Neue, von Experten begutachtete Studie: >217.000 Amerikaner wurden allein im ersten Jahr durch die COVID-Impfstoffe getötet!

Steve Kirsch

Und es stellt sich heraus, dass die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse ~5x höher waren als die von Pfizer in ihrer Phase-3-Studie gemeldeten. Aber das ist in Ordnung, weil sie vor Strafverfolgung geschützt sind.

Zusammenfassung

Gerade wurde eine neue, von Experten begutachtete Studie veröffentlicht, die endlich die Wahrheit ans Licht bringt:

Mehr als 217.000 Amerikaner wurden im ersten Jahr nach der Einführung durch den Impfstoff getötet

Die von den Umfrageteilnehmern in der Umfrage gemeldete Rate schwerer unerwünschter Ereignisse (13,4 %) ist nach Bereinigung um einen Kategorisierungsfehler um den Faktor 2 immer noch fünfmal so hoch wie die von Pfizer in ihrer Phase-3-Studie gemeldete.

Da die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle im Jahr 2022 höher war, gehen die meisten Experten davon aus, dass die durch die COVID-Impfstoffe verursachte Gesamtmortalität zwischen 500 000 und 600 000 liegt. Die weltweiten Kosten für das Leben dieser Impfstoffe liegen also in der Größenordnung von 10 bis 12 Millionen Menschen.

Aber niemand will darüber reden, denn so funktioniert die Wissenschaft. Wenn man nicht mit den Daten argumentieren kann, zensiert man den Sprecher, wie es die FDA und die CDC mit mir getan haben.

Sie versuchen aktiv, die Veröffentlichung zurückzuziehen, weil sie das Narrativ zerstört. Ich bin mir sicher, dass sie damit Erfolg haben werden, denn die Zeitschriften stehen unter starkem Druck, jede gegen die Erzählung gerichtete Arbeit zu zensieren.

Das Problem ist, dass Marks Umfrage mit meinen Umfragen völlig übereinstimmt.

Wenn sie die Arbeit zurückziehen wollen, müssen sie uns IHRE Umfragen zeigen. Aber natürlich haben sie keine Umfragen, weil sie zu viel Angst vor den Ergebnissen haben.

Also werden sie Argumente wie „Mir gefällt die Methodik nicht“ oder ähnlichen Unsinn vorbringen, anstatt ihre eigenen Daten zu erheben.

Sie werden uns NIEMALS Umfragedaten zeigen, die ihre Darstellung stützen, weil es sie nicht gibt.

Deshalb gibt es auch keine Erfolgsanekdoten. NIEMAND kann mir den Namen einer geriatrischen Praxis in den USA nennen, in der die Zahl der Todesfälle nach der Einführung der Impfstoffe stark zurückgegangen ist. In jedem Fall ging es in die falsche Richtung.

Das Narrativ enträtselt sich immer schneller, aber die medizinische Gemeinschaft kämpft immer noch gegen die Wahrheit an.

Einleitung

Sehen Sie sich diesen Substack-Artikel an, auf den mich gerade einer meiner Leser aufmerksam gemacht hat.

Ich schätze, meine Umfragen waren doch richtig. Was für eine Überraschung!

Das ist natürlich auch der Grund, warum die CDC und die medizinische Gemeinschaft NIEMALS Umfragen unter den Geimpften durchführen. Sie wussten, dass sie eine Katastrophe vorfinden würden: dass Pfizer in ihrer Studie gelogen hat.

Hier ist, was für die Pfizer-Studie in der NEJM-Zeitung berichtet wurde:

Pfizer gab an, dass nur 1,2 % der Teilnehmer über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse berichteten. In Wirklichkeit sind es fünfmal so viele.

Die Umfrage ergab Folgendes: 13,4 % der Befragten gaben an, dass sie nach der COVID-Impfung ihrer Meinung nach schwere gesundheitliche Probleme hatten. Diese Zahl muss jedoch um den Faktor zwei verringert werden, da die Befragten weniger schwerwiegende unerwünschte Ereignisse als unerwünschte Ereignisse angeben.

Mit anderen Worten: Die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach der Impfung betrug das Fünffache dessen, was uns Pfizer mitgeteilt hatte.

Ups.

Aus diesem Grund führt die FDA bei den von ihr zugelassenen Arzneimitteln niemals Untersuchungen nach dem Inverkehrbringen durch. Weil die Realität weh tut.

Es ist die FDA, die dies vor Mark Skidmore hätte entdecken müssen.

Die FDA schläft am Steuer, und sie glaubt einfach alles, was die Arzneimittelhersteller ihnen erzählen, mit Haut und Haaren. Dies ist ein großes Versäumnis.

Warum machen sie nicht solche Umfragen, um zu sehen, ob die Realität mit der Studie übereinstimmt?

Ich führe regelmäßig Umfragen durch, und die Ergebnisse sind immer schockierend. Aus einem Grund möchte niemand ähnliche Umfragen durchführen.

Aber es kommt noch besser…

Sehen Sie sich den blau unterlegten Teil des Artikels an:

Ja, Sie haben richtig gelesen….

Allein im ersten Jahr wurden bis zu 332.608 Menschen durch die COVID-Impfstoffe getötet!

Und welchen Nutzen hatten sie davon? Überhaupt keinen Nutzen, wie in diesem Artikel festgestellt wird.

Kurz gesagt, wir haben allein im ersten Jahr mindestens 217.000 Amerikaner getötet und 33 Millionen Amerikaner schwer verletzt, und die CDC und die FDA wollen Ihnen weitere Impfungen verabreichen.

Im zweiten Jahr starben noch mehr Menschen, so dass sich die Gesamtzahl der Todesopfer für die COVID-Impfstoffe allein in Amerika auf 500.000 bis 600.000 beläuft, was 10 bis 12 Millionen Todesfälle weltweit bedeutet, die durch diese Impfungen verursacht wurden.

Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, und KEINE GESUNDHEITSBEHÖRDE DER WELT wird mit einem meiner Kollegen in einem öffentlichen Forum darüber diskutieren. Sie wollen uns zum Schweigen bringen.

Diese Zahlen stimmen mit denen überein, die ich schon seit langem sage. Das ist kein Zufall.

Zusammenfassung

Mehr als 500.000 Amerikaner sind in den ersten zwei Jahren durch den COVID-Schuss getötet worden.

Wie Scott Adams sagen würde: „Ich schätze, die Impfkritiker hatten doch recht. Wir hätten auf sie hören sollen, anstatt sie zu zensieren.“

Um jedoch die Dinge am Laufen zu halten, werden sie diese neue Arbeit zurückziehen lassen, ohne dass es einen Beweis dafür gibt, dass sie falsch war, und sie werden in der Lage sein, die Täuschung für weitere 20 Jahre aufrechtzuerhalten.

In der Zwischenzeit werden Umfragen unter Geimpften von den Regierungen der Welt verboten, damit niemand diese Studie wiederholen kann.

Und schließlich ist dies auch der Grund, warum die FAA niemals irgendeine Pilotenverletzung oder einen Todesfall nach den COVID-Impfungen untersucht hat. Als ich einen hohen FAA-Beamten fragte, warum es keine Untersuchungen gab, sagte er: „Kein Kommentar“. Das bedeutet, dass die FAA von der Biden-Regierung angewiesen wurde, COVID-Verletzungen nicht zu untersuchen. Aus diesem Grund wurde keiner der behinderten Piloten von der FAA kontaktiert. Schließlich wollen wir die Geschichte ja nicht auffliegen lassen, oder? Wen kümmert es, wenn Leben verloren gehen und Karrieren ruiniert werden?