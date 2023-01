Pfizer-Direktor greift Veritas-Mitarbeiter an, zerstört iPad mit Undercover-Aufnahmen über „mutierendes“ Covid-Virus – NYPD reagiert (VIDEO)

Jordon Trishton Walker, Direktor für Forschung und Entwicklung bei Pfizer, griff James O’Keefe und Mitarbeiter von Veritas am Donnerstag körperlich an.

James O’Keefe konfrontierte Walker in einem Restaurant und zeigte ihm seine Undercover-Aufnahmen über die Pläne von Pfizer, das Covid-Virus möglicherweise zu mutieren.

„You f*cked up!“ schrie Walker, bevor er das iPad zerstörte, auf dem die PV-Undercover-Aufnahmen über das „mutierende“ Covid-Virus zu sehen waren.

Project Veritas veröffentlichte am Mittwochabend ein brisantes Video, in dem Jordon Trishton Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations, zugibt, dass der Pharmariese die „Mutation“ von Covid-19 durch „gezielte Evolution“ erforscht, damit das Unternehmen weiterhin von Impfstoffen profitieren kann.

„Eines der Dinge, die wir untersuchen, ist die Frage, warum wir es [COVID] nicht einfach selbst mutieren, so dass wir – präventiv – neue Impfstoffe entwickeln können, richtig? Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass – wie Sie sich vorstellen können – niemand eine Pharmafirma haben will, die verdammte Viren mutiert“, sagte Walker dem Undercover-Journalisten von Project Veritas.

„Sagen Sie es niemandem. Versprechen Sie, dass Sie es niemandem erzählen werden. Die Art und Weise, wie es [das Experiment] funktionieren würde, ist, dass wir das Virus in Affen einschleusen und sie nacheinander dazu bringen, sich gegenseitig zu infizieren, und wir sammeln Serienproben von ihnen“, sagte er in den verdeckten Aufnahmen.

„Ich bin nur jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, das versucht, der Öffentlichkeit buchstäblich zu helfen“, sagte Walker während der Konfrontation.

Walker betonte, er habe nur versucht, sein Date zu beeindrucken“.

Die NYPD reagierte auf den Übergriff.