-19-Impfstoffe zu einer Zunahme plötzlicher Todesfälle geführt haben, größtenteils auf ein Vertrauensproblem mit unseren Verantwortlichen im Gesundheitswesen zurückzuführen sind. Und die Amerikaner haben gute Gründe für ihre Skepsis.

Als unter anderem der Beweis auftauchte, dass Myokarditis bei jungen Männern mit den mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht wurde, hat die Regierung Biden dies abgestritten: Wir haben kein Signal gesehen, und wir haben bei den über 200 Millionen Dosen, die wir verabreicht haben, absichtlich nach diesem Signal gesucht“, sagte Rochelle Walensky, Direktorin des CDC, im April letzten Jahres. Und das, obwohl Forscher in Israel bereits zwei Monate zuvor über einen solchen Zusammenhang berichtet hatten.

Als weitere Studien einen Zusammenhang mit Herzentzündungen bei jüngeren Männern bestätigten, schwenkten die Behörden um, anstatt die besorgniserregenden Beweise anzuerkennen und Änderungen der Impfempfehlungen zum Schutz dieser Gruppe zu fordern. Sie behaupteten, dass eine impfstoffbedingte Myokarditis kein großes Problem darstelle. Walensky beschrieb die Myokarditisbefunde als „diese milden, selbstbegrenzten Fälle“. Sie behaupteten auch, dass eine Infektion mit Covid-19 selbst – wie bei vielen anderen Viren auch – eine Myokarditis verursachen könne und dass dies eine weitaus größere Gefahr darstelle.

Wir bestreiten beide Behauptungen. Die meisten jungen Menschen mit einer impfstoffbedingten Myokarditis werden ins Krankenhaus eingeliefert und erhalten eine lange Liste von Aktivitäten, die sie vermeiden sollen. Das ist ernst. Und die Beweise für die Behauptung, dass eine Covid-19-Infektion ein großes Herzrisiko für junge Menschen darstellt, sind nicht überzeugend.

Ein weiterer Punkt, zu dem sich die Regierung nicht geäußert hat, ist die Frage, ob die Impfstoffe tatsächlich die Ausbreitung der Krankheit verhindern oder nicht. Im vergangenen Januar räumte Walensky schließlich ein, was Millionen von Menschen, die sich hatten impfen lassen und dann an Covid-19 erkrankten, ihr hätten sagen können – dass die Impfstoffe nicht verhindern, dass Menschen die Krankheit bekommen oder verbreiten. Walensky selbst infizierte sich im Oktober letzten Jahres ein zweites Mal mit dem Virus, einen Monat nachdem sie mit dem neuen bivalenten Impfstoff geimpft worden war, den sie allen empfehlen will.

Die Menschen erwarten von den Verantwortlichen, dass sie veränderte Informationen in ihre Botschaften einbeziehen. Da der Impfstoff unter anderem die Übertragung nicht verhindert, besteht kein gesellschaftlicher Nutzen mehr darin, sich impfen zu lassen. Es hätte eine persönliche Gesundheitsentscheidung werden müssen. Aber diese Botschaft kam nie – im Gegenteil. Unsere Gesundheitsbehörden drängen alle Menschen ab dem Kindergartenalter zur Auffrischungsimpfung.

Noch schlimmer ist, dass viele Hochschulen auf Anweisung der CDC die neue bivalente Auffrischungsimpfung für alle Schüler vorschreiben. Das bedeutet, dass diese Schulen das Recht junger Menschen auf körperliche Selbstbestimmung verletzen und ihr Risiko einer Impfnebenwirkung ohne Grund erhöhen.

Eine weitere unbeantwortete Frage ist, warum die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens in den USA, anders als in vielen anderen Ländern der Welt, die natürliche Immunität gegen Covid-19 bei ihren Impfempfehlungen nicht berücksichtigen. Unsere Beamten ignorieren einfach die zunehmenden Beweise dafür, dass eine Covid-Infektion ebenso wirksam oder sogar noch wirksamer als Impfungen vor einer erneuten Infektion schützt.

Nachrichten der FDA von dieser Woche deuten darauf hin, dass eine Änderung der derzeitigen Impfempfehlungen bevorsteht. Es wird erwartet, dass die Beamten eine jährliche Dosis eines Covid-19-Impfstoffs fordern, ähnlich wie bei der Grippeimpfung. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass diese Empfehlungen mit den längst überfälligen Studien einhergehen werden, in denen untersucht wird, ob diese Impfstoffe einen ausreichenden Schutz bieten, sodass sich die Risiken lohnen.

Einmal verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer wiedergewinnen. Die Menschen haben das Gefühl, dass ihre medizinischen Führer ihnen grundlegende Fakten vorenthalten, die Realität leugnen, neue Informationen ignorieren oder, schlimmer noch, ihnen Schaden zufügen.

Wenn die Menschen dieses Gefühl haben, suchen sie nach anderen Quellen – auch nach abwegigen -, die ihnen das Gefühl geben, dass sie gehört werden. Aufgrund des anhaltenden Versagens unserer Gesundheitsbehörden bei der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Pflichten ist es sehr bedauerlich, aber auch verständlich, dass sich viele Amerikaner an Twitter statt an die CDC wenden.