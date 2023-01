Durchgesickerte Akten: Wie Großbritannien Jordanien trainiert, seine Bürger auszuspionieren

Die britische Regierung bildete die jordanischen Sicherheitsdienste verdeckt in Techniken aus, die als „digitale Medienausbeutung“ bekannt sind und zur Überwachung, Manipulation und Unterbrechung abweichender Meinungen im Königreich eingesetzt wurden.

Durchgesickerte Dokumente, die von The Cradle eingesehen wurden, enthüllen, dass Großbritannien die jordanischen Sicherheitsdienste heimlich in den Techniken des berüchtigten britischen Sicherheits- und Cyberdienstes GCHQ geschult hat, der die britische Regierung und die Streitkräfte mit Signalinformationen versorgt.

In drei intensiven, einwöchigen, vom Auswärtigen Amt finanzierten Schulungen, die zwischen Juni 2019 und März 2020 stattfanden, wurden Mitglieder der zwielichtigen Special Branch des Public Security Directorate, die von der britischen Botschaft in Amman handverlesen wurden, in den Feinheiten der „digitalen Medienausnutzung“ unterrichtet.

Theoretisch sollte die Übung den jordanischen Behörden bei der effektiven Extraktion von Daten aus digitalen Geräten helfen, um ihre Ermittlungskapazitäten zu verbessern und die Qualität der Strafverfolgung, insbesondere im Bereich des Terrorismus, zu erhöhen.

Dies würde wiederum einen verbesserten Austausch von Beweisen zwischen Amman und London ermöglichen und zu einer verstärkten operativen Zusammenarbeit führen.

Bewährte Taktiken

Wie die Leser von The Cradle zu diesem Zeitpunkt wissen werden, stimmen die offiziell erklärten noblen Ziele der verschiedenen Sicherheitsunterstützungs- und Reformprogramme von Whitehall in Westasien möglicherweise nicht mit der zugrunde liegenden Realität dieser Bemühungen überein.

So hat dieses Blatt bereits früher aufgedeckt, wie britische Agenten und Technologien in den libanesischen Geheimdiensten unter dem Vorwand eingesetzt werden, sie in der Nutzung digitaler forensischer Instrumente zu unterrichten. Auf diese Weise kann London ihre Aktivitäten – und die libanesischen Bürger – genau überwachen.

Diese Programme werden vom britischen Auftragnehmer der Regierung, Torchlight, durchgeführt, einem Unternehmen, in dem britische Militär- und Geheimdienstveteranen mit hochgradiger Sicherheitsfreigabe arbeiten. Dasselbe Unternehmen war auch für die Ausbildung der jordanischen Sondereinheit verantwortlich.

Den Angaben des Unternehmens gegenüber dem Auswärtigen Amt zufolge waren die Mitarbeiter des Direktorats nach einem „umfassenden Vor-Ort-Besuch“ im Jahr 2018 bereits „in Bezug auf Hard- und Software zufriedenstellend ausgestattet“, um eine „digitale Medienauswertung“ durchzuführen.

Bespitzelung von Bürgern

Torchlight war jedoch der Ansicht, dass sie „nicht ausreichend geschult sind, um das Potenzial der Ausrüstung, über die sie verfügen, voll auszuschöpfen.“ Angesichts der Ressourcen, die der Direktion zur Verfügung stehen, könnte dieses „Potenzial“ höchst bedenklich sein.

Torchlight hat zum Beispiel festgestellt, dass die Special Branch die Produktpalette von Cellebrite für die digitale Aufklärung nutzt. Cellebrite, ein israelisches Unternehmen, zu dessen Kunden mehrere repressive Regierungen gehören, stellt Technologien her, mit denen verschlüsselte Geräte geknackt und alle darin enthaltenen Daten extrahiert und analysiert werden können.

Das Unternehmen hat zwar bei der Aufklärung düsterer Mordfälle geholfen, wird aber vor allem zur Überwachung der Aktivitäten von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Dissidenten eingesetzt.

Der berufliche Hintergrund der Torchlight-Mitarbeiter, die an dem jordanischen Schulungsprojekt beteiligt waren, gibt zusätzlichen Anlass zur Sorge. Es wurde vom Leiter der Abteilung für digitale Aufklärung des Unternehmens, Andy Tremlett, geleitet, einem Spezialisten für Cyber- und elektronische Kriegsführung, der über ein Jahrzehnt in leitenden Positionen beim GCHQ tätig war.

In dieser Zeit war er „mit der Unterstützung der spezialisiertesten und diskretesten Bereiche“ der britischen Spezialeinheiten betraut und für die Ausweitung der „Präsenz in Übersee“ und der „potenziellen Lieferplattform“ der Behörde verantwortlich. Diese Positionen verschafften ihm „umfangreiche Erfahrungen in der Nutzung und Verwertung von digitalem Material“ und der Integration verschiedener Formen von Geheimdienstinformationen in umfassendere Spionageoperationen.

Zerstören, leugnen, degradieren und stören.

