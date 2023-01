Der blanke Wahnsinn! So sieht die westliche grüne, nachhaltige „digitale Revolution“ in Afrika aus!

Die digitale Revolution bedeutet vorwiegend Riesengewinne für die multinationalen US-Bergbaukonzerne und immer weniger Rechte für die afrikanischen Arbeiter, die in den Minen unter entsetzlichen Bedingungen schuften müssen, schreibt Jeremy Loffredo für The Grayzone.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen explodieren, da alle Menschen auf Strom umsteigen müssen. Nehmen wir unter anderem Kupfer und Kobalt. Siddhartha Kara hat im Kongo aufgezeichnet, wie US-Bergbauunternehmen die lokale Bevölkerung ausbeuten und missbrauchen und wie Frauen und Kinder darunter leiden.

This is what the West’s green, sustainable “Digital Revolution” looks like in Africa. I spoke to Siddharth Kara about the very bottom of the EV supply chain & @BillGates new copper mining project in Zambia — for @TheGrayzoneNews: https://t.co/l6BA2FaQJB

pic.twitter.com/1LA51ZH1TB