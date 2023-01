Geplanter Völkermord: Covid-Impfungen sollten Schaden anrichten, warnt ein Pharmamanager

Es ist nicht so, dass sich die sogenannten Covid-„Impfstoffe“ zufällig als unwirksam und tödlich erwiesen haben. Vielmehr wurden sie als solche konzipiert, so Alexandra „Sasha“ Latypova, eine seit 25 Jahren in der Pharmaindustrie tätige Veteranin, die sich der Forschung zugewandt beabsichtigt und sagt, dass das Verteidigungsministerium (DoD) „ganz klar hatte, zu schaden“, indem es einen „Massengenozid an Amerikanern“ durchführte.

Unter der Kontrolle und Leitung des Verteidigungsministeriums begannen Arzneimittelhersteller wie Pfizer, Moderna und Janssen mit der Massenproduktion der Spritzen für die Operation Warp Speed – lange bevor die ersten Fälle von „Covid“ überhaupt auftraten. Diese „Aushängeschilder“, so Latypova, befolgten lediglich die Anweisungen des Verteidigungsministeriums.

Das bedeutet, dass das US-Militär die Entwicklung und Einführung dieser „Covid-Gegenmaßnahmen“ überwachte, wie sie eingestuft wurden, bevor man sie fälschlicherweise als „Impfstoffe“ bezeichnete. Deshalb nannte man sie Operation Warp Speed: weil es sich um eine militärische Kriegsführung handelte, nicht um eine Operation im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA) spielten ebenfalls eine Rolle, indem sie die Notfallgenehmigung (EUA) für die tödlichen Medikamente beschleunigten, gefolgt von der offiziellen Genehmigung für einige von ihnen – und der Rest ist Geschichte. (Zum Thema: Wussten Sie, dass Covid-Injektionen die Parkinson-Krankheit verursachen?)

Im Dezember hat Latypova dies alles in einem Videovortrag dargelegt, den Sie sich unten ansehen können:

Covid-Impfungen trainieren den Körper, „sich selbst zu zerstören“, warnt Latypova

Der Kernpunkt von Latypovas Präsentation ist die Behauptung, dass das Verteidigungsministerium, Big Pharma und Big Regulation (die FDA und CDC) sich miteinander verschworen haben, um durch Bioterrorismus und Informationskriegsführung weltweit Massenmord zu begehen.

Die Beweise sind überwältigend, dass die Absicht besteht, den Menschen durch die Covid-19-Injektionen, die sogenannten „Impfstoffe“ und andere unsinnige Covid-Reaktionsmaßnahmen zu schaden, die im Gleichschritt von Regierungen auf der ganzen Welt eingeführt werden“, sagte sie.

Auch hier ist es nicht so, dass die Impfungen dazu gedacht waren, den Menschen zu helfen, sondern dass sie einfach nur gefährlich waren. Latypova sagt, dass sie absichtlich als chemische und / oder biologische Waffe gegen die Menschen eingesetzt wurden, was durch eine Vielzahl von Literatur, Studien, wissenschaftlichen Diskussionen (und) Beweisen, die zu diesem Thema veröffentlicht wurden, belegt wird.

„Es gibt zahlreiche Verletzungsmechanismen, die in die Covid-19-Injektionen eingebaut sind“, erklärte sie weiter. „Der wichtigste ist, dass diese Injektionen darauf abzielen, dass Ihre Zellen sich selbst angreifen, dass Ihre Zellen Antigene exprimieren, die giftige Spike-Proteine sind, und dann Antikörper bilden, um die Zellen anzugreifen. So wird Ihr Körper darauf trainiert, sich selbst zu zerstören.“

Mit anderen Worten: Diese Injektionen sind weder sicher noch wirksam – es sei denn, das Ziel ist, die Welt massiv zu entvölkern. In diesem Fall funktionieren die Injektionen genau so, wie sie geplant waren – und das Schlimmste steht noch bevor.

Die Sicherheitssignale waren von Anfang an „offensichtlich“, sagt Latypova. Und doch schien niemand in einer Machtposition, dies zu bemerken, oder vielleicht ignorierten sie diese Sicherheitssignale absichtlich, weil das Töten von Menschen das Ziel war.

„Es gibt keine Wirksamkeit dieser Schüsse“, erklärt Latypova. „Wir wissen sogar, dass es eine negative Wirksamkeit gibt, was bedeutet, dass diese Impfungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, krank zu werden und zu sterben.

Bei der Herstellung der Spritzen wurden die guten Herstellungspraktiken (GMP) völlig außer Acht gelassen, offenbar auch absichtlich, um ein tödliches Produktergebnis zu gewährleisten. Wären ordnungsgemäße Sicherheitsstandards eingehalten worden, wären die Impfungen vielleicht weniger tödlich ausgefallen, was der Absicht zuwidergelaufen wäre.

„Wir haben festgestellt, dass diese Produkte schmutzig und kontaminiert sind und überhaupt nicht dem entsprechen, was auf dem Etikett steht“, sagt Latypova. „Und sie sind von vornherein hochgradig giftig.

„Sie sollten alle sofort gestoppt werden, und die Sache sollte gründlich untersucht werden. Und wir sollten die Verantwortlichen vor Gericht bringen und zur Rechenschaft ziehen. Solange das nicht geschieht, können wir nicht weitermachen.“