Weitere Einzelheiten zu Tremletts Fähigkeit, die privaten Daten von Zielpersonen „auszunutzen“, werden nicht genannt, obwohl er angeblich „einen erheblichen Teil seiner Karriere in der Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG) verbracht hat“. Die Existenz dieser Einheit wurde 2014 durch den Whistleblower der US National Security Agency, Edward Snowden, aufgedeckt, und die Details ihrer Operationen sind wirklich schockierend.

Der ausdrückliche Auftrag der JTRIG besteht darin, eine Vielzahl schmutziger Tricks anzuwenden, um Feinde zu „zerstören, zu leugnen, zu degradieren und zu stören“ und sie zu „diskreditieren“, indem sie „negative Informationen“ über sie online platziert und Diskussionen in Internetforen und sozialen Netzwerken manipuliert.

Eine durchgesickerte Präsentation über die verdeckten Aktivitäten der JTRIG zeigt, dass diese Schikanen bis zum Ändern der Profilbilder einer Person in den sozialen Medien reichen, um ihre Paranoia „auf eine ganz neue Ebene“ zu heben oder ihre Online-Präsenz einfach zu löschen, anonyme Blog-Beiträge zu schreiben, die vorgeben, „von einem ihrer Opfer zu stammen“, um ihren Ruf zu schädigen, E-Mails und SMS an ihre Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde zu schicken und „Honigfallen“-Überfälle zu arrangieren.

„Eine großartige Möglichkeit. Sehr erfolgreich, wenn sie funktioniert“, heißt es in der Präsentation zu der letztgenannten Strategie. „Bringen Sie jemanden dazu, im Internet oder an einem physischen Ort von einem ‚freundlichen Gesicht‘ getroffen zu werden. JTRIG hat die Fähigkeit, die Umgebung gelegentlich zu ‚formen‘.“

Das Schreiben von belastenden Blogeinträgen soll „bei einer Reihe verschiedener Operationen“ funktioniert haben, wobei die „Arbeit im Iran“ als besonders effektives Beispiel genannt wird, obwohl dies nicht weiter ausgeführt wird. An anderer Stelle heißt es, die JTRIG habe das Kommunikationsnetz der Taliban „erheblich“ gestört, indem sie sie „etwa alle 10 Sekunden“ mit Anrufen, SMS und Faxen bombardiert habe.

Offensichtlich ging es in den Schulungsmodulen von Torchlight nicht in erster Linie um digitale Forensik. Tatsächlich ging es bei den JTRIG-Operationen im Zusammenhang mit der „Ausnutzung digitaler Medien“ laut der durchgesickerten Präsentation in erster Linie darum, Informationen auf „kompromittierten“ elektronischen Geräten zu platzieren, einschließlich „gegebenenfalls belastender Informationen“.

Schutz der von Großbritannien installierten Monarchie

In Jordanien ist Kritik an König Abdullah II. – einem Mitglied der haschemitischen Dynastie, die von den Briten nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Westasien auf den Thron gesetzt wurde, und selbst ein Veteran der britischen Armee – sowie an Regierungsbeamten und Institutionen ein schweres Verbrechen.

Journalisten werden routinemäßig von den Behörden schikaniert, verhaftet und strafrechtlich verfolgt, wenn sie auch nur leicht kritische Berichte oder Beiträge in den sozialen Medien veröffentlichen. Und es kommt immer häufiger zu Protesten gegen die zunehmende Not in der Bevölkerung.

Die Aussicht, dass die Geheimpolizei von Amman die bösartigen Methoden der JTRIG beherrscht, ist daher per definitionem beunruhigend. Es liegt auf der Hand, wie leicht sie missbraucht werden könnten, um das Leben von Verweigerern zu ruinieren und/oder sie aufgrund falscher Anschuldigungen ins Gefängnis zu bringen.

Die Bereitschaft Großbritanniens, diese Techniken nach Jordanien zu exportieren, ist nicht überraschend. Das strenge und weithin kritisierte Gesetz zur Cyberkriminalität, das die freie Meinungsäußerung im Internet und das Recht der Bürger auf Schutz der Privatsphäre einschränkt, macht das Land zu einem perfekten Schauplatz für die ruchlosen Aktivitäten Londons in anderen Teilen Westasiens und trägt dazu bei, deren Präsenz und Absichten geheim zu halten.

In den ersten Tagen der Syrien-Krise betrieb Großbritannien beispielsweise eine 45 Minuten von Amman entfernte Einrichtung, in der Kämpfer für den Stellvertreterkrieg ausgebildet wurden. Durchgesickerte Akten zu diesem Projekt sagten voraus, dass sich einige dieser Personen später Al-Nusra und ISIS anschließen würden und dass die Ausrüstung gestohlen und von ihnen verwendet werden würde.

Das Auswärtige Amt zeigte sich jedoch nicht besorgt über diese Aussichten, wahrscheinlich weil das Risiko, dass sie oder das Ausbildungsprogramm im Allgemeinen jemals öffentlich bekannt werden würden, gering war.