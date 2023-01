Mitarbeiter von Pfizer mit versteckter Kamera gefilmt: Pfizer betreibt „Mutation“ des Covid-19-Virus durch „gezielte Evolution“, um weiterhin von Impfstoffen zu profitieren (VIDEO)

Project Veritas hat am Mittwochabend ein brisantes Video veröffentlicht, in dem Jordon Trishton Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations, zugibt, dass der Pharmariese die „Mutation“ von Covid-19 durch „gezielte Evolution“ erforscht, damit das Unternehmen weiterhin von Impfstoffen profitieren kann.

„Eines der Dinge, die wir untersuchen, ist die Frage, warum wir es [COVID] nicht einfach selbst mutieren, sodass wir – präventiv – neue Impfstoffe entwickeln können, richtig? Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass – wie Sie sich vorstellen können – das niemand eine Pharmafirma haben will, die einen verdammte Viren mutiert“, sagte Walker dem Undercover-Journalisten von Project Veritas.

„Sagen Sie es niemandem. Versprechen Sie, dass Sie es niemandem erzählen werden. Die Art und Weise, wie es [das Experiment] funktionieren würde, ist, dass wir das Virus in Affen einschleusen und sie nacheinander dazu bringen, einander zu infizieren, und wir sammeln Serienproben von ihnen“, sagte er.

Via Project Veritas:

Sagen Sie es niemandem. Versprechen Sie, dass Sie es niemandem erzählen werden. Die Art und Weise, wie es [das Experiment] funktionieren würde, ist, dass wir das Virus in Affen einschleusen und sie nacheinander dazu bringen, einander zu infizieren, und wir sammeln Serienproben von ihnen. Walker sagt, dass die gerichtete Evolution etwas anderes ist als der Funktionsgewinn (Gain-of-Function), der definiert ist als „eine Mutation, die einem Protein eine neue oder verbesserte Aktivität verleiht“. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass ein Virus wie COVID je nach der Mutation und dem wissenschaftlichen Experiment, das an ihm durchgeführt wird, stärker werden kann